XAMPP可攜式(Portable XAMPP)如何安裝?

XAMPP是一個把Apache網頁伺服器與PHP、Perl及MariaDB集合在一起的安裝包，允許使用者可以在自己的電腦上輕易的建立網頁伺服器。

但是在使用時如果你希望可以把XAMPP安裝在USB儲存上，讓他變成可攜式版本，就不能用一般的安裝方式。





如何安裝可攜式XAMPP (Portable XAMPP)?





步驟一 : 下載可攜式XAMPP

到XAMPP一般的下載處 : https://www.apachefriends.org/zh_tw/download.html

但是不是下載一般版本，而是如下圖，點選「更多下載」。

然後去尋找適合你的可攜式版本，如下圖 :





步驟二 : 需要執行 setup_xampp.bat

我就選擇xampp-portable-windows-x64-8.2.0-0-VS16.zip，下載後解壓縮就可以看到xampp目錄。裡面有檔案 setup_xampp.bat，以及 xampp-control.exe。









如果你直接執行 xampp-control.exe，開啟Apache或是MySQL，會看到如下情況 :

你必須先執行 setup_xampp.bat ，如下圖 :





步驟三 : 執行 xampp-control.exe

然後再執行 xampp-control.exe ，並且執行時可能會出現以下情況 (因為xampp不是從微軟商店下載的) ，只需要點選「仍要安裝」即可。

啟動Apache，可能會被防火牆擋住，如下圖 :





啟動MySQL，可能會被防火牆擋住，如下圖 :

只需要點選「允許存取」即可。

然後就可以看到XAMPP控制面板如下圖，按下Start後，相關的Ports已經可以正常開啟 :

這樣子，可攜式XAMPP就安裝完成了。





步驟四 : 如果有任何移動XAMPP目錄，需要再次執行setup_xampp.bat

但是有個問題要注意，就是當你移動XAMPP到另外目錄或是更換磁碟代號，就可能再次發生無法執行的畫面，這時只需要再次執行 setup_xampp.bat ，選擇(1) 即可，如下圖 :









開始使用可攜式XAMPP : 修改root密碼





當我們成功啟用XAMPP的資料庫後，點選MySQL的Admin按鈕就會直接進入PhpMyAdmin資料庫管理介面如下 :









因為目前root的密碼為空，且phpMyAdmin目前設定為不需要登入，所以直接進入管理介面。





如果我們要設定密碼，並且在進入phpMyAdmin時需要登入帳號密碼，應該怎麼做呢?









步驟一 : 到XAMPP的phpMyAdmin 目錄下，修改 config.inc.php





找到這個設定

$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'config';





改為以下

$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'http';





說明 : auth_type有三種方式，各為config、http、cookie，config就是把帳密寫在設定檔上，http就是登入時跳出登入畫面，cookie就是以程式的方式登入。





步驟二 : 以command line的方式進入MySQL， 修改密碼





可以點選XAMPP控制台的Shell，或是 滑鼠點在Windows的開始，按滑鼠右鍵並選擇執行，如下 :





再輸入cmd，按下確定， 如下 :





接著就會出現指令模式，使用 cd (change directory) 指令切換到MySQL的執行目錄下，然後登入MySQL。





指令如下 :

cd \xampp (切換到xampp目錄)

cd mysql\bin (再切換到 mysql\bin 目錄)

mysql -u root -p (以root帳號登入)

