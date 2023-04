實作 : 網路選課系統如何判斷衝堂

網路選課系統如何判斷衝堂? 應該是網路選課很重要的一個功能。這個功能應該如何實現呢? 我們使用實際的操作來說明幾個判斷衝堂的解決方式。

假設網路選課系統有以下表單 :

-- 科系基本資料表

CREATE TABLE departments (

id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

dname VARCHAR(20)

);

-- 教師基本資料表

CREATE TABLE teachers (

id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

department_id INT NOT NULL,

tname VARCHAR(20),

FOREIGN KEY (department_id) REFERENCES departments(id)

);

-- 學生基本資料表

CREATE TABLE students (

id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

sname VARCHAR(255) NOT NULL,

department_id INT NOT NULL,

FOREIGN KEY (department_id) REFERENCES departments(id)

);

-- 課程基本資料表

CREATE TABLE courses (

id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

cname VARCHAR(50),

department_id INT NOT NULL,

credit INT NOT NULL,

FOREIGN KEY (department_id) REFERENCES departments(id)

);

-- 開課資料表

CREATE TABLE open_courses (

id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

teacher_id INT NOT NULL,

course_id INT NOT NULL,

classroom VARCHAR(20),

FOREIGN KEY (course_id) REFERENCES courses(id),

FOREIGN KEY (teacher_id) REFERENCES teachers(id)

);

-- 開課時間資料表

CREATE TABLE course_schedule (

id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

oc_id INT NOT NULL,

day_of_week INT NOT NULL,

start_time TIME NOT NULL,

end_time TIME NOT NULL,

FOREIGN KEY (oc_id) REFERENCES open_courses(id)

);

-- 選課資料表

CREATE TABLE registrations (

id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

student_id INT NOT NULL,

course_id INT NOT NULL,

FOREIGN KEY (student_id) REFERENCES students(id),

FOREIGN KEY (course_id) REFERENCES courses(id)

);

-- 插入科系資料

INSERT INTO departments (dname) VALUES ('數學系');

INSERT INTO departments (dname) VALUES ('資管系');

INSERT INTO departments (dname) VALUES ('電機系');

-- 插入老師資料

INSERT INTO teachers (tname, department_id) VALUES ('李一', 1);

INSERT INTO teachers (tname, department_id) VALUES ('王二', 2);

INSERT INTO teachers (tname, department_id) VALUES ('張三', 3);



-- 插入學生資料

INSERT INTO students (sname, department_id) VALUES ('小明', 1);

INSERT INTO students (sname, department_id) VALUES ('小華', 2);

INSERT INTO students (sname, department_id) VALUES ('小美', 3);

INSERT INTO students (sname, department_id) VALUES ('小劉', 1);

-- 插入課程資料

INSERT INTO courses (cname, department_id, credit) VALUES ('數學', 1, 3);

INSERT INTO courses (cname, department_id, credit) VALUES ('英文', 2, 2);

INSERT INTO courses (cname, department_id, credit) VALUES ('物理', 3, 3);



-- 插入開課課程資料

INSERT INTO open_courses (teacher_id, course_id, classroom) VALUES

(1, 1, 'Room001'), (2, 2, 'Room002'), (1, 3, 'Room003');

-- 插入課程時間資料

INSERT INTO course_schedule (oc_id, day_of_week, start_time, end_time) VALUES (1, 1, '08:00:00', '09:00:00'), (1, 3, '08:00:00', '09:00:00'), (2, 1, '09:00:00', '11:00:00'), (3, 2, '13:00:00', '14:00:00'), (3, 4, '13:00:00', '14:00:00');

-- Stored Procedure 判斷衝堂方法一 :

DELIMITER //

CREATE PROCEDURE check_time_conflict(IN studentId INT,IN courseId INT,OUT hasConflict TINYINT)

BEGIN

SELECT COUNT(*)

INTO hasConflict

FROM registrations r

JOIN course_schedule cp1 ON r.course_id = cp1.course_id

JOIN course_schedule cp2 ON cp1.day_of_week = cp2.day_of_week

WHERE r.student_id = studentId

AND cp2.course_id = courseId

AND (

(cp1.start_time >= cp2.start_time AND cp1.start_time < cp2.end_time)

