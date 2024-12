總整理與實作練習 : MySQL Trigger/Stored Function/Stored Procedure

MySQL 提供了數種進階功能來擴展資料庫的邏輯處理能力,其中 Trigger(觸發器)、Stored Function(儲存函式) 與 Stored Procedure(儲存程序) 是三種常用的工具,分別用於不同的情境,讓資料庫更具靈活性與自動化能力。

Trigger (觸發器) :

觸發器是在資料庫表格上的程式,在事件發生(對資料列做新增/修改/刪除)時,資料庫會依照觸發條件(事件前/事件後)幫你執行預先儲存好的程式。因此觸發器建立之後,不需要呼叫,而是靠事件來觸發。





關於觸發器,需要知道以下幾個重點 :

(1) 觸發器作用的資料表,不要於觸發器內對該資料表再使用UPDATE/INSERT/DELETE。

(2) 觸發器只能在特定的表上生效,無法跨表生效。

(3) 每個表格的同一操作只能有一個BEFORE或一個AFTER觸發器。

(4) 觸發器不能再觸發另一個觸發器。

(5) 觸發器中不能執行動態SQL(即使用PREPARE和EXECUTE語句)。

(6) 要避免在觸發器中執行耗時的操作,以免影響系統性能。

(7) InnoDB支援Transaction及行級鎖(Row-level Lock),比其他儲存引擎能夠維持資料一致性。

(8) 觸發器執行時不會返回結果,只能執行 SQL 邏輯。





建立Trigger的語法

CREATE TRIGGER trigger_name

{BEFORE | AFTER} {INSERT | UPDATE | DELETE} ON table_name

FOR EACH ROW

BEGIN

-- 觸發器執行的SQL語句

statement1;

statement2;

statement3;

END;

trigger_name:觸發器的名稱。

BEFORE | AFTER:指定觸發器是在操作前還是操作後執行。

INSERT | UPDATE | DELETE:指定觸發器的觸發事件類型。

table_name:觸發器所關聯的資料表名稱。

FOR EACH ROW:表示觸發器的程式邏輯對受影響的每一筆資料都會執行一次。

BEGIN ... END:在這之間寫入觸發器的執行語句,如果觸發器中只有一條語句,則可以省略BEGIN和END。





範例 :

-- 建立資料表單

CREATE TABLE my_trigger_test (

id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

myfield VARCHAR(10) NOT NULL,

last_modified TIMESTAMP);

-- 建立觸發器

DELIMITER //

CREATE TRIGGER before_table_update

BEFORE UPDATE ON my_trigger_test

FOR EACH ROW

BEGIN

IF NEW.myfield != OLD.myfield

THEN

SET NEW.last_modified = NOW();

END IF;

END; //

DELIMITER ;

如果Trigger寫成如下 :

-- 以下範例是錯誤的

DELIMITER //

CREATE TRIGGER before_table_update2

BEFORE UPDATE ON my_trigger_test

FOR EACH ROW

UPDATE my_trigger_test SET last_modified = NOW() WHERE id = NEW.id;

END; //

DELIMITER ;

當以上before_table_update2觸發器被執行時,就會發生#1442 錯誤 (如下圖) : 因為表單已經被觸發器使用,不能在觸發器的程式內再執行UPDATE。

當然,要在資料表單更新時紀錄最後的更新時間,也可以不必使用Trigger。只要在欄位屬性上宣告即可,因為表單已經建立,我們使用語法來修正 :

ALTER TABLE my_trigger_test

MODIFY last_modified TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP;

當然要記得刪除Trigger :

DROP TRIGGER before_table_update;

DROP TRIGGER before_table_update2;

然後再執行更新看看結果。

UPDATE my_trigger_test SET myfield = '00000';

就可以看到 last_modified 會自動更新了。





範例 :

假設有產品資料庫如下 (資料表的設計說明請參考這篇)

CREATE TABLE category (

category_no INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

category_name VARCHAR(100) NOT NULL );

