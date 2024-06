實作練習 : Stored Procedure + Stored Function + Trigger 的錯誤處理

前面實作練習使用了Trigger、Stored Procedure、Stored Function來完成訂單的處理,但是在處理的過程中沒有加入「錯誤處理」,也就是當發生錯誤時應該怎麼處理。

在資料庫操作中,錯誤處理是一個非常重要的部分,它確保當操作失敗或發生異常時,系統能夠優雅地應對並保護資料完整性和一致性。錯誤處理的主要目的是識別錯誤、記錄錯誤資訊、進行必要的補救措施(如Rollback),並將錯誤訊息適當地傳達給使用者或系統管理員。

錯誤處理的語法 :

DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION

BEGIN

-- 錯誤處理程序

-- 這裡加入需要的邏輯

END;





(1) Stored Procedure處理錯誤 :

-- 建立一個資料表Products :

CREATE TABLE Products (

ProductID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

ProductName VARCHAR(100) NOT NULL,

Price DECIMAL(10, 2) NOT NULL,

Stock INT NOT NULL



);

-- 建立一個資料表ProductLogs :

CREATE TABLE ProductLogs (

LogID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

ActionDateTime DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

Action VARCHAR(255)

);

再建立Stored Procedure :

DELIMITER //

CREATE PROCEDURE CreateProduct(

IN p_Name VARCHAR(100),

IN p_Price DECIMAL(10, 2)

)

BEGIN

DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION

BEGIN

-- 錯誤處理:回滾事務並記錄錯誤訊息

ROLLBACK;

-- 插入日誌

INSERT INTO ProductLogs (Action) VALUES ('INSERT Problem');

END;

-- 開始事務

START TRANSACTION;

-- 插入產品

INSERT INTO Products (ProductName, Price) VALUES (p_Name, p_Price);

-- 提交事務

COMMIT;

END //

DELIMITER ;

當INSERT INTO products 發生錯誤,就會進入錯誤處理

但是如果INSERT INTO productLogs又發生錯誤呢? 需要再修改如下 :

DELIMITER //

CREATE PROCEDURE CreateProduct(

IN p_Name VARCHAR(100),

IN p_Price DECIMAL(10, 2)

)

BEGIN

DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION

BEGIN

-- 二次錯誤處理:防止插入日誌失敗

DECLARE CONTINUE HANDLER FOR SQLEXCEPTION

BEGIN

-- 錯誤訊息的其他處理方法,比如記錄到一個系統日誌表,或是僅記錄一個簡單的錯誤訊息

-- 這裡我們只是顯示錯誤訊息,不進行其他操作

SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Both product insertion and log insertion failed.';

END;

-- 錯誤處理:回滾事務並記錄錯誤訊息

ROLLBACK;

-- 插入日誌

INSERT INTO ProductLogs (Action) VALUES ('INSERT Problem');

END;

-- 開始事務

START TRANSACTION;

-- 插入產品

INSERT INTO Products (ProductName, Price) VALUES (p_Name, p_Price);

-- 提交事務

COMMIT;

END //

DELIMITER ;

如果INSERT INTO productLogs又發生錯誤,就會跳出「Both product insertion and log insertion failed.」









(2) Stored Function 處理錯誤 :





建立Stored Function :





DELIMITER // CREATE FUNCTION GetProductPrice(p_ProductID INT) RETURNS DECIMAL(10, 2) BEGIN DECLARE v_Price DECIMAL(10, 2); DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION BEGIN -- 錯誤處理:返回-1表示錯誤

INSERT INTO ProductLogs (Action) VALUES ('GetProductPrice Problem'); RETURN -1; END;

SELECT Price INTO v_Price FROM Products WHERE ProductID = p_ProductID; RETURN v_Price; END // DELIMITER ;





如果SELECT發生錯誤,就會進入錯誤處理。如果想處理二次錯誤,就仿照上面再改寫。





(3) Trigger 處理錯誤 :





-- 建立測試的表格

CREATE TABLE IF NOT EXISTS my_table (

id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

column1 INT NOT NULL );





CREATE TABLE IF NOT EXISTS another_table (

id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

some_column INT NOT NULL

);





-- 建立Stored Procedure :





DELIMITER //

CREATE PROCEDURE my_procedure(IN some_value INT) BEGIN -- 假設要插入的值不能為負數,否則會觸發錯誤 IF some_value < 0 THEN SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Negative values are not allowed.'; ELSE -- 執行一些操作,可能會產生錯誤 INSERT INTO my_table (column1) VALUES (some_value); END IF; END // DELIMITER ;





-- 建立Trigger :



DELIMITER //

CREATE TRIGGER my_trigger BEFORE INSERT ON another_table FOR EACH ROW BEGIN -- 呼叫存儲程序並傳遞所需的參數 CALL my_procedure(NEW.some_column); END // DELIMITER ;





-- 正常插入,不會觸發錯誤

INSERT INTO another_table (some_column) VALUES (10);





-- 插入負值,就會觸發錯誤

INSERT INTO another_table (some_column) VALUES (-5);





以上這些範例展示了如何在一個簡單的表格上進行儲存程序、儲存函數和觸發器的錯誤處理,以及使用PHP來調用這些功能。這樣可以確保在執行過程中,如果發生任何錯誤,系統能夠正確地處理並回滾所有改變,保持資料庫的一致性和穩定性。





在使用Trigger、Stored Procedure、Stored Function時,有些注意事項 :





(1)存儲程序(Stored Procedure):

--可以呼叫其他的存儲程序。

--可以呼叫存儲函數。

--可以在觸發器內被呼叫。





(2)存儲函數(Stored Function):

--可以呼叫其他的存儲函數。

--不能呼叫存儲程序。

--可以在觸發器內被呼叫。





(3)觸發器(Trigger):

--可以呼叫存儲程序。

--可以呼叫存儲函數。

--不能包含或呼叫其他觸發器。

--不能使用Commit或是Rollback。





至於以上的「不能」,原因是什麼呢?





Stored Function基本上是為了返回數值,在取得數值的過程,再呼叫存儲函數去做些破壞性的動作,只會引發更複雜的問題;另外Stored Function在取得數值時,如果再呼叫Stored Procedure,只會讓效能降低,因此Stored Function不能再呼叫Stored Procedure是合理的。





同樣的,Trigger不能再引發其他Trigger,是為了避免無止盡的迴圈。Trigger不能使用Commit/Rollback,目的在於維持資料的一致性。