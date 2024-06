實作練習 : PHP + Stored Procedure + Stored Function + Trigger (二)

在這篇"實作練習 : PHP + Stored Procedure + Stored Function + Trigger"中,練習了使用Trigger/Stored Function/Stored Procedure並在PHP實現,但是因為在新增訂單時並沒有檢查庫存,因此必須再進一步來更新相關邏輯。

前面的練習已經實現了 :

(1) 建立 Trigger 可以自動減去訂單數量,用來維護庫存量;

(2) 建立 Stored Procedure 用來建立訂單;

(3) 建立 Trigger 用來記錄建立訂單的log;

(4) 建立 Stored Function 用來計算訂單總額;

(5) 以php呼叫Stored Procedure 以介面來輸入訂單資料。

檢查庫存的邏輯應該寫在哪個地方?

目前有兩個觸發器 : UpdateStockAfterOrder 及 LogOrderAfterInsert

預存程序 CreateOrder 及 預存函式 CalculateOrderTotal

比較有可能的是 UpdateStockAfterOrder 與 CreateOrder

以下是觸發器UpdateStockAfterOrder

DELIMITER //

CREATE TRIGGER UpdateStockAfterOrder

AFTER INSERT ON OrderDetails

FOR EACH ROW

BEGIN

UPDATE Products SET Stock = Stock - NEW.Quantity WHERE ProductID = NEW.ProductID;

END //

DELIMITER ;

觸發器UpdateStockAfterOrder是當新增訂單資料到OrderDetails後,會自動去更新庫存,但是AFTER INSERT再檢查庫存是否足夠就沒有意義,因此應該在CreateOrder ~~ 新增資料到OrderDetails的程序中檢查。

原本CreateOrder的Stored Procedure如下 :

DELIMITER //

CREATE PROCEDURE CreateOrder(

IN p_CustomerID INT,

IN p_OrderDetails JSON )

BEGIN

DECLARE v_OrderID INT;

DECLARE v_TotalAmount

DECIMAL(10, 2) DEFAULT 0.00;

DECLARE v_ProductID INT;

DECLARE v_Quantity INT;

DECLARE v_Price DECIMAL(10, 2);

DECLARE v_Iterator INT DEFAULT 0;

DECLARE v_ItemCount INT;

SET v_ItemCount = JSON_LENGTH(p_OrderDetails);

INSERT INTO Orders (CustomerID, TotalAmount) VALUES (p_CustomerID, 0.00);

SET v_OrderID = LAST_INSERT_ID();

WHILE v_Iterator < v_ItemCount DO

SET v_ProductID = JSON_UNQUOTE(JSON_EXTRACT(p_OrderDetails, CONCAT('$[', v_Iterator, '].ProductID')));

SET v_Quantity = JSON_UNQUOTE(JSON_EXTRACT(p_OrderDetails, CONCAT('$[', v_Iterator, '].Quantity')));

SET v_Price = (SELECT Price FROM Products WHERE ProductID = v_ProductID);

INSERT INTO OrderDetails (OrderID, ProductID, Quantity, Price) VALUES (v_OrderID, v_ProductID, v_Quantity, v_Price);

SET v_TotalAmount = v_TotalAmount + (v_Quantity * v_Price);

SET v_Iterator = v_Iterator + 1;

END WHILE;

UPDATE Orders SET TotalAmount = v_TotalAmount

WHERE OrderID = v_OrderID;

END //

DELIMITER ;

修改後如下 :

DELIMITER //

CREATE PROCEDURE CreateOrder(

IN p_CustomerID INT,

IN p_OrderDetails JSON )

BEGIN

DECLARE v_OrderID INT;

DECLARE v_TotalAmount

DECIMAL(10, 2) DEFAULT 0.00;

DECLARE v_ProductID INT;

DECLARE v_Quantity INT;

DECLARE v_Price DECIMAL(10, 2);

DECLARE v_Stock INT;

DECLARE v_Iterator INT DEFAULT 0;

DECLARE v_ItemCount INT;

SET v_ItemCount = JSON_LENGTH(p_OrderDetails);

INSERT INTO Orders (CustomerID, TotalAmount) VALUES (p_CustomerID, 0.00);

SET v_OrderID = LAST_INSERT_ID();

WHILE v_Iterator < v_ItemCount DO

SET v_ProductID = JSON_UNQUOTE(JSON_EXTRACT(p_OrderDetails, CONCAT('$[', v_Iterator, '].ProductID')));

SET v_Quantity = JSON_UNQUOTE(JSON_EXTRACT(p_OrderDetails, CONCAT('$[', v_Iterator, '].Quantity')));





SELECT Price, Stock INTO v_Price, v_Stock FROM Products

WHERE ProductID = v_ProductID;





IF v_Stock IS NULL THEN

INSERT INTO OrderLogs (OrderID, LogMessage) VALUES (v_OrderID, CONCAT('Product ', v_ProductID, ' does not exist in inventory'));

ELSEIF v_Stock < v_Quantity THEN

INSERT INTO OrderLogs (OrderID, LogMessage) VALUES (v_OrderID, CONCAT('Not enough inventory for product ', v_ProductID, '. Tried to order ', v_Quantity, ' but only ', v_Stock, ' available.'));

ELSE

INSERT INTO OrderDetails (OrderID, ProductID, Quantity, Price) VALUES (v_OrderID, v_ProductID, v_Quantity, v_Price);

END IF;



SET v_Iterator = v_Iterator + 1;

END WHILE;

-- 最後更新總金額

UPDATE Orders SET TotalAmount = CalculateOrderTotal(v_OrderID)

WHERE OrderID = v_OrderID;

END //

DELIMITER ;

我們再來檢查看看是否正確?





產品庫存如下 :









輸入資料如下 :

CustomerID : 1

Order Details : [{"ProductID": 1, "Quantity": 2}, {"ProductID": 2, "Quantity": 100}]









得到產品庫存如下 :

產品Product A庫存從35變成33,完全正確,並且產品Product B因為庫存不足,並沒有寫入訂單,因此庫存量不變。

訂單表頭資訊如下 :

訂單表身資訊如下 :

訂單log資訊如下 :





我們還能怎麼改呢? 思考看看吧 ^^

LogMessage詳細資訊如下 :當然這個版本的結果還不夠好,因為我們不能很「方便」的知道「哪個訂單的哪個產品存在庫存不足的狀態」。