CREATE TABLE product (

prod_no INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

category_no INT,

prod_name VARCHAR(100) NOT NULL,

prod_price DECIMAL(10, 2) NOT NULL,

prod_unit VARCHAR(50),

prod_stock INT,

FOREIGN KEY (category_no) REFERENCES category(category_no) );



現在需要產品資料表的 INSERT/UPDATE/DELETE 都記錄在歷史資料

-- 建立一個 產品 歷史資料 表 CREATE TABLE product_history (

history_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

operation_type ENUM('INSERT', 'UPDATE', 'DELETE') NOT NULL,

operation_time TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP, prod_no INT NOT NULL,

category_no_old INT,

category_no_new INT,

prod_name_old VARCHAR(100),

prod_name_new VARCHAR(100),

prod_price_old DECIMAL(10, 2),

prod_price_new DECIMAL(10, 2),

prod_unit_old VARCHAR(50),

prod_unit_new VARCHAR(50),

prod_stock_old INT,

prod_stock_new INT );

建立 AFTER UPDATE 觸發器 :

DELIMITER // CREATE TRIGGER after_product_update

AFTER UPDATE ON product

FOR EACH ROW BEGIN INSERT INTO product_history ( operation_type, operation_time, prod_no, category_no_old, category_no_new, prod_name_old, prod_name_new, prod_price_old, prod_price_new, prod_unit_old, prod_unit_new, prod_stock_old, prod_stock_new ) VALUES ( 'UPDATE', NOW(), OLD.prod_no, OLD.category_no, NEW.category_no, OLD.prod_name, NEW.prod_name, OLD.prod_price, NEW.prod_price, OLD.prod_unit, NEW.prod_unit, OLD.prod_stock, NEW.prod_stock ); END; // DELIMITER ;



建立 AFTER INSERT 觸發器 :

DELIMITER //

CREATE TRIGGER after_product_insert

AFTER INSERT ON product

FOR EACH ROW

BEGIN

INSERT INTO product_history ( operation_type, operation_time, prod_no, category_no_new, prod_name_new, prod_price_new, prod_unit_new, prod_stock_new ) VALUES ( 'INSERT', NOW(), NEW.prod_no, NEW.category_no, NEW.prod_name, NEW.prod_price, NEW.prod_unit, NEW.prod_stock );

END; //

DELIMITER ;



建立 AFTER DELETE 觸發器 :

DELIMITER //

CREATE TRIGGER after_product_delete

AFTER DELETE ON product

FOR EACH ROW

BEGIN

INSERT INTO product_history ( operation_type, operation_time, prod_no, category_no_old, prod_name_old, prod_price_old, prod_unit_old, prod_stock_old ) VALUES ( 'DELETE', NOW(), OLD.prod_no, OLD.category_no, OLD.prod_name, OLD.prod_price, OLD.prod_unit, OLD.prod_stock );

END; //

DELIMITER ;

當我們對product資料表進行新增/修改/刪除,操作紀錄就會寫入 product_history。



如何處理或防止觸發器執行時發生錯誤?

由於觸發器內沒有Error Handler (發生錯誤時的處理機制),因此不要在觸發器內操作太複雜而不可預期的邏輯。如果真的需要複雜邏輯的話,可以由觸發器去呼叫預存程序,範例如下 :





-- 建立 error_log 資料表單

CREATE TABLE error_log (

error_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

error_time TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

error_message VARCHAR(255));





-- 建立stored procedure,包含異常處理邏輯

DELIMITER //

CREATE PROCEDURE log_product_update(

IN p_prod_no INT,

IN p_category_no_old INT, IN p_category_no_new INT,

IN p_prod_name_old VARCHAR(100), IN p_prod_name_new VARCHAR(100),

IN p_prod_price_old DECIMAL(10, 2), IN p_prod_price_new DECIMAL(10, 2),

IN p_prod_unit_old VARCHAR(50), IN p_prod_unit_new VARCHAR(50),

IN p_prod_stock_old INT, IN p_prod_stock_new INT

)

BEGIN

DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION

BEGIN

-- 錯誤處理邏輯:記錄錯誤到日誌表

INSERT INTO error_log (error_time, error_message)

