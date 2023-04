實作 : 練習使用Stored Procedure以及Stored Function

Stored Procedure(預儲程序):把一連串的SQL程序步驟儲存起來,最後透過 『call 預儲程序名稱;』來呼叫。 Stored Function(預儲函數):或稱為使用者定義函數,跟預儲程序很像,不過最後會傳回值。呼叫方式不是 call,而是Select,例如:『select 預儲函數名稱(引數值);』或『select 預儲函數名稱();』。

本文就來練習使用Stored Procedure以及Stored Function。

Stored Procedure(預儲程序)和Stored Function(預儲函數)的好處包括:

重用性:可以多次重用,減少了反覆編寫相同的SQL代碼的需要。

性能:是預編譯的,這提高了操作的性能。

安全性:可以幫助保護資料庫免受SQL注入攻擊和未經授權的訪問。

維護:比嵌入在應用程序代碼中的SQL代碼更容易維護。

建立Stored Procedure/Function語法 :

https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/create-procedure.html

Stored Function 範例

如下的stored function,是用來換算磅到公斤。

DELIMITER //

CREATE FUNCTION lbs_to_kg(lbs MEDIUMINT UNSIGNED)

RETURNS FLOAT(10,5)

DETERMINISTIC

BEGIN

RETURN (lbs * 0.45359237);

END//

DELIMITER ;

當你使用 SELECT lbs_to_kg(10); 就會得到 4.53592,也就是10磅等於4.53592公斤。

DETERMINISTIC的意思就是指給同樣的輸入,就會得到同樣的輸出。nonDETERMINISTIC就是指給同樣的輸入,未必會得到同樣的輸出。

如下圖 :





Stored Procedure 範例#1

如下的stored procedure,是用來列出學生以姓名小到大排序。

DELIMITER //

CREATE PROCEDURE get_all_students()

BEGIN

SELECT * FROM students ORDER BY stud_name;

END //

DELIMITER ;

當你使用 CALL get_all_students(); 就會列出資料。

如下圖 :





Stored Procedure 範例#2

DELIMITER //

CREATE PROCEDURE get_students(IN dept_id varchar(2))

BEGIN

select * from students where stud_dept=dept_id;

END //

DELIMITER ;

然後就可以使用 CALL get_students('1');

如下圖 :





Stored Procedure 範例#3

DELIMITER //

CREATE PROCEDURE get_students_count(IN dept_id varchar(2), OUT Total_students int)

BEGIN

select count(*) INTO Total_students from students where stud_dept=dept_id;

END //

DELIMITER ;

然後就可以使用 CALL get_students_count('1', @tot);

SELECT @tot;

如下圖 :