XAMPP可攜式(Portable XAMPP)如何安裝?

web - 3月 15, 2023

 XAMPP是一個把Apache網頁伺服器與PHP、Perl及MariaDB集合在一起的安裝包，允許使用者可以在自己的電腦上輕易的建立網頁伺服器。

但是在使用時如果你希望可以把XAMPP安裝在USB儲存上，讓他變成可攜式版本，就不能用一般的安裝方式。


如何安裝可攜式XAMPP (Portable XAMPP)?


步驟一 : 下載可攜式XAMPP

到XAMPP一般的下載處 : https://www.apachefriends.org/zh_tw/download.html

但是不是下載一般版本，而是如下圖，點選「更多下載」


然後去尋找適合你的可攜式版本，如下圖 : 



步驟二 :   需要執行 setup_xampp.bat

我就選擇xampp-portable-windows-x64-8.2.0-0-VS16.zip，下載後解壓縮就可以看到xampp目錄。裡面有檔案 setup_xampp.bat，以及 xampp-control.exe。




如果你直接執行 xampp-control.exe，開啟Apache或是MySQL，會看到如下情況 :


你必須先執行 setup_xampp.bat ，如下圖 :



步驟三 :   執行 xampp-control.exe

然後再執行 xampp-control.exe ，並且執行時可能會出現以下情況 (因為xampp不是從微軟商店下載的) ，只需要點選「仍要安裝」即可。


啟動Apache，可能會被防火牆擋住，如下圖 :



啟動MySQL，可能會被防火牆擋住，如下圖 :


只需要點選「允許存取」即可。

然後就可以看到XAMPP控制面板如下圖，按下Start後，相關的Ports已經可以正常開啟 :


這樣子，可攜式XAMPP就安裝完成了。


步驟四 :  如果有任何移動XAMPP目錄，需要再次執行setup_xampp.bat

但是有個問題要注意，就是當你移動XAMPP到另外目錄或是更換磁碟代號，就可能再次發生無法執行的畫面，這時只需要再次執行 setup_xampp.bat ，選擇(1) 即可，如下圖 :



開始使用可攜式XAMPP : 修改root密碼

當我們成功啟用XAMPP的資料庫後，點選MySQL的Admin按鈕就會直接進入PhpMyAdmin資料庫管理介面如下 :



因為目前root的密碼為空，且phpMyAdmin目前設定為不需要登入，所以直接進入管理介面。

如果我們要設定密碼，並且在進入phpMyAdmin時需要登入帳號密碼，應該怎麼做呢?


步驟一 :  到XAMPP的phpMyAdmin目錄下，修改config.inc.php

找到這個設定
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'config'; 

改為以下
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'http'; 

說明 : auth_type有三種方式，各為config、http、cookie，config就是把帳密寫在設定檔上，http就是登入時跳出登入畫面，cookie就是以程式的方式登入。

步驟二 : 以command line的方式進入MySQL，修改密碼

可以點選XAMPP控制台的Shell，或是滑鼠點在Windows的開始，按滑鼠右鍵並選擇執行，如下 :



再輸入cmd，按下確定，如下 :



接著就會出現指令模式，使用 cd (change directory) 指令切換到MySQL的執行目錄下，然後登入MySQL。

指令如下 :

cd \xampp
(切換到xampp目錄)

cd mysql\bin
(再切換到 mysql\bin目錄)

mysql -u root -p
(以root帳號登入)



再以指令更改密碼
set password for 'root'@'localhost' = password('123456');

(假設密碼為 123456 )




這時候你再進入phpMyAdmin，會出現如下畫面 : 


就可以使用帳密登入phpMyAdmin了。如果要把密碼再改回空白，只需要再一次設定密碼即可 : set password for 'root'@'localhost' = password('');

另外一個方式，就是修改config.inc.php時，把這個設定
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'config'; 

改為以下
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'cookie';

並修改 
$cfg['blowfish_secret'] = '秘密字串';


以上的秘密字串需要至少32碼，可以使用工具來產生
https://www.motorsportdiesel.com/tools/blowfish-salt/pma/

例如我產生的秘密字串為 '%kY2N(Pwue&WNf=.O#t-\7xncs/6m*Nc'

這樣在登入時就會呈現如下畫面，但是前提是瀏覽軟體要開啟cookie，不過大多瀏覽軟體的設定，都不會刻意關閉cookie，所以登入應該都不會有問題。



把root的空白密碼，加上密碼的第二種方式

你也可以在啟動MySQL服務下，使用XAMPP的Shell，然後在Shell內輸入 : 

mysqladmin -u root password

然後輸入密碼，按下Enter，並再次確認密碼，再按下Enter，這樣root的密碼就更新了。





如果我忘了MySQL的root密碼，該怎麼辦呢?

參考來源 : https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-reset-your-mysql-or-mariadb-root-password

步驟一 : 先停止MySQL服務。

步驟二 : 修改My.ini

按下XAMPP控制面板上的config，編輯my.ini

把 key_buffer 改為 key_buffer_size (如果已經是就不用改)

在[mysqld]下加上一行

skip-grant-tables

步驟三 : 啟動MySQL服務。

步驟四 : 執行下列指令 

mysql -u root 

FLUSH PRIVILEGES;

如果你的資料庫是 MySQL 5.7.6 或是 MariaDB 10.1.20 更新的版本，則使用以下方式

ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'new_password'; 

如果你的資料庫是 MySQL 5.7.5 或是 MariaDB 10.1.20 更舊的版本，則使用以下方式

SET PASSWORD FOR 'root'@'localhost' = PASSWORD('new_password');

步驟五 : 最後修改 My.ini 並重新啟動MySQL服務。

把 My.ini 的 skip-grant-tables 這行刪除並儲存， 重新啟動MySQL服務即可。
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