VALUES (NOW(), 'Error occurred in log_product_update procedure.');

END;

-- 插入歷史記錄

INSERT INTO product_history (

operation_type, operation_time, prod_no,

category_no_old, category_no_new,

prod_name_old, prod_name_new,

prod_price_old, prod_price_new,

prod_unit_old, prod_unit_new,

prod_stock_old, prod_stock_new

)

VALUES (

'UPDATE', NOW(), p_prod_no,

p_category_no_old, p_category_no_new,

p_prod_name_old, p_prod_name_new,

p_prod_price_old, p_prod_price_new,

p_prod_unit_old, p_prod_unit_new,

p_prod_stock_old, p_prod_stock_new

);

END; //

DELIMITER ;





-- 建立觸發器 (記得要先刪除前面既有觸發器)

DELIMITER //

CREATE TRIGGER after_product_update AFTER UPDATE ON product FOR EACH ROW BEGIN CALL log_product_update( OLD.prod_no, OLD.category_no, NEW.category_no, OLD.prod_name, NEW.prod_name, OLD.prod_price, NEW.prod_price, OLD.prod_unit, NEW.prod_unit, OLD.prod_stock, NEW.prod_stock ); END; //

DELIMITER ;









測試error handler





可以用兩個方式來測試上述的 error handler ~





測試1:刪除 product_history 資料表





刪除 product_history 資料表,然後執行 UPDATE 語句來觸發觸發器。





DROP TABLE IF EXISTS product_history;

-- 嘗試更新 product 資料表 UPDATE product SET prod_price = prod_price + 1 WHERE prod_no = 1;





預期結果 : product_history 不存在會導致異常,異常處理邏輯應將錯誤記錄到 error_log 中。





測試2:插入超過欄位限制的文字





插入超過 error_message 欄位限制的內容,導致插入失敗。 修改 log_product_update 程序內的錯誤訊息:





INSERT INTO error_log (error_time, error_message) VALUES (NOW(), REPEAT('X', 256)); -- 錯誤訊息長度超過 255





預期結果 : 超過 error_message 欄位長度限制會觸發異常。 異常處理邏輯應適當記錄到 error_log 中。





Stored Procedure 預存程序 :

把一連串的SQL程序步驟儲存起來,最後透過 『call 預儲程序名稱;』來呼叫。

建立Stored Procedure語法 :

DELIMITER //

CREATE PROCEDURE procedure_name(

[IN|OUT|INOUT] param_name datatype, -- 傳入、傳出或雙向參數

...

)

BEGIN

-- 程式邏輯

[DECLARE ...]; -- 宣告區

[LOOP|IF|CASE|...]; -- 流程控制

[SQL statements]; -- 執行的 SQL 語句

END; //

DELIMITER ;

通常儲存程序(Stored Procedure)適合執行多步驟邏輯,用來簡化程式或是程式邏輯可以重複使用。

範例 : 新增一個程序,用來新增顧客並回傳該顧客的 ID。

DELIMITER //

CREATE PROCEDURE AddCustomer(

IN customerName VARCHAR(100),

IN customerEmail VARCHAR(100),

OUT customerID INT )

BEGIN

INSERT INTO customer (c_name, c_email) VALUES (customerName, customerEmail);

SET customerID = LAST_INSERT_ID();

END; //

DELIMITER ;

CALL AddCustomer('John Doe', '[email protected]', @newCustomerID);

SELECT @newCustomerID;





Stored Function 預儲函數

跟預儲程序很像,不過最後會傳回值。 呼叫方式不是 call,而是Select,例如:『select 預儲函數名稱(引數值);』或『select 預儲函數名稱();』。

建立Stored Function語法 :

DELIMITER //

CREATE FUNCTION function_name(

param_name datatype, -- 輸入參數

...

)

RETURNS datatype -- 函數的返回型別

DETERMINISTIC | NOT DETERMINISTIC -- 決定性標誌(必須指定)

BEGIN

-- 函數邏輯

DECLARE ...; -- 宣告變數(可選)

...

