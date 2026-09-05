MySQL 效能調校完整指南：從慢查詢、EXPLAIN、索引到伺服器最佳化

MySQL 資料庫剛建立時，資料量可能只有幾百筆、幾千筆，即使 SQL 寫得不是很好，使用者通常也感覺不到明顯的效能問題。
但當資料成長到幾十萬、幾百萬甚至更多筆之後，相同的 SQL 查詢可能從原本不到 0.1 秒，逐漸變成數秒甚至數十秒。
這時候就需要進行 MySQL 效能調校（MySQL Performance Tuning）。
所謂效能調校，並不是看到資料庫慢了就增加記憶體，也不是看到 SQL 慢了就到處建立索引。
比較合理的流程是：發現問題 → 找出慢查詢 → 分析執行計畫 → 判斷瓶頸 → 修改 SQL 或索引 → 再次測試。
MySQL 為什麼會變慢？
造成 MySQL 效能下降的原因很多，大致可以分成幾個層次：
- SQL 查詢設計不佳
- 缺少適當索引
- 索引設計錯誤
- JOIN 或子查詢處理大量資料
- 資料表結構設計不佳
- 一次讀取過多不必要的資料
- Transaction 或 Lock 造成等待
- 記憶體不足
- Disk I/O 成為瓶頸
- MySQL Server 參數配置不適合目前工作負載
因此，MySQL 很慢，不代表問題一定出在 MySQL Server。很多時候真正的問題其實只是某一條 SQL。
第一步：先找到哪一條 SQL 很慢
資料庫效能最佳化最忌諱的做法，就是還沒有找到問題，就開始修改設定。
第一步應該先確認：到底是哪一條 SQL 慢？
MySQL 可以利用 慢查詢紀錄（Slow Query Log） 找出執行時間較長的 SQL。
SET GLOBAL slow_query_log = 'ON';
SET GLOBAL long_query_time = 1;
實際正式環境不應只看「超過幾秒」，還要一起考慮 SQL 的執行頻率。
SQL A：
一次執行 3 秒
每天執行 2 次
SQL B：
一次執行 0.2 秒
每天執行 100,000 次
從整體系統負擔來看，SQL B 反而可能更值得優先最佳化。
因此效能分析至少要同時觀察：
- 執行時間
- 執行次數
- 掃描資料列數
- 回傳資料列數
- CPU 使用量
- I/O
- Lock Wait
第二步：使用 EXPLAIN 分析 SQL
找到可疑 SQL 之後，下一步通常不是立刻修改 SQL，而是使用 EXPLAIN。
EXPLAIN
SELECT *
FROM orders
WHERE customer_id = 1001;
EXPLAIN 可以讓我們看到 MySQL Optimizer（查詢最佳化器）準備如何執行這條 SQL。
分析時可以特別注意：
- type
- possible_keys
- key
- rows
- filtered
- Extra
例如：
type = ALL
key = NULL
rows = 500000
通常表示 MySQL 可能需要掃描大量資料。
但看到 ALL 並不能直接下結論說「一定要建立索引」，還要一起考慮資料量、資料分布、WHERE 條件、選擇性（Selectivity）以及查詢目的。假設有一張訂單資料表：
CREATE TABLE orders (
id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
user_id BIGINT NOT NULL,
status VARCHAR(20),
total_amount DECIMAL(10,2),
created_at DATETIME
);
SELECT id, total_amount, created_at
FROM orders
WHERE user_id = 1001
ORDER BY created_at DESC
LIMIT 10;
EXPLAIN
SELECT id, total_amount, created_at
FROM orders
WHERE user_id = 1001
ORDER BY created_at DESC
LIMIT 10;
+---+-------------+------+----+---------------+----+-------+----+---------+-----------------------------+
|id | select_type |table |type| possible_keys |key |key_len|ref | rows | Extra |
+---+-------------+------+----+---------------+----+-------+------+---------+-----------------------------+
| 1 | SIMPLE |orders|ALL | NULL |NULL|NULL |NULL| 1000000 | Using where; Using filesort |
+---+-------------+------+----+---------------+----+-------+----+---------+-----------------------------+
type = ALL：代表全表掃描（Full Table Scan）。
key = NULL：沒有使用任何索引。
rows = 1000000：MySQL 預估需要掃描約 100 萬筆。
Using filesort：ORDER BY 無法直接利用索引排序。
也就是說，SQL 雖然只想找某一位會員的 10 筆訂單，但 MySQL 可能需要掃描整張表。
第三步：理解 Index 索引
索引（Index）是 MySQL 效能調校中最重要的工具之一。
假設有一張 customers :
CREATE TABLE customers (
customer_id INT PRIMARY KEY,
name VARCHAR(100),
email VARCHAR(255),
city VARCHAR(50)
);
現在執行：
SELECT *
FROM customers
WHERE email = '[email protected]';
