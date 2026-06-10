實作練習：員工午餐訂購系統的 Stored Procedure、Stored Function 與 Trigger 設計

員工午餐訂購系統是一個常見的小系統，應該包含[訂餐系統]、[訂單管理系統]、[員工部門管理系統]、[合作店家與菜單管理系統]

，讓管理者可以維護員工、部門、合作店家與菜單，讓員工每天可以選擇餐廳與餐點，在中午前彙整所有訂單，每筆訂單要記錄訂購人、餐點、數量、價格與狀態，在月底可以統計每位員工的餐費，作為薪資扣款依據。

系統規模雖然小，但是已經具備線上電商的雛形。

這篇文章將使用 stored procedure、stored function、以及 trigger 來實作[訂餐系統]的程序，這是員工午餐訂購系統的核心作業。

本篇完成三件事：

(1)使用 Trigger 防止庫存數量出現負數

(2)使用 Stored Function 查詢餐點剩餘庫存數量

(3)使用 Stored Procedure 完成訂餐扣庫存流程

[訂餐系統]需要考量以下幾個需求 :

(1) 員工訂餐後，合作店家必須能夠供應，這就牽涉到餐點庫存管理。

(2) 餐點並非無限量供應，這就牽涉到訂單確認的先後順序。

(3) 一筆訂單有多項餐點時，又有多種處理方式 ~ 部分餐點庫存不足時，是否先確認有庫存的餐點? 還是整筆訂單取消? 還是由員工選擇?

(4) 合作店家供餐時，是否允許任意分批出餐? 還是必須同筆項目一起出餐?

當然你可以很粗糙的把需求簡化 : 無限量供餐、以一筆訂單出餐方式。這樣的話，系統就非常好寫，但是在實際使用時就會發生很多問題。

會發生什麼問題 ?

(A) 員工訂餐完成後，過了半小時告知 : 你訂的滷肉飯沒了，請另外再訂。

(B) 餐點送到後，負責人員發現無法核銷，因為訂了兩碗滷肉飯、燙青菜、貢丸湯只有送來一碗滷肉飯跟燙青菜，必須另外用紙寫起來 : 某訂單編號的一碗滷肉飯、貢丸湯尚未送到。

(C) 上述已送到的一碗滷肉飯該不該給員工領餐? 還是等該訂單全部到了再一次領餐? 結果系統無法處理這麼瑣碎的細節。

這麼多細節看起來，前面說員工午餐訂購系統是一個常見的小系統，其實還真不小。

所以這篇文章只先討論員工午餐訂購系統的核心作業~[訂餐系統]。

並且因為 InfinityFree 平台不提供給免費空間使用 stored procedure、stored function、以及 trigger ，因此這個實作只能在 XAMPP 本機上操作。

我們會使用 stored procedure、stored function、以及 trigger 來實作，因此先來看看這些是什麼?





什麼是觸發器 (Trigger) ?

詳細語法參考

觸發器 (Trigger) : 是一種自動執行的程式，它會在表格上執行指定的INSERT、UPDATE或DELETE操作時被觸發。觸發器可以用來自動執行一些維護數據一致性的任務，例如驗證數據、記錄變更日誌等。

關於 Trigger ，需要知道以下幾個重點 :

(1) 觸發器作用的資料表，不要於觸發器內對該資料表再使用UPDATE/INSERT/DELETE。

(2) 觸發器只能綁定在一張特定資料表上，並由該資料表的特定事件觸發，但是可以在觸發器程式內容中讀取或修改其他資料表。

(3) 一個 Trigger 只能指定一種觸發時機與一種觸發事件，例如 BEFORE INSERT、AFTER UPDATE 或 BEFORE DELETE。如果同一張表需要處理不同事件，應分別建立不同的 Trigger。(註1)

(4) 觸發器不能再觸發另一個觸發器。

(5) 觸發器中不能執行動態SQL（即使用PREPARE和EXECUTE語句）。

(6) 要避免在觸發器中執行耗時的操作，以免影響系統性能。

(7) InnoDB支援Transaction及行級鎖(Row-level Lock)，比其他儲存引擎能夠維持資料一致性。

(8) 觸發器執行時不會返回結果，只能執行 SQL 邏輯。

上面說觸發器中不能執行動態SQL，意思是 Trigger 裡要寫「固定 SQL」，不要用字串組 SQL。真的需要動態 SQL，應該放在 Stored Procedure（儲存程序）裡執行，而不是放在 Trigger 裡。因為 Trigger 的原則是不要有不可預期的處理，或執行耗時的操作。

