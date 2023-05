實作 : 工讀生薪資管理系統

今天剛好碰到王老闆,他經營了三家飲料店、兩間拉麵餐廳、三間超市。因為工讀生越來越多,每個工讀生都有不同的工作時間。王老闆希望可以開發一套工讀生薪資管理系統,讓會計人員可以登錄工讀生的工作時間來計算薪資,並記錄登錄資料的會計人員,並提供工讀生以電子郵件登入查詢自己的薪資,你覺得這個工讀生薪資系統的DFD與ERD應該怎麼畫?

(1) 工讀生薪資系統的DFD與ERD應該怎麼畫?

根據前述DFD(Data Flow Diagram)的文章,我們先畫Level-0的DFD,大致如下圖 :

你可以試試畫一下Level-1的DFD。

商店為何是一個需要考慮的實體? 因為王老闆經營多種商店,工讀生薪資計算可能不同,並且她應該會需要知道各種商店的狀況,因此把商店也視為實體。

當然以下只是目前初步的ERD,後續如果把會計也加進去,可能還會再修改。

上圖為何工讀生跟商店沒有關聯? 而只跟薪水有關連呢? 如果工讀生跟商店關聯,再由商店跟薪水關聯會如何? 如果工讀生跟商店、薪水一起關聯又會如何呢?

這個你可以自己思考看看,我們後續再來討論。

(2) 邏輯資料表及實體資料表應該怎麼規畫?

這個工讀生薪資系統的邏輯資料表及實體資料表應該怎麼設計?這個工讀生薪資系統的主鍵(Primary Key)跟外鍵(Foreign Key)怎麼設計?

如果根據上面的ERD來看,邏輯資料表應該如下 (主鍵為畫底線者) :

stores ( id , cate_id)

students ( id , stud_name, stud_password, stud_email)

salary ( id , store_id, stud_id, salary_date, salary_start, salary_end)

因為登入需要email,所以加入stud_email,並且要記得宣告為NOT NULL UNIQUE (為何?)。

如果再修飾一下,邏輯資料表應該變成如下 :

store_category (id, category_name)

stores ( id , cate_id) 商店的cate_id關連到store_category的id

students ( id , stud_name, stud_password, stud_email)

salary ( id , store_id, stud_id, salary_date, salary_start, salary_end)

薪水的store_id關連到store的id,stud_id關連到students的id

以上的邏輯資料表是在工讀時薪固定的情況下,如果時薪會變動就必須做些更動如下 :

store_category (id, category_name)

stores ( id , cate_id, pay-per-hour)

students ( id , stud_name, stud_password, stud_email)

salary ( id , store_id, stud_id, salary_date, salary_start, salary_end, salary_total)

在store加入pay-per-hour來調整時薪,在salary加入salary_total紀錄時薪,方便每次工作計算當時薪水。因為沒有每次計算的話,pay-per-hour調整時,整個歷史薪水就全亂了。

然後由以下指令來計算工作多久 :

工作多少分鐘 = TIME_TO_SEC(TIMEDIFF(salary_end, salary_start)) / 60

TIMEDIFF語法參考 https://www.w3schools.com/sql/func_mysql_timediff.asp

TIME_TO_SEC語法參考 https://www.w3schools.com/sql/func_mysql_time_to_sec.asp

每分鐘薪水 = (pay-per-hour / 60)

salary_total = ROUND(每分鐘薪水*工作多少分鐘, 0)

以上的0表示四捨五入到整數

ROUND語法參考 https://www.w3schools.com/sql/func_mysql_round.asp

例如 13:00:00 工作到 18:40:00 ,若時薪為$176元 (以每分鐘薪水$2.93計算),則薪水總額是 :

salary_total = ROUND(2.93*(TIME_TO_SEC(TIMEDIFF('18:40:00', '13:00:00')) / 60), 0) = $996元

工讀生開始工作打卡時,就會寫入 商店id, 工讀生id, 打卡日期, 開始時間

例如 INSERT INTO salary (store_id, stud_id, salary_date, salary_start) VALUES (1, 1, '2023-05-18', '13:00:00');

工讀生結束工作打卡時,就會寫入 結束時間, 本次薪水

例如 先計算出來本次薪水 @total

@total = ROUND(ROUND(pay-per-hour/60, 2)*(TIME_TO_SEC(TIMEDIFF('18:40:00', '13:00:00')) / 60), 0)

然後

UPDATE salary SET salary_end ='18:40:00', [email protected]

WHERE id=1; (這個id就根據開始工作打卡時產生的id為準)

然後實體資料表設計如下 :

-- store_category 資料表

CREATE TABLE store_category (

id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

category_name VARCHAR(20)

);

-- stores 資料表

CREATE TABLE stores (

id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

cate_id INT,

pay_per_hour DECIMAL(10, 0),

FOREIGN KEY (cate_id) REFERENCES store_category(id)

);

-- students 資料表

CREATE TABLE students (

id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

stud_name VARCHAR(50),

stud_password VARCHAR(20),

stud_email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE

);

-- salary 資料表

CREATE TABLE salary (

id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

store_id INT,

stud_id INT,

salary_date DATE,

salary_start TIME,

salary_end TIME,

salary_total DECIMAL(10, 0),

FOREIGN KEY (store_id) REFERENCES stores(id),

FOREIGN KEY (stud_id) REFERENCES students(id)

);

以上尚未經過正式執行測試,後面再來實際操作。





(3) 如何彙整資料給王老闆?

問題 : 如果王老闆想知道某工讀生2023年一月到四月份的薪資?MySQL語法應該如何?

這個需求只牽涉到薪資,因此只跟salary資料表有關。

假設工讀生id=1

SELECT SUM(salary_total)

FROM salary

WHERE

stud_id = 1 AND salary_date >= '2023-01-01' AND salary_date <= '2023-04-30';





或是

SELECT salary_date, salary_total

FROM salary

WHERE

stud_id = 1 AND salary_date >= '2023-01-01' AND salary_date <= '2023-04-30';





問題 : 如果王老闆想知道2023年一月到四月份拉麵餐廳中,哪家拉麵餐廳工讀生的薪資總額最高?MySQL語法應該如何?

假設拉麵餐廳id=1

SELECT stores.id, SUM(salary_total) AS total_salary

FROM stores s

INNER JOIN store_category ON s.cate_id=1

INNER JOIN salary ON stores.id = salary.store_id

WHERE salary_date >= '2023-01-01' AND salary_date <= '2023-04-30'

GROUP BY stores.id

ORDER BY total_salary DESC

LIMIT 1;





問題 : 如果王老闆想知道2022年整年,哪類店家工讀生的薪資總額最高?MySQL語法應該如何?

SELECT sc.category_name, SUM(s.salary_total) AS total_salary

FROM stores s

INNER JOIN store_category sc ON s.cate_id = sc.id

INNER JOIN salary sa ON s.id = sa.store_id

WHERE YEAR(sa.salary_date) = 2022

GROUP BY sc.category_name

ORDER BY total_salary DESC

LIMIT 1;

以上是從DFD、ERD、邏輯資料庫、實體資料庫,到實際需求的紙上作業。

後續再來實際驗證,並加入比較詳細的資料。