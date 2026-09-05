MySQL 效能調校完整指南：從慢查詢、EXPLAIN、索引到伺服器最佳化

MySQL 資料庫剛建立時，資料量可能只有幾百筆、幾千筆，即使 SQL 寫得不是很好，使用者通常也感覺不到明顯的效能問題。

但當資料成長到幾十萬、幾百萬甚至更多筆之後，相同的 SQL 查詢可能從原本不到 0.1 秒，逐漸變成數秒甚至數十秒。

這時候就需要進行 MySQL 效能調校（MySQL Performance Tuning）。

所謂效能調校，並不是看到資料庫慢了就增加記憶體，也不是看到 SQL 慢了就到處建立索引。

比較合理的流程是：發現問題 → 找出慢查詢 → 分析執行計畫 → 判斷瓶頸 → 修改 SQL 或索引 → 再次測試。





MySQL 為什麼會變慢？

造成 MySQL 效能下降的原因很多，大致可以分成幾個層次：

SQL 查詢設計不佳

缺少適當索引

索引設計錯誤

JOIN 或子查詢處理大量資料

資料表結構設計不佳

一次讀取過多不必要的資料

Transaction 或 Lock 造成等待

記憶體不足

Disk I/O 成為瓶頸

MySQL Server 參數配置不適合目前工作負載

因此，MySQL 很慢，不代表問題一定出在 MySQL Server。很多時候真正的問題其實只是某一條 SQL。





第一步：先找到哪一條 SQL 很慢

資料庫效能最佳化最忌諱的做法，就是還沒有找到問題，就開始修改設定。

第一步應該先確認：到底是哪一條 SQL 慢？

MySQL 可以利用 慢查詢紀錄（Slow Query Log） 找出執行時間較長的 SQL。

SET GLOBAL slow_query_log = 'ON'; SET GLOBAL long_query_time = 1;

實際正式環境不應只看「超過幾秒」，還要一起考慮 SQL 的執行頻率。

SQL A： 一次執行 3 秒 每天執行 2 次 SQL B： 一次執行 0.2 秒 每天執行 100,000 次

從整體系統負擔來看，SQL B 反而可能更值得優先最佳化。

因此效能分析至少要同時觀察：

執行時間

執行次數

掃描資料列數

回傳資料列數

CPU 使用量

I/O

Lock Wait





第二步：使用 EXPLAIN 分析 SQL

找到可疑 SQL 之後，下一步通常不是立刻修改 SQL，而是使用 EXPLAIN。

EXPLAIN SELECT * FROM orders WHERE customer_id = 1001;

EXPLAIN 可以讓我們看到 MySQL Optimizer（查詢最佳化器）準備如何執行這條 SQL。

分析時可以特別注意：

type

possible_keys

key

rows

filtered

Extra

例如：

type = ALL key = NULL rows = 500000

通常表示 MySQL 可能需要掃描大量資料。

但看到 ALL 並不能直接下結論說「一定要建立索引」，還要一起考慮資料量、資料分布、WHERE 條件、選擇性（Selectivity）以及查詢目的。

CREATE TABLE orders (

id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,

user_id BIGINT NOT NULL,

status VARCHAR(20),

total_amount DECIMAL(10,2),

created_at DATETIME

);



裡面已經有 100 萬筆訂單資料。例如我們要查某個會員最近的訂單： SELECT id, total_amount, created_at

FROM orders

WHERE user_id = 1001

ORDER BY created_at DESC

LIMIT 10;





先不要直接執行，而是在前面加上 EXPLAIN： EXPLAIN

SELECT id, total_amount, created_at

FROM orders

WHERE user_id = 1001

ORDER BY created_at DESC

LIMIT 10;





可能看到類似結果： +---+-------------+------+----+---------------+----+-------+----+---------+-----------------------------+

|id | select_type |table |type| possible_keys |key |key_len|ref | rows | Extra |

+---+-------------+------+----+---------------+----+-------+------+---------+-----------------------------+

| 1 | SIMPLE |orders|ALL | NULL |NULL|NULL |NULL| 1000000 | Using where; Using filesort |

+---+-------------+------+----+---------------+----+-------+----+---------+-----------------------------+







type = ALL：代表全表掃描（Full Table Scan）。

key = NULL：沒有使用任何索引。

rows = 1000000：MySQL 預估需要掃描約 100 萬筆。

Using filesort：ORDER BY 無法直接利用索引排序。

也就是說，SQL 雖然只想找某一位會員的 10 筆訂單，但 MySQL 可能需要掃描整張表。

第三步：理解 Index 索引 這裡最值得注意的是：type = ALL：代表全表掃描（Full Table Scan）。key = NULL：沒有使用任何索引。rows = 1000000：MySQL 預估需要掃描約 100 萬筆。Using filesort：ORDER BY 無法直接利用索引排序。也就是說，SQL 雖然只想找某一位會員的 10 筆訂單，但 MySQL 可能需要掃描整張表。 索引（Index）是 MySQL 效能調校中最重要的工具之一。 假設有一張 customers : CREATE TABLE customers ( customer_id INT PRIMARY KEY, name VARCHAR(100), email VARCHAR(255), city VARCHAR(50) ); 現在執行： SELECT * FROM customers WHERE email = '[email protected]'; 如果 email 沒有 Index，資料量很大時，MySQL 可能必須掃描大量資料。 建立： CREATE INDEX idx_email ON customers(email); 就有機會讓 MySQL 更快速定位符合條件的紀錄。 但是，Index 並不是越多越好。因為 Index 本身也需要儲存空間，並且在 INSERT、UPDATE、DELETE 時持續維護。

