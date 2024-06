實作練習 : PHP + Stored Procedure + Stored Function + Trigger (三)

CreateOrder如下 :

DELIMITER //

CREATE PROCEDURE CreateOrder(

IN p_CustomerID INT,

IN p_OrderDetails JSON

)

BEGIN

DECLARE v_OrderID INT;

DECLARE v_TotalAmount DECIMAL(10, 2) DEFAULT 0.00;

DECLARE v_ProductID INT;

DECLARE v_Quantity INT;

DECLARE v_Price DECIMAL(10, 2);

DECLARE v_Stock INT;

DECLARE v_Iterator INT DEFAULT 0;

DECLARE v_ItemCount INT;





-- 捕捉所有錯誤並回滾交易

DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION

BEGIN

ROLLBACK;

-- 可以添加錯誤日誌記錄

INSERT INTO OrderLogs (OrderID, LogMessage) VALUES (v_OrderID, 'Order processing failed due to an error.');

END;





-- 資料驗證

IF p_CustomerID IS NULL OR p_OrderDetails IS NULL THEN

SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Customer ID and Order Details cannot be NULL';

END IF;





-- 計算訂單明細項數量

SET v_ItemCount = JSON_LENGTH(p_OrderDetails);





-- 開始交易

START TRANSACTION;





-- 插入新訂單

INSERT INTO Orders (CustomerID, TotalAmount) VALUES (p_CustomerID, 0.00);

SET v_OrderID = LAST_INSERT_ID();





-- 處理每一個訂單明細項

WHILE v_Iterator < v_ItemCount DO

SET v_ProductID = JSON_UNQUOTE(JSON_EXTRACT(p_OrderDetails, CONCAT('$[', v_Iterator, '].ProductID')));

SET v_Quantity = JSON_UNQUOTE(JSON_EXTRACT(p_OrderDetails, CONCAT('$[', v_Iterator, '].Quantity')));





-- 查詢產品價格和庫存(使用行級鎖定)

SELECT Price, Stock INTO v_Price, v_Stock FROM Products WHERE ProductID = v_ProductID FOR UPDATE;





-- 檢查庫存是否足夠

IF v_Stock IS NULL THEN

-- 產品不存在

INSERT INTO OrderLogs (OrderID, LogMessage) VALUES (v_OrderID, CONCAT('Product ', v_ProductID, ' does not exist in inventory'));

ELSEIF v_Stock < v_Quantity THEN

-- 如果庫存不足,寫入log及BackOrder

INSERT INTO OrderLogs (OrderID, LogMessage) VALUES (v_OrderID, CONCAT('Not enough inventory for product ', v_ProductID, '. Tried to order ', v_Quantity, ' but only ', v_Stock, ' available.'));

INSERT INTO BackOrder (OrderID, ProductID, qty) VALUES (v_OrderID, v_ProductID, v_Quantity);





-- 如果有部分庫存,先寫入可用的庫存

IF v_Stock > 0 THEN

INSERT INTO OrderDetails (OrderID, ProductID, Quantity, Price) VALUES (v_OrderID, v_ProductID, v_Stock, v_Price);

-- 減少產品庫存

UPDATE Products SET Stock = 0 WHERE ProductID = v_ProductID;

END IF;

ELSE

-- 如果庫存足夠,將產品加入訂單並更新總金額

INSERT INTO OrderDetails (OrderID, ProductID, Quantity, Price) VALUES (v_OrderID, v_ProductID, v_Quantity, v_Price);

-- 減少產品庫存

UPDATE Products SET Stock = Stock - v_Quantity WHERE ProductID = v_ProductID;

END IF;





SET v_Iterator = v_Iterator + 1;

END WHILE;





-- 更新訂單總金額

UPDATE Orders SET TotalAmount = CalculateOrderTotal(v_OrderID)

WHERE OrderID = v_OrderID;





-- 提交交易

COMMIT;

END //