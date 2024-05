實作練習 : PHP + Stored Procedure + Stored Function + Trigger

現在要來做個實作練習 : 建立 Trigger 可以自動減去訂單數量,用來維護庫存量;然後建立 Stored Procedure 用來建立訂單,並建立 Trigger 用來記錄建立訂單的log;建立 Stored Function 用來計算訂單總額,並以php呼叫Stored Procedure 以介面來輸入訂單資料。

要達成以上的需求,我們可以怎麼做呢?

(1) 建立 MySQL 資料庫 :

CREATE DATABASE OrderSystem

CHARACTER SET utf8mb4

COLLATE utf8mb4_general_ci;

然後進入該資料庫 : USE OrderSystem;

(2) 建立各資料表格

-- 接著建立商品資料表格Products :

CREATE TABLE Products (

ProductID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

ProductName VARCHAR(100) NOT NULL,

Price DECIMAL(10, 2) NOT NULL,

Stock INT NOT NULL

);

-- 建立訂單資料表格Orders :

CREATE TABLE Orders (

OrderID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

OrderDate DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

CustomerID INT NOT NULL,

TotalAmount DECIMAL(10, 2) NOT NULL

);

-- 建立訂單詳細資料表格OrderDetails :

CREATE TABLE OrderDetails (

OrderDetailID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

OrderID INT NOT NULL,

ProductID INT NOT NULL,

Quantity INT NOT NULL,

Price DECIMAL(10, 2) NOT NULL,

FOREIGN KEY (OrderID) REFERENCES Orders(OrderID),

FOREIGN KEY (ProductID) REFERENCES Products(ProductID)

);

-- 建立客戶資料表格Customers :

CREATE TABLE Customers (

CustomerID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

CustomerName VARCHAR(100) NOT NULL

);

-- 插入範例資料

INSERT INTO Customers (CustomerName) VALUES

('John'), ('Mary'), ('Hellen');

INSERT INTO Products (ProductName, Price, Stock) VALUES

('Product A', 100.00, 50),

('Product B', 200.00, 30),

('Product C', 300.00, 20);





(3) 建立各Trigger/Stored Procedure/Stored Function





-- 建立 Trigger 自動減去訂單數量並維護庫存量





DELIMITER //

CREATE TRIGGER UpdateStockAfterOrder AFTER INSERT ON OrderDetails FOR EACH ROW BEGIN UPDATE Products SET Stock = Stock - NEW.Quantity WHERE ProductID = NEW.ProductID; END //

DELIMITER ;









-- 建立 Stored Procedure 用來建立訂單





為了簡化輸入介面,OrderDetails使用JSON格式





也就是像這樣 [{"ProductID": 1, "Quantity": 2}, {"ProductID": 2, "Quantity": 1}]





DELIMITER // CREATE PROCEDURE CreateOrder( IN p_CustomerID INT, IN p_OrderDetails JSON ) BEGIN DECLARE v_OrderID INT; DECLARE v_TotalAmount DECIMAL(10, 2) DEFAULT 0.00; DECLARE v_ProductID INT; DECLARE v_Quantity INT; DECLARE v_Price DECIMAL(10, 2); DECLARE v_Iterator INT DEFAULT 0; DECLARE v_ItemCount INT;

SET v_ItemCount = JSON_LENGTH(p_OrderDetails);

INSERT INTO Orders (CustomerID, TotalAmount) VALUES (p_CustomerID, 0.00); SET v_OrderID = LAST_INSERT_ID();

WHILE v_Iterator < v_ItemCount DO SET v_ProductID = JSON_UNQUOTE(JSON_EXTRACT(p_OrderDetails, CONCAT('$[', v_Iterator, '].ProductID'))); SET v_Quantity = JSON_UNQUOTE(JSON_EXTRACT(p_OrderDetails, CONCAT('$[', v_Iterator, '].Quantity'))); SET v_Price = (SELECT Price FROM Products WHERE ProductID = v_ProductID); INSERT INTO OrderDetails (OrderID, ProductID, Quantity, Price) VALUES (v_OrderID, v_ProductID, v_Quantity, v_Price); SET v_TotalAmount = v_TotalAmount + (v_Quantity * v_Price); SET v_Iterator = v_Iterator + 1; END WHILE;

UPDATE Orders SET TotalAmount = v_TotalAmount WHERE OrderID = v_OrderID; END // DELIMITER ;









-- 建立 Trigger 用來記錄訂單的 log





CREATE TABLE OrderLogs ( LogID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, OrderID INT, LogDate DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, LogMessage VARCHAR(255), FOREIGN KEY (OrderID) REFERENCES Orders(OrderID) );



DELIMITER // CREATE TRIGGER LogOrderAfterInsert AFTER INSERT ON Orders FOR EACH ROW BEGIN INSERT INTO OrderLogs (OrderID, LogMessage) VALUES (NEW.OrderID, CONCAT('Order created with ID: ', NEW.OrderID)); END //

DELIMITER ;









-- 建立 Stored Function 用來計算訂單總額





DELIMITER // CREATE FUNCTION CalculateOrderTotal(p_OrderID INT) RETURNS DECIMAL(10, 2) BEGIN DECLARE v_Total DECIMAL(10, 2); SELECT SUM(Quantity * Price) INTO v_Total FROM OrderDetails WHERE OrderID = p_OrderID; RETURN v_Total; END // DELIMITER ;









(4) 建立PHP程式





使用 PHP 呼叫 Stored Procedure 並輸入訂單資料的介面





<?php $servername = "localhost"; $username = "root"; $password = ""; $dbname = "OrderSystem";

// 建立連線 $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);

// 檢查連線 if ($conn->connect_error) { die("Connection failed: " . $conn->connect_error); }

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") { $customerName = $_POST["customerName"]; $orderDetails = $_POST["orderDetails"]; // JSON 格式的訂單詳細資料

// 準備和執行 Stored Procedure $stmt = $conn->prepare("CALL CreateOrder(?, ?)"); $stmt->bind_param("ss", $customerName, $orderDetails);

if ($stmt->execute()) { echo "Order created successfully!"; } else { echo "Error: " . $stmt->error; }

$stmt->close(); }

$conn->close(); ?>

<!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Create Order</title> </head> <body> <form method="post" action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]); ?>"> Customer Name: <input type="text" name="customerID" required><P> Order Details (JSON format): <textarea rows="10" cols="50" name="orderDetails" required></textarea><P> <input type="submit" value="Create Order"> </form> </body> </html>





呼叫該php如下 :

輸入資料如下 :

CustomerID : 1

Order Details : [{"ProductID": 1, "Quantity": 2}, {"ProductID": 2, "Quantity": 1}]





檢查資料表的結果 :







雖然看起來都正常運作,但是有兩個問題,是哪兩個呢? 有發現以上存在哪些問題嗎?