哪些欄位比較需要 Index？ WHERE 條件 SELECT * FROM orders WHERE customer_id = 100; customer_id 就值得評估是否建立 Index。 JOIN 條件 SELECT * FROM orders o JOIN customers c ON o.customer_id = c.customer_id; JOIN 使用的欄位通常是重要的索引候選。 ORDER BY SELECT * FROM orders ORDER BY order_date; 某些情況下，適當 Index 可以降低排序成本。 GROUP BY SELECT customer_id, COUNT(*) FROM orders GROUP BY customer_id; 也有機會利用 Index 改善執行效率。 Composite Index 複合索引 實務上經常不是只有單一條件，例如： SELECT * FROM orders WHERE customer_id = 100 AND status = 'PAID' ORDER BY order_date; 這時可以評估複合索引（Composite Index）： CREATE INDEX idx_customer_status_date ON orders(customer_id, status, order_date); 但複合索引不是簡單把 WHERE 裡面的欄位全部放進去。欄位順序會影響索引能否有效利用，因此還必須理解 最左前綴原則（Leftmost Prefix Rule）。

為什麼建立 Index，MySQL 還是不使用？ 常見原因包括： 資料量太少

條件會取得大量資料

Index 選擇性太低

SQL 對欄位進行函數運算

資料型別不一致

LIKE 條件前方使用 %

複合索引欄位順序不適合

Optimizer 判斷 Full Table Scan 成本較低 例如： WHERE YEAR(order_date) = 2026 與： WHERE order_date >= '2026-01-01' AND order_date < '2027-01-01' 可能產生完全不同的索引使用方式。

SELECT * 也可能造成效能問題 很多初學者習慣： SELECT * FROM orders; 如果實際只需要 order_id、customer_id 與 total，比較合理的寫法是： SELECT order_id, customer_id, total FROM orders; 這樣可以降低資料庫讀取量、記憶體使用量、網路傳輸量與 Application 處理量。某些情況甚至可以形成 覆蓋索引（Covering Index）。

JOIN 效能最佳化 JOIN 並不是效能不好，真正需要注意的是：JOIN 的資料表有多大，以及 JOIN 條件是否可以有效定位資料。 SELECT o.order_id, c.name FROM orders o JOIN customers c ON o.customer_id = c.customer_id; 如果資料量很大，就必須觀察： JOIN 欄位是否有 Index

MySQL 從哪張 Table 開始讀

每個步驟預估讀取多少 Rows

WHERE 是否可以提早縮小結果

是否讀取不必要欄位

Transaction 與 Lock 也會讓資料庫看起來很慢 有時候 SQL 本身執行很快，但 Application 卻卡住。原因可能不是查詢效能，而是正在等待 Lock。 START TRANSACTION; UPDATE accounts SET balance = balance - 1000 WHERE id = 1; 如果這個 Transaction 遲遲沒有 COMMIT ，另一個 Transaction 又要修改相同資料時，就可能必須等待。 因此資料庫效能問題不能只看 SQL Query，也必須了解 Transaction、Row Lock、Gap Lock、Lock Wait 與 Deadlock。 InnoDB Buffer Pool 如果 SQL 與 Index 都沒有明顯問題，才應該進一步觀察 MySQL Server。 InnoDB 最重要的記憶體區域之一，就是 InnoDB Buffer Pool。 它可以快取經常使用的資料頁與 Index Page，降低重複從磁碟讀取資料的需求。 innodb_buffer_pool_size 但是 Buffer Pool 並不是越大越好，還需要考慮 Server 總記憶體、是否為 Dedicated Database Server、作業系統需要的 RAM、其他服務需要的 RAM，以及實際 Working Set。

MySQL 效能調校正確流程 使用者覺得系統很慢 ↓ 確認到底慢在哪裡 ↓ 找到高成本 SQL ↓ Slow Query Log ↓ EXPLAIN ↓ 分析 Rows / Index / Join ↓ 修改 SQL ↓ 修改 Index ↓ 重新測試 ↓ 仍有問題？ ↓ 觀察 Lock / CPU / Memory / Disk I/O ↓ 最後才考慮 Server Configuration 資料庫效能最佳化不是找到一個神奇參數，MySQL 就突然快十倍；它是一個持續觀察、測量、修改與驗證的過程。 延伸學習 MySQL EXPLAIN 怎麼看？

MySQL Index 索引完整指南

Composite Index 複合索引

Covering Index 覆蓋索引

MySQL 為什麼沒有使用 Index？

Slow Query Log 教學

JOIN 如何最佳化？

InnoDB Buffer Pool 是什麼？

MySQL Transaction、Lock 與 Deadlock

假設有一張訂單資料表：