RETURN value; -- 返回值

END; //

DELIMITER ;

通常儲存函數(Stored Function)適合處理簡單計算,或是檢查狀態並取得回傳值。

範例 : 計算特定訂單的總金額。

DELIMITER //

CREATE FUNCTION GetOrderTotal(orderID INT)

RETURNS DECIMAL(10, 2)

NOT DETERMINISTIC

BEGIN

RETURN ( SELECT SUM(prod_qty * prod_price) FROM order_items WHERE o_no = orderID ); END; //

DELIMITER ;

SELECT GetOrderTotal(1);

以上的 DETERMINISTIC 是什麼意思? 是指相同輸入會有相同結果,GetOrderTotal(orderID INT) 的結果會因為表格內容變動而改變(例如中間有新的資料加入到 order_items ),因此這個函數應該是 NOT DETERMINISTIC。

但是在 MySQL 中,如果沒有明確宣告 DETERMINISTIC 或 NOT DETERMINISTIC,預設會是 NOT DETERMINISTIC。因此,如果你的函數應該是「非確定性」的,可以選擇不特別宣告 NOT DETERMINISTIC。





Stored procedure 與 Stored function參數類型差異

兩者都支援參數,但用法稍有不同:

儲存程序參數類型:IN:輸入參數(預設),傳遞給程序的值。OUT:輸出參數,程序執行後返回值。INOUT:同時為輸入與輸出參數。

CREATE PROCEDURE example_proc(IN param1 INT, OUT result INT)

BEGIN

SET result = param1 * 2;

END;

儲存函式參數: 只能使用 IN 參數,必須透過 RETURN 返回結果。

CREATE FUNCTION example_func(param1 INT) RETURNS INT

BEGIN

RETURN param1 * 2;

END;

Stored procedure 與 Stored function 異常處理





可使用錯誤處理機制:

DECLARE EXIT HANDLER:處理例外情況。

RESIGNAL:傳遞異常至外部程式。





範例 :





CREATE PROCEDURE error_handler_demo() BEGIN DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION BEGIN INSERT INTO error_log (error_time, error_message) VALUES (NOW(), 'Exception occurred.'); END;

-- 執行可能會失敗的操作 UPDATE non_existing_table SET column = 'value'; END;





範例 :





DELIMITER //

CREATE PROCEDURE update_product_stock( IN p_prod_no INT, IN p_stock_change INT ) BEGIN DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION BEGIN -- 錯誤捕獲後記錄到 error_log INSERT INTO error_log (error_message) VALUES (CONCAT('Error updating stock for product ', p_prod_no));

-- 使用 RESIGNAL 傳遞異常 RESIGNAL; END;

-- 驗證產品是否存在 IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM product WHERE prod_no = p_prod_no) THEN SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Product not found'; END IF;

-- 更新庫存,如果結果超過限制則觸發異常 UPDATE product SET prod_stock = prod_stock + p_stock_change WHERE prod_no = p_prod_no;

-- 檢查庫存是否超過範圍 IF (SELECT prod_stock FROM product WHERE prod_no = p_prod_no) < 0 THEN SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Stock cannot be negative'; END IF;

END //

DELIMITER ;





當 SIGNAL 被執行時,會拋出一個自定義的異常,並中斷執行。 如果有 EXIT HANDLER 捕獲到這個異常,會執行 HANDLER 中的程式碼。 然而如果沒有進一步使用 RESIGNAL,這個異常將被消化在 HANDLER 內,外部無法感知。





在使用Trigger、Stored Procedure、Stored Function時,有些注意事項 :





(1)儲存程序(Stored Procedure):

--可以呼叫其他的儲存程序。

--可以呼叫儲存函數。

--可以在觸發器內被呼叫。





(2)儲存函數(Stored Function):

--可以呼叫其他的儲存函數。

--不能呼叫儲存程序。

--可以在觸發器內被呼叫。





(3)觸發器(Trigger):

--可以呼叫儲存程序。

--可以呼叫儲存函數。

--不能包含或呼叫其他觸發器。

--不能使用Commit或是Rollback。









綜合實作練習





需求描述 :

