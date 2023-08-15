MySQL 教學 : 你應該知道的資料庫知識





什麼是MySQL?

MySQL是一種關聯式資料庫管理系統(RDBMS)，它使用了SQL（Structured Query Language, 結構化查詢語言）作為其主要的數據操作語言。MySQL是一種開源的關聯式資料庫管理系統，所以任何人都可以免費使用，是Web開發中最常用的資料庫之一。

MySQL的開發始於1995年，由瑞典的MySQL AB公司進行開發，最初的目標是提供一款快速、穩定且易於使用的資料庫系統。 2008年，MySQL AB公司被Sun Microsystems以約十億美元收購。然後在2010年，Sun Microsystems公司又被Oracle公司收購，因此MySQL現在是Oracle公司的產品。

至於什麼是關聯式資料庫管理系統(RDBMS)? 他是一種組織資料的方式，其中資料被存儲在稱為表格（tables）的結構中。每個表格由行（rows）和列（columns）組成，其中每行表示一個數據記錄，每列代表一種數據類型。並且使用關聯鍵來建立資料表之間的關聯，關聯鍵是一個或多個欄位的組合，用於建立表與表之間的關聯。通常關聯鍵有兩種常見的類型：主鍵（Primary Key）和外鍵（Foreign Key）。

關聯模式的五大鍵 Super key、Candidate Key、Primary Key、Alternate Key、Foreign Key : https://www.mysql.tw/2015/04/super-keycandidate-keyprimary.html

例如A表格中的某個外鍵欄位關連到B表格中的某個主鍵欄位，這樣就會形成關聯式資料庫所稱的關聯。以課程資料表格為例，某課程資料表中會有一個開課科系代號的欄位(在此資料表扮演外鍵的角色)，會關聯到科系資料表的科系代號的欄位(在此資料表扮演主鍵的角色)，如此課程資料表中的課程就可以知道是哪個科系開課 (如下圖)。

既然有「關聯式資料庫」，那麼有沒有「非關聯式資料庫」呢?

非關聯式資料庫 (或 NoSQL 資料庫) 會使用各種資料模型來存取和管理資料。這些資料庫會透過放寬傳統關聯式資料庫的一些資料一致性限制，特別針對需要大量資料、低延遲和彈性資料模型的應用程式進行優化。

非關聯式資料庫類型有 : 鍵值資料庫、文件資料庫、圖形資料庫等。

關於鍵值資料庫(Key–value database)，可以參考 : 快速認識4類主流NoSQL資料庫 https://www.ithome.com.tw/news/92507

MySQL的主要功能和特點包括：

(1)開源 : MySQL是開源的，這意味著任何人都可以免費使用和修改其源代碼。

(2)高性能 : MySQL有優秀的數據庫引擎，可以提供高效能的資料庫搜尋和存取能力。

(3)可擴展性 : MySQL可以處理包含極大量數據的大型資料庫，理論上可支援無限制的數據量。

(4)支援大量的數據類型 : MySQL支援多種數據類型，包括數值、日期和時間、字符串等。

(5)安全性 : MySQL提供了多種安全功能，包括密碼保護，IP地址限制，和SSL加密。提供了一套安全保護機制，用戶可以設定對不同的資料庫、表、數據列的權限。

(6)支援多種作業系統 : MySQL可以在許多不同的平台上運行，包括Windows，Linux和Mac OS。

(7)語言支援：MySQL支援多種程式語言，如C，C++，Python，Java，Perl，PHP等。

(8)靈活的數據庫引擎選擇： MySQL支援多種數據庫引擎，包括InnoDB（提供交易安全性）和MyISAM（提供高速讀取和全文搜尋）等。

(9)易於管理： MySQL提供了多種管理工具，包括命令行工具和GUI工具（如MySQL Workbench）。

(10)廣泛的應用： MySQL被用於許多不同的應用中，從嵌入式應用到網路應用，從個人網站到大型企業應用。

MySQL免費版本參考網址 : MySQL Community Edition





關聯式與非關聯式資料庫主要差異是什麼?

關聯式和非關聯式資料庫存放和管理資料的方式完全不同 :

結構 : 關聯式資料庫以表格格式存放資料，並遵循有關資料變化和資料表關係的嚴格規則。關聯式資料庫可讓你處理結構化資料的複雜查詢，同時維護資料完整性和一致性。對於需求不斷變化的資料，非關聯式資料庫更具彈性和實用性~可以使用其來存放影像、影片、文件和其他半結構化和非結構化內容。

資料完整性機制 : 關聯式資料庫模型遵循嚴格的 ACID 屬性，非關聯式資料庫可保證可用性，但不保證立即一致性。資料庫狀態可能會隨著時間而變更，並最終實現一致性。某些非關聯式資料庫可能會提供效能或其他權衡取捨方面的 ACID 合規性。

效能 : 關聯式資料庫的效能取決於其磁碟子系統。若要提升資料庫效能，您可以使用 SSD，並使用獨立磁碟備援陣列 (RAID) 來最佳化磁碟。若要取得最佳效能，您還必須最佳化索引、資料表結構和查詢。NoSQL 資料庫的效能視網路延遲、硬體叢集大小和呼叫應用程式而定。

擴展 : 關聯式資料庫系統的擴展性不如NoSQL 資料庫，您可以更輕鬆地將其工作負載分配到多個節點上。這些資料庫處理大量資料的方式是，將其分區為較小的集合並跨多個節點分配集合。

參考資料 : https://aws.amazon.com/tw/compare/the-difference-between-relational-and-non-relational-databases/





什麼是MariaDB?