(註1) MySQL 5.7.2 之後，同一張表也可以針對相同事件與相同時機建立多個 Trigger，例如多個 BEFORE UPDATE Trigger，但實務上不建議濫用，否則會增加除錯與維護難度。

詳細資訊 : 實作練習：MySQL Trigger 觸發器是什麼？如何使用？





什麼是Stored Procedure (儲存程序)? Stored Function (儲存函數)

Stored Procedure (儲存程序)：把一連串的SQL程序步驟儲存起來，最後透過 『call 儲存程序名稱;』來呼叫。

Stored Function (儲存函數)：或稱為使用者定義函數，跟儲存程序很像，不過最後會傳回值。呼叫方式不是 call，而是Select，例如：『select 儲存函數名稱(引數值);』或『select 儲存函數名稱();』。

詳細語法參考

在使用 Trigger、Stored Procedure、Stored Function 時，有些注意事項 :

(1)儲存程序（Stored Procedure）：

--可以呼叫其他的儲存程序。

--可以呼叫儲存函數。

--可以在觸發器內被呼叫 (註2)。

(2)儲存函數（Stored Function）：

--可以呼叫其他的儲存函數。

--不要再呼叫儲存程序 (註3)。

--可以在觸發器內被呼叫。

(3)觸發器（Trigger）：

--可以呼叫儲存程序 (註2)。

--可以呼叫儲存函數。

--不能包含或呼叫其他觸發器。

--不能使用Commit或是Rollback。

特別說明 :

註2 : Trigger 可以用簡單的 CALL 呼叫 Stored Procedure，但不能呼叫「會回傳資料給 client」或「使用 Dynamic SQL」的 Stored Procedure；Stored Procedure 可以透過 OUT 或 INOUT 參數回傳資料給 Trigger。

註3 : Stored Function（儲存函式）不是絕對不能呼叫 Stored Procedure，而是被呼叫的 Procedure 不能做某些事，例如不能回傳結果集、不能做交易控制等。

Stored Procedure 負責流程。

Stored Function 負責回傳值。

Trigger 負責簡單防呆。

不要把 Trigger 寫成主要流程控制中心，也不要把 Function 寫成隱藏版 Procedure。

簡單來說，Trigger（觸發器）主要是設計來做簡單、明確、可預期的資料檢查或自動處理。在實務上，Trigger 裡面應該盡量避免再呼叫複雜的 Stored Procedure（儲存程序）或 Stored Function（儲存函式），也要避免透過資料異動造成其他 Trigger 連鎖觸發，否則系統行為會變得不容易追蹤，除錯也會變困難。

同樣地，Stored Function（儲存函式）的主要目的，是根據輸入參數計算並回傳一個值。因此在實務設計上，Function 應該保持單純，盡量不要再呼叫 Stored Procedure，尤其不要把複雜商業流程、交易控制或大量資料異動放進 Function 裡。

詳細資訊 :

實作 : 練習使用Stored Procedure以及Stored Function

總整理與實作練習 : MySQL Trigger/Stored Function/Stored Procedure





使用 stored procedure/function、trigger 常見錯誤 :

1. 把所有邏輯都寫在 Trigger 裡

Trigger 應該用於自動補充與紀錄，不適合承擔主要業務流程，主要流程應該放在 Stored Procedure。

2. 訂單明細沒有保留價格快照 如果 order_items 只記錄 dish_id，日後餐點漲價，舊訂單金額可能會被錯誤計算，所以 order_items 應該保留： dish_name_snapshot unit_price_snapshot subtotal

3. 直接刪除訂單 訂單資料通常不建議直接刪除，應該改用狀態欄位，例如： pending confirmed cancelled served 這樣才能保留完整歷史紀錄。

4. Stored Function 做太多資料異動 Stored Function 適合計算與回傳結果，不適合拿來大量更新資料，大量流程操作應該交給 Stored Procedure。

舉幾個例子來說明 :

CREATE TABLE mystock (

stock_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

item_id VARCHAR(10) NOT NULL,

myqty INT NOT NULL DEFAULT 0,

UNIQUE KEY uk_mystock_item_id (item_id)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

DELIMITER $$

CREATE TRIGGER trg_mystock

BEFORE INSERT ON mystock

FOR EACH ROW

BEGIN

IF NEW.myqty < 0 THEN

SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = '庫存資料不合法：數量不可小於 0';

END IF;

END$$

DELIMITER ;

當我插入資料到 MyStock 時，如果插入負值，就會出現錯誤訊息如下圖 :

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