(1) 當客戶下訂單時:

-- 更新商品庫存。

-- 若庫存不足則記錄錯誤訊息。

(2) 使用儲存函式 (stored function) 計算訂單總金額。

(3) 使用儲存程序 (stored procedure) 執行下訂單的整個過程。

(4) 使用觸發器在下訂單時更新庫存量。





-- 產品資料表

CREATE TABLE product ( prod_no INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, prod_name VARCHAR(100), prod_stock INT, prod_price DECIMAL(10, 2) );





-- 訂單資料表

CREATE TABLE myorder ( order_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, order_time TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP );





-- 訂單項目資料表

CREATE TABLE order_item ( item_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, order_id INT, prod_no INT, quantity INT, FOREIGN KEY (order_id) REFERENCES myorder(order_id), FOREIGN KEY (prod_no) REFERENCES product(prod_no) );





-- 錯誤日誌表

CREATE TABLE error_log ( error_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, error_time TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, error_message VARCHAR(255) );





應該如何建置Trigger/Stored Function/Stored Procedure呢?





(1) 計算指定訂單的總金額。





DELIMITER //

CREATE FUNCTION CalculateOrderTotal(order_id INT) RETURNS DECIMAL(10, 2) DETERMINISTIC BEGIN DECLARE total_price DECIMAL(10, 2); SELECT SUM(p.prod_price * oi.quantity) INTO total_price FROM order_item oi JOIN product p ON oi.prod_no = p.prod_no WHERE oi.order_id = order_id; RETURN IFNULL(total_price, 0); END //

DELIMITER ;





(2) 以下程序會執行以下功能:新增訂單 + 檢查庫存,若不足則記錄錯誤訊息 + 更新庫存。





DELIMITER //

CREATE PROCEDURE PlaceOrder( IN prod_no INT, IN quantity INT, OUT order_id INT ) BEGIN DECLARE current_stock INT; DECLARE error_message VARCHAR(255);

-- 獲取商品當前庫存 SELECT prod_stock INTO current_stock FROM product WHERE prod_no = prod_no;

-- 檢查庫存是否足夠 IF current_stock IS NULL THEN SET error_message = CONCAT('Product not found: ', prod_no); INSERT INTO error_log (error_message) VALUES (error_message); SET order_id = NULL; ELSEIF current_stock < quantity THEN SET error_message = CONCAT('Insufficient stock for product: ', prod_no); INSERT INTO error_log (error_message) VALUES (error_message); SET order_id = NULL; ELSE -- 新增訂單 INSERT INTO myorder () VALUES (); SET order_id = LAST_INSERT_ID();

-- 新增訂單項目 INSERT INTO order_item (order_id, prod_no, quantity) VALUES (order_id, prod_no, quantity);

-- 更新商品庫存 UPDATE product SET prod_stock = prod_stock - quantity WHERE prod_no = prod_no; END IF; END //

DELIMITER ;





(3) 觸發器:更新商品庫存





DELIMITER //

CREATE TRIGGER UpdateStockAfterInsert AFTER INSERT ON order_item FOR EACH ROW BEGIN UPDATE product SET prod_stock = prod_stock - NEW.quantity WHERE prod_no = NEW.prod_no; END //

DELIMITER ;





(4) 測試範例 :





-- 新增商品資料

INSERT INTO product (prod_name, prod_stock, prod_price) VALUES

('Product A', 100, 10.00), ('Product B', 50, 20.00);





-- 執行下訂單程序

CALL PlaceOrder(1, 5, @order_id); -- 訂購 5 個商品 ID 為 1 的商品

SELECT @order_id; CALL PlaceOrder(2, 60, @order_id); -- 庫存不足,應記錄錯誤 SELECT @order_id;





-- 計算訂單總金額

SELECT CalculateOrderTotal(1) AS TotalPrice;





-- 檢查更新結果

SELECT * FROM product; -- 查看庫存更新

SELECT * FROM myorder; -- 查看訂單資料 SELECT * FROM order_item; -- 查看訂單項目 SELECT * FROM error_log; -- 查看錯誤日誌