MariaDB是一種開源的關聯式資料庫管理系統(RDBMS)，由MySQL的原始開發者Michael Widenius主導開發，並以他的女兒Maria的名字命名。 MariaDB的開發始於2009年，當時Oracle公司收購了Sun Microsystems公司（當時的MySQL所有者）。由於擔心Oracle可能會停止MySQL的開源開發，一部分MySQL的原始開發者和社區成員決定創建這個新的分支。他們的目標是保證這種新的資料庫系統完全開源，並且和MySQL完全兼容，包括API和命令行，使得從MySQL遷移到MariaDB變得相對容易。

MariaDB參考網址 : https://mariadb.org/download/





MySQL與MariaDB的差異是什麼?

(1)開發和所有權：MySQL現在由Oracle公司擁有和維護，而MariaDB是由原始MySQL開發者的MariaDB基金會維護。

(2)開源性質：兩者都是開源的，但MariaDB更強調其開源的本質。MariaDB基金會承諾MariaDB永遠保持開源，而MySQL則有免費的社區版和付費的企業版。

(3)相容性：MariaDB旨在保持與MySQL的相容性。理論上，你可以將MySQL服務器無縫替換為MariaDB服務器。

(4)功能和擴展性：MariaDB包含一些MySQL沒有的功能和擴展，比如更多的存儲引擎（如Aria, ColumnStore, Sphinx等）和功能（如進階的聯合索引）。

(5)版本發布：MariaDB的發布節奏通常比MySQL快，它經常提供新的功能和優化。

(6)性能：雖然兩者在許多情況下的性能相當接近，但在某些特定的工作負載下，一個可能會比另一個表現得更好。具體的性能可能會根據你的具體應用和硬體配置而變化。

(7)JSON 資料處理 : 兩者均支援 JSON 資料的擷取和存放，但是 MariaDB 將 JSON 報告存放在字串中 (Longtext)，而 MySQL 則將其以二進位物件存放。這樣的差別是，MySQL在處理JSON 資料的效能會比較好一些。

MariaDB/MySQL JSON參考資料 : https://mariadb.com/kb/en/json-data-type/

(8)使用者身份驗證 : MySQL 具有 validate_password 元件來進行身份驗證，而MariaDB則提供三個驗證程式外掛程式來為保護密碼。

(9)執行緒集區 : MariaDB 能夠一次管理超過 200,000 個連線，MySQL 在企業版本中提供了一個執行緒集區外掛程式。但是它無法像 MariaDB 一樣處理那麼多的連線。

(10)加密 : 兩者都提供靜態資料加密和傳輸中資料加密。MySQL使用InnoDB和AES加密靜態資料，MariaDB支援temporary log encryption 以及 binary log encryption。不過以上加密差異說明並不是太清楚，這部分的實際差異是什麼，我還需要實作才能說明這兩者再加密的真正意思。

參考資料 : https://aws.amazon.com/tw/compare/the-difference-between-mariadb-vs-mysql/





我應該使用MySQL還是MariaDB?

由於MySQL與MariaDB支援的存儲引擎(storage engines)有差異，如果你對存儲引擎有特殊需求，需要特別注意。

NDB (MySQL Cluster) 只用在MySQL，MariaDB並不支援 :

https://mariadb.com/kb/en/ndb-in-mariadb/

MariaDB存儲引擎參考資料 :

https://mariadb.com/kb/en/storage-engines/





如何開始使用MySQL/MariaDB?

(1)使用MySQL

步驟一 : 下載 MySQL並依照指示安裝 https://dev.mysql.com/downloads/mysql/

下載安裝參考網址 : https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10259766

步驟二 : 開啟 MySQL Workbench以介面模式開始使用，或是進入DOS指令模式使用。

MySQL Workbench參考網址 : https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10215161

MySQL DOS指令模式參考網址 : https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/mysql.html

(2)使用MariaDB

步驟一 : 下載 MariaDB並依照指示安裝 https://mariadb.org/download/

下載安裝參考網址 : https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10194334

步驟二 : 使用HediSQL/Xampp以介面模式開始使用，或是進入DOS指令模式使用。

HediSQL參考網址 : https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10193251

XAMPP參考網址 : https://www.mysql.tw/2023/03/xampp-mysql-mariadb.html





如何學習MySQL語法?

參考網址 :

如何學習SQL語法? 該學習MySQL或是MS SQL?

SQL的四種類型DDL/DML/DCL/TCL

SQL commands of DML

SQL commands of DDL

SQL 指令大全

SELECT SQL語法總整理

SQL SELECT語法整理

SELECT : 從資料表中擷取資料

資料表單的運算

資料表的運算 (續)

關聯式代數(Relational Algebra) ~ 實作





學習MySQL要做什麼?

資料庫是應用系統很重要的部分，因為每個應用系統都會有資料需要儲存。而資料庫不會憑空出現，必須了解應用系統需要儲存什麼資料，然後根據需求來設計「資料庫的結構」，然後才能使用MySQL語法來處理資料庫的資料。

參考網址 :

Database Design

什麼是DFD (Data Flow Diagram 資料流程圖) ?

實體關係模型(Entity-relationship model)

如何將ERD轉換為邏輯資料?

資料庫正規化 Database normalization

資料庫正規化 (normalization)

Data Modeling (資料塑模) : 概念塑模、邏輯塑模、實體塑模





最後就是不斷的實作 !!

實作 : 練習SELECT、INSERT INTO、UPDATE、DELETE FROM以及Trigger的使用

實作練習 (續) SQL command的SELECT用法

實作測驗 ~ 正規化 + SELECT

實作 : 練習使用Stored Procedure以及Stored Function

從ER Model到資料庫的實作練習

資料庫正規化實作練習

UML的使用案例圖、活動圖、類別圖練習 ~ 以網路選課為例

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實作練習 ~ 建立資料表及PHP連線

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Data Flow Diagram (DFD) 與 Entity Relationship Diagram (ERD) 實作練習

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