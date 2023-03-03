使用XAMPP練習MySQL/MariaDB操作

要練習MySQL/MariaDB操作有許多方法，大致整理如下 :

(1) 下載MySQL或是MariaDB。

(2) 下載整合套件，例如XAMPP、EasyPHP、WampServer等。

(3) 使用線上語法編譯服務，例如OneCompiler、W3CSchool、Programiz等。

(4) 使用線上資料庫代管服務，例如Google Cloud SQL、AWS等。

(5) 使用網站空間服務的資料庫，例如000webhost、infinityFree等。

關於MySQL與MariaDB的歷史故事，可以參考這裡 : https://zh.wikipedia.org/zh-tw/MariaDB，MariaDB的資料庫與MySQL結構和索引都相同，一但想要從MySQL轉換到MariaDB，無需更改應用程式，幾乎都可以無痛轉移。

練習MySQL/MariaDB的操作方法，我們先來介紹一下XAMPP，它是一個易於安裝的Apache發行版本，其中包含MariaDB、PHP和Perl，是在Windows環境下練習MySQL/MariaDB操作蠻方便的工具。

XAMPP與EasyPHP很類似，關於EasyPHP可以參考以下幾篇文章 :

EasyPHP可攜式伺服端PHP+MySQL環境

EasyPHP的httpd.conf設定

XAMPP的安裝，網路也有很多內容，可以參考以下幾篇文章 :

XAMPP安裝與操作初步

如果安裝完成，就會在Windows的安裝目錄下 (假設安裝在 c:\xampp目錄)，可以看到幾個重要的目錄 :

C:\xampp\apache ~ 這是Apache伺服軟體的主要目錄

C:\xampp\htdocs ~ 這是網頁的根目錄

C:\xampp\mysql ~ 這是MySQL資料庫的主要目錄

C:\xampp\php ~ 這是PHP的主要目錄

C:\xampp\phpMyAdmin ~ 這是MySQL資料庫管理介面的主要目錄

如果要開始使用XAMPP，可以執行xampp-control.exe，就會顯示控制介面如下 :

如果Apache與MySQL都已經開啟的請況下，點選MySQL後面的Admin，就會進入phpMyAdmin的管理介面，也可以從MySQL的DOS指令下進入MySQL資料庫。

點選MySQL後面的Config，就會開啟my.ini (位於xampp目錄下的/mysql/bin內)。點選MySQL後面的Logs，就會開啟mysql_error.log (位於xampp目錄下的/mysql/data內)。