如果 email 沒有 Index，資料量很大時，MySQL 可能必須掃描大量資料。
建立：
CREATE INDEX idx_email
ON customers(email);
就有機會讓 MySQL 更快速定位符合條件的紀錄。
但是，Index 並不是越多越好。因為 Index 本身也需要儲存空間，並且在 INSERT、UPDATE、DELETE 時持續維護。
哪些欄位比較需要 Index？
WHERE 條件
SELECT *
FROM orders
WHERE customer_id = 100;
customer_id 就值得評估是否建立 Index。
JOIN 條件
SELECT *
FROM orders o
JOIN customers c
ON o.customer_id = c.customer_id;
JOIN 使用的欄位通常是重要的索引候選。
ORDER BY
SELECT *
FROM orders
ORDER BY order_date;
某些情況下，適當 Index 可以降低排序成本。
GROUP BY
SELECT customer_id, COUNT(*)
FROM orders
GROUP BY customer_id;
也有機會利用 Index 改善執行效率。
Composite Index 複合索引
實務上經常不是只有單一條件，例如：
SELECT *
FROM orders
WHERE customer_id = 100
AND status = 'PAID'
ORDER BY order_date;
這時可以評估複合索引（Composite Index）：
CREATE INDEX idx_customer_status_date
ON orders(customer_id, status, order_date);
但複合索引不是簡單把 WHERE 裡面的欄位全部放進去。欄位順序會影響索引能否有效利用，因此還必須理解 最左前綴原則（Leftmost Prefix Rule）。
為什麼建立 Index，MySQL 還是不使用？
常見原因包括：
- 資料量太少
- 條件會取得大量資料
- Index 選擇性太低
- SQL 對欄位進行函數運算
- 資料型別不一致
- LIKE 條件前方使用 %
- 複合索引欄位順序不適合
- Optimizer 判斷 Full Table Scan 成本較低
例如：
WHERE YEAR(order_date) = 2026
與：
WHERE order_date >= '2026-01-01'
AND order_date < '2027-01-01'
可能產生完全不同的索引使用方式。
SELECT * 也可能造成效能問題
很多初學者習慣：
SELECT *
FROM orders;
如果實際只需要 order_id、customer_id 與 total，比較合理的寫法是：
SELECT order_id, customer_id, total
FROM orders;
這樣可以降低資料庫讀取量、記憶體使用量、網路傳輸量與 Application 處理量。某些情況甚至可以形成 覆蓋索引（Covering Index）。
JOIN 效能最佳化
JOIN 並不是效能不好，真正需要注意的是：JOIN 的資料表有多大，以及 JOIN 條件是否可以有效定位資料。
SELECT o.order_id, c.name
FROM orders o
JOIN customers c
ON o.customer_id = c.customer_id;
如果資料量很大，就必須觀察：
- JOIN 欄位是否有 Index
- MySQL 從哪張 Table 開始讀
- 每個步驟預估讀取多少 Rows
- WHERE 是否可以提早縮小結果
- 是否讀取不必要欄位
Transaction 與 Lock 也會讓資料庫看起來很慢
有時候 SQL 本身執行很快，但 Application 卻卡住。原因可能不是查詢效能，而是正在等待 Lock。
START TRANSACTION;
UPDATE accounts
SET balance = balance - 1000
WHERE id = 1;
如果這個 Transaction 遲遲沒有
COMMIT，另一個 Transaction 又要修改相同資料時，就可能必須等待。
因此資料庫效能問題不能只看 SQL Query，也必須了解 Transaction、Row Lock、Gap Lock、Lock Wait 與 Deadlock。
InnoDB Buffer Pool
如果 SQL 與 Index 都沒有明顯問題，才應該進一步觀察 MySQL Server。
InnoDB 最重要的記憶體區域之一，就是 InnoDB Buffer Pool。
它可以快取經常使用的資料頁與 Index Page，降低重複從磁碟讀取資料的需求。
innodb_buffer_pool_size
但是 Buffer Pool 並不是越大越好，還需要考慮 Server 總記憶體、是否為 Dedicated Database Server、作業系統需要的 RAM、其他服務需要的 RAM，以及實際 Working Set。
MySQL 效能調校正確流程
使用者覺得系統很慢
↓
確認到底慢在哪裡
↓
找到高成本 SQL
↓
Slow Query Log
↓
EXPLAIN
↓
分析 Rows / Index / Join
↓
修改 SQL
↓
修改 Index
↓
重新測試
↓
仍有問題？
↓
觀察 Lock / CPU / Memory / Disk I/O
↓
最後才考慮 Server Configuration
資料庫效能最佳化不是找到一個神奇參數，MySQL 就突然快十倍；它是一個持續觀察、測量、修改與驗證的過程。
延伸學習
- MySQL EXPLAIN 怎麼看？
- MySQL Index 索引完整指南
- Composite Index 複合索引
- Covering Index 覆蓋索引
- MySQL 為什麼沒有使用 Index？
- Slow Query Log 教學
- JOIN 如何最佳化？
- InnoDB Buffer Pool 是什麼？
- MySQL Transaction、Lock 與 Deadlock
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