OR

(cp1.end_time > cp2.start_time AND cp1.end_time <= cp2.end_time)

OR

(cp2.start_time >= cp1.start_time AND cp2.start_time < cp1.end_time)

OR

(cp2.end_time > cp1.start_time AND cp2.end_time <= cp1.end_time) );

END //

DELIMITER ;

-- 假設您要檢查學生ID為 1 的學生選課ID為 2 的課程是否衝堂

SET @studentId = 1;

SET @courseId = 2;

SET @hasConflict = 0;

CALL check_time_conflict(@studentId, @courseId, @hasConflict);

-- 現在 @hasConflict 變數將包含檢查結果,如果大於 0,則表示衝突

SELECT @hasConflict;

執行結果如下圖 (@hasConflict = 0)

如果檢查沒影衝堂後,我們把課程加入

INSERT INTO registrations (student_id, course_id) VALUES (1,2);

再檢查衝堂,執行結果如下圖

當然就是衝堂了 (@hasConflict > 0)。

如果使用上一篇內容的表單結構來做衝堂檢查會如何呢?

https://www.mysql.tw/2023/04/mysql-join-union.html

差異是course_schedule的表單結構,其他都一樣。

-- 開課時間資料表改變如下

CREATE TABLE course_schedule2 (

id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

oc_id INT NOT NULL,

slot INT NOT NULL,

FOREIGN KEY (oc_id) REFERENCES open_courses(id)

);

Slot的意思就是把一週的時間劃分為以下 :

週一 : 1, 2, 3, 4 午餐 5, 6, 7, 8 晚餐 9, 10, 11, 12

週二 : 13, 14, 15, 16 午餐 17, 18, 19, 20 晚餐 21, 22, 23, 24

週三 : 25, 26, 27, 28 午餐 29, 30, 31, 32 晚餐 33, 34, 35, 36

週四 : 37, 38, 39, 40 午餐 41, 42, 43, 44 晚餐 45, 46, 47, 48

週五 : 49, 50, 51, 52 午餐 53, 54, 55, 56 晚餐 57, 58, 59, 60

週六 : 61, 62, 63, 64 午餐 65, 66, 67, 68 晚餐 69, 70, 71, 72

週日 : 73, 74, 75, 76 午餐 77, 78, 79, 80 晚餐 81, 82, 83, 84

(以上只是範例的劃分方式,你可以根據你的實際需要修改)

插入一些範例資料

INSERT INTO course_schedule2 (oc_id, slot) VALUES

(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 15), (2, 16), (3, 26), (3, 27), (3, 4);

以上表示課程

oc_id=1的課程,其時段是 1、2、3 ,也就是週一早上第1、2、3堂課。

oc_id=2的課程,其時段是15、16,也就是週二早上第3、4堂課。

oc_id=3的課程,其時段是4、26、27,也就是週一早上第4堂課,加上週三早上第2、3堂課。



-- Stored Procedure 判斷衝堂方法二 :

DELIMITER //

CREATE PROCEDURE check_time_conflict2 (IN studentId INT,IN courseId INT,OUT hasConflict TINYINT)

BEGIN

SELECT COUNT(*)

INTO hasConflict

FROM registrations r

JOIN course_schedule2 cs ON r.course_id = cs.oc_id

WHERE r.student_id = studentId AND r.course_id = courseId;

END //

DELIMITER ;

-- 假設您要檢查學生ID為 1 的學生選課ID為 2 的課程是否衝堂

SET @studentId = 1;

SET @courseId = 2;

SET @hasConflict = 0;

CALL check_time_conflict2(@studentId, @courseId, @hasConflict);

-- 現在 @hasConflict 變數將包含檢查結果,如果大於 0,則表示衝突

SELECT @hasConflict;

如果@hasConflict不是0,就表示為衝堂了。

執行結果如下圖

請比較一下以上兩個不同結構,哪個檢查衝堂的效率會好一些呢?

從這邊也可以知道資料庫的表單結構設計,對於指令的執行效能會有不小的影響。