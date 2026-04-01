免費的雲端資料庫 Aiven 使用指南

在上篇文章"資料庫、分散式資料庫、網路資料庫、雲端資料庫差別是什麼?"提過， 雲端資料庫 (Cloud Database) 指的是建構、部署於雲端運算平台（如 AWS、GCP、Azure），並透過該平台進行存取與管理的資料庫服務。 它與傳統資料庫最大的差別不在於技術底層（底層可能還是 MySQL 或 PostgreSQL），而是在於「交付與維運的模式」。

現在來看看雲端資料庫 Aiven 的實際使用，到底跟網路資料庫有何差異?

網址 : https://aiven.io/





如何使用雲端資料庫 Aiven

步驟一 : 註冊帳號。

按下首頁的「Start for free」，如下圖 :

然後按下「Signup With Google」，如下圖 :

選擇要登入的 Google 的帳號，登入後即可，如下圖 :

步驟二 : 建立雲端資料庫服務。

登入後按下右上角的「Create service」，即可以開始建立你的雲端資料庫，如下圖 :





Aiven 提供了九種雲端資料庫服務，我們選擇了 MySQL 資料庫，如下圖 :

然後就會讓你選擇雲端方案，我們選擇 Free 的免費方案，如下圖 :

而免費的方案還可以選擇伺服器的位置，預設會離你的地域最近的伺服器，如下圖 :

其他就不需要更改，直接按下「Create service」。

如此，你就得到了一個 : 單顆 CPU、1 GB RAM、1 GB storage 的雲端資料庫。

這個雲端資料庫如果使用後覺得不夠大、不夠快，就可以再增加資源。這就是雲端資料庫最大的好處，你可以隨著實際使用狀況來調整資源的使用。

步驟三 : 測試連接。

由於 Aiven 雲端資料庫只給你「資料庫」，並沒有給你「資料庫管理系統」，因此你必須藉由其他的軟體來連接，我們使用最簡單的 HeidiSQL 來連接。

HeidiSQL 網址 : https://www.heidisql.com/

首先看看 Aiven 雲端資料庫的資訊，點選剛剛建立的服務，如下圖 :

就可以看到 Connection information，如下圖 :

要以 HeidiSQL 連接，需要以下的資訊 :

Host (主機位置)、Port (埠)、User (帳號)、Password (密碼)、CA Certificate (加密憑證)。

打開 HeidiSQL 把資訊填入，如下圖 :

Network Type : 選擇 MariaDB or MySQL (TCP/IP)

Library : 選擇 libmariadb.dll

Hostname / IP : 填入 Aivne 給的 Host

User 與 Password : 填入 Aivne 給的 User 跟 Password

Port : 填入 Aivne 給的 port

接這你要點選 Download 把 Aiven 的 CA Certificate 下載，如下圖 :

記住這個 CA Certificate 的檔案名稱及路徑，然後點選 HeidiSQL 的 SSL ，將 CA Certificate 的檔案名稱及路徑填上，如下圖 :

最後記得 Aiven 要在開啟狀態，回到 Aiven 按下 Action 下的三點，再按下「Power on service」，把雲端資料庫開啟，如下圖 :





(有時 Rebuilding 會蠻久的時間，請耐心等候)









然後在 HeidiSQL 按下「Open」，如果所有資訊都正確的話，就會看到如下圖 :







如果按下「Open」，如下圖看到 Connection Failed (Unknown Server Host) 的畫面，可能就是雲端資料庫還沒正常開啟 :



如何以 PHP 程式連接 Aiven 雲端資料庫 在這個網頁"Connect to Aiven for MySQL® with PHP"，就清楚地說明了如何以 PDO 方式連接 Aiven 雲端資料庫。 PHP程式碼如下 :

將以上程式碼建立一個 config.php ，$uri = "MYSQL_URI"; 中的 MYSQL_URI 更換為 Aiven 提供的 Service URI，並把 ca.pem 的路徑填上，其他不用更改，如此就可以順利的以 PHP 連接上 Aiven。 將以上程式碼建立一個 config.php ，$uri = "MYSQL_URI"; 中的 MYSQL_URI 更換為 Aiven 提供的 Service URI，並把 ca.pem 的路徑填上，其他不用更改，如此就可以順利的以 PHP 連接上 Aiven。 但是要特別注意的是，由於雲端資料庫 Aiven 使用的 port 不是 MySQL的正常 port 3306，因此如果你的 PHP 環境封鎖到 Aiven 的雲端資料庫服務，就無法以該平台的 PHP 連接。例如免費的 InfinityFree 的 PHP 只能連接 port 3306，因此就無法連接雲端資料庫 Aiven 的 MySQL 服務。 使用了 Aiven 的雲端資料庫服務 MySQL，有無感覺跟一般 MySQL 有任何差異呢? 雲端資料庫服務的 MySQL 其實在使用上跟一般的 MySQL 並無差別，因為雲端資料庫服務只是交付服務方式的不同，由雲端廠商代管、隨開即用、按量付費，在功能上其實並無差異。

等待雲端資料庫 Rebuilding 一陣子之後，就會看到呈現開啟狀態，如下圖 :