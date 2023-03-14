Data Flow Diagram (DFD) 與 Entity Relationship Diagram (ERD) 實作練習

假如有進貨單格式如上，以往都是人工製作表單，現在老闆要我把這個作業電腦化，我應該怎麼做呢?

(仔細檢視上面的進貨單，其實有點怪異，因為如果A公司要運送貨物給B公司，對A公司來說是出貨單，對B公司來說才是進貨單。出貨單才會需要地址，進貨單只需要供應商編號或是名稱。所以上面的進貨單中有進貨地址，是指供應商的地址嗎? 其實並不需要。)

先進一步了解，什麼是進貨? 進貨是指產品從供應商運送到我們公司，他並不是一個單獨的作業 (從進貨單上有採購單號可以知道)，也就是不會突然有一個進貨產生，因此再了解公司的作業後，會知道如下的情況 :

(1) 當公司需要某些產品，會先向供應商詢價。

(2) 供應商會回覆報價單。

(3) 公司如果接受供應商的報價，會轉為採購單，送給供應商。

(4) 供應商如果接受採購，即會安排出貨。

(5) 公司接到後會將採購單轉為進貨單，並查核進貨狀況，轉為應付帳款。

因此我們要做的，就是把這些作業電腦化。

第一步要做的就是先找出這個作業的實體 (Entity)，公司、公司人員、供應商、產品、詢價單、報價單、採購單、進貨單，這些都是實體，哪些才是要用到的實體呢?

因為要做出資料流流向圖 (Data Flow Diagram，DFD)，詢價單、報價單、採購單、進貨單這些都算是資料，因此不算是DFD中的實體。而產品這個實體在系統中不會有行動，也都算是資料的一部分，因此也不算是DFD中的實體。

剩下公司、公司人員、供應商，電腦化系統需要確認產生動作的人員，因此公司的負責人員是這個系統中的實體，而供應商、供應商的負責人員，該哪個當成DFD中的實體呢?

因為通常供應商有固定的負責窗口，因此供應商、供應商的負責人員是一樣的意思，我們就以供應商為DFD中的實體。

因此初步的DFD，也就是Level 0的DFD (又可稱為Context Diagram)如下 :

這個圖的意思就是，我們把這個系統姑且稱為「MIS管理系統」，「負責人員」會輸入資料 (例如產生詢價單)，然後系統會發出電子郵件通知「供應商」要求報價，當「供應商」報價確認後會在系統外通知「負責人員」 (例如電子郵件或是電話)。

當然你也可以讓「供應商」透過系統去通知「負責人員」，這時Confirm這個線就會經由系統，而不是在系統外通知「負責人員」，但是這樣做就需要讓「供應商」可以登入系統，這樣太複雜了，所以就保持上圖的樣子就好。

Context Diagram 通常用來表示系統與外界的關係，因此大多只會有系統與實體，而不表現Data store。你也可以在Context Diagram 中再加入主管做審核，或是管理人員做備份等作業，但是為了簡化我們的主題，這個圖只標示「負責人員」，因為他是資料的產生者/操作者，不能再簡化。

因此在做這類DFD時，可以先以最簡化的想法來做，然後需要再擴大時再畫出更多細節。

資料流向圖 (Data Flow Diagram，DFD) 有以下幾個規則 :

(1) 每個Process要有input及output。

(2) 每個Data store要有input及output。

(3) 每個Data store的input及output要經由Process，也就是不能由負責人員去接Data store。

(4) 每個Data store不能直接與另一個Data store連接，必須透過另外一個Process。

(5) 每個Entity不能直接與另一個Entity連接，必須透過另外一個Process。

其實很直觀去看以上的規則，很合情合理，因為一個程序或是資料儲存一定會有輸入，也一定會有輸出；實體也無法直接存取資料儲存，當然要透過程序；資料儲存也不會直接存取資料儲存，當然也是透過程序；實體當然不會輸入給另一個實體，也是需要透過程序。

現在把Level 0 的DFD再細分，就變成以下的Level 1 DFD :

當你細分為各Level的DFD時，要記得各線條不要交叉，如果會交叉，表示需要再細分下層的DFD。所以上圖算是Level 1的DFD，你也可以把各Process再往下層DFD發展。

在Level 1的DFD，畫出了七個Data store，就可以開始來製作Entity Relationship Diagram (ERD) 。

我們現在只聚焦在進貨單，也就是進貨程序下的Inventory Data store。

與Inventory Data store相關的Entity Relationship Diagram (ERD) 如下圖 :





因為我們使用免費的Lucidchart，物件太多而無法把完整的ERD畫在同一個文件，所以用另外一個ERD來表示畫不下的部分 :

由上述的ERD，我們就可以得到這個系統關於進貨需要五個表單(table) : inventory、supplier、staff、inventory_item、product。

再經由邏輯關聯就得到以下的邏輯資料庫 (紅色為主鍵，綠色為外鍵):

product (product_id, product_name, product_price)

staff (staff_id, staff_name, staff_phone)

supplier (supplier_id, supplier_name, supplier_contact, supplier_addr, supplier_tel)

inventory (inventory_id, supplier_id, staff_id, invoice_date, invoice_no, po_id, tax_category, paid_amount, total, pay_due_date)

inventory_item (inventory_id, item_id, product_id, unit_price_amount)

當然以上只是部分欄位，再仔細討論後還可能修改增刪欄位。





相關參考資料 :

https://www.geeksforgeeks.org/dfd-for-food-ordering-system/

https://www.lucidchart.com/pages/data-flow-diagram

https://www.visual-paradigm.com/guide/data-flow-diagram/what-is-data-flow-diagram/