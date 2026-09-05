MySQL 備份、還原與災難復原完整指南

資料庫管理最重要的工作之一，不只是建立 Database，也不是寫 SQL，而是 資料不見的時候，能不能救回來？
這件事情很多人並不會在意，直到你碰上了。
很多人知道要備份 MySQL，但真正的資料庫管理不能只問「有沒有 Backup？」而是還要關注：如果今天資料庫真的壞了，我可以恢復到什麼時間點？需要多久？
這就牽涉到：
- Backup（備份）
- Restore（還原）
- Recovery（復原）
- Full Backup（完整備份）
- Incremental Backup（增量備份）
- Binary Log
- Point-in-Time Recovery
- Disaster Recovery
- RPO
- RTO
Backup 不等於 Recovery
假設每天凌晨 2:00 完成一次 Backup，今天下午 16:00 資料庫發生問題。
02:00 ───────────────── 16:00 Backup 故障
如果只能 Restore 凌晨 2:00 的 Backup，代表中間 14 小時的資料可能遺失。
有 Backup，不代表具備完整的 Recovery 能力。
真正需要設計的是：Backup + Recovery Strategy。
Full Backup 完整備份
Full Backup 是某一個時間點完整保存資料。
優點是 Restore 邏輯簡單；缺點則是資料越大，Backup 越久、所需儲存空間越大，而且 Recovery Point 可能距離故障時間很遠。
因此大型正式環境通常不能只依靠每天一次 Full Backup。
mysqldump
學習 MySQL Backup 最常接觸到的工具之一是 mysqldump。
mysqldump -u root -p shop > shop.sql
可以將資料庫輸出成 SQL Format。
還原時：
mysql -u root -p shop < shop.sql
其優點是：
- 操作簡單
- SQL 格式容易理解
- 適合教學
- 適合較小型資料庫
- 可以選擇 Database 或 Table
但是資料量很大時，Logical Backup 的 Backup 與 Restore 時間就必須特別評估。
Logical Backup 與 Physical Backup
Logical Backup
保存 CREATE TABLE、INSERT 與資料內容等邏輯資訊，mysqldump 就是典型方法。
優點是可讀性高、彈性高、容易選擇個別 Table；但大型資料庫 Restore 可能比較花時間。
Physical Backup
直接處理 Database Physical Files。對大型資料庫而言，可能具有更好的 Backup / Restore 效率。
選擇何種方式必須考慮：
- Database Size
- Backup Window
- Restore Time
- Storage
- Availability
- MySQL 架構
Binary Log 是什麼？
如果只有凌晨 2:00 的 Full Backup，而事故發生在 16:00，如何找回中間 14 小時的變更？
其中一個非常重要的工具就是 Binary Log（Binlog）。
Binary Log 可以記錄會造成資料改變的事件，也可以用於 Replication。
Full Backup
+
Binary Log
↓
Point-in-Time Recovery
Point-in-Time Recovery
Point-in-Time Recovery，簡稱 PITR，可以理解成：不只是還原某個 Backup，而是把資料庫重新推進到指定的時間點。
02:00 Full Backup
│
├─ 02:01 Binlog
├─ 05:30 Binlog
├─ 10:00 Binlog
├─ 14:20 Binlog
└─ 15:59 Binlog
16:00 發生事故
可以先 Restore 02:00 的 Full Backup，再重新套用 Binary Log，將資料恢復到接近事故發生之前的狀態。
PITR 也可以處理人為誤刪
資料庫災難不一定是硬碟損壞，更多時候可能是：
DELETE FROM customers;
甚至：
DROP TABLE orders;
假設錯誤操作發生在 2026-09-03 14:32:10，理想的 Recovery 目標可能是恢復到 14:32:09，也就是錯誤發生的前一刻。
RPO 是什麼？
RPO 是 Recovery Point Objective。
簡單講就是：最多可以接受遺失多少資料？
如果 RPO = 24 小時，代表公司可以接受最多損失一天資料；如果 RPO = 5 分鐘，Backup 與 Recovery Strategy 就必須讓資料恢復到非常接近故障前的狀態。
RTO 是什麼？
RTO 是 Recovery Time Objective。
它回答另一個問題：資料庫壞掉後，最多可以停機多久？
RTO = 8 小時，和 RTO = 10 分鐘，需要的架構完全不同。
因此 Backup Strategy 不是「每天幾點備份」，而是必須同時考慮 RPO + RTO。
Backup 不應該放在同一台 Server
MySQL Database
C:\mysql\data
Backup
C:\mysql\backup
看起來有 Backup，但如果整台 Disk 故障，Database 與 Backup 可能一起消失。
所以正式環境至少應該考慮：
- 不同 Disk
- 不同 Server
- Off-site Backup
- Object Storage
- Cloud Storage
- 不同地理位置
Backup 也需要安全管理
Backup 裡面通常包含使用者資料、Email、訂單、公司資料、個人資料與商業機密。
因此 Backup 本身也是高度敏感資料，應考慮：
- Encryption
- Access Control
- Retention Policy
- Backup Log
- Backup Integrity
- Secure Deletion
最重要的是 Restore Test
很多公司每天顯示「Backup Successful」就認為資料很安全，但真正重要的是：這份 Backup 到底能不能 Restore？
Backup
↓
Restore 到測試環境
↓
驗證 Schema
↓
驗證資料
↓
驗證 Application
所以 Backup Strategy 中一定要包含 Restore Test。
建議的 Backup Strategy
Production MySQL
│
├── Full Backup
│
├── Binary Log
│
├── Off-site Copy
│
└── Restore Test
│
↓
Disaster Recovery
真正成熟的資料庫管理，不是「我有備份」，而是可以明確回答：
- 備份在哪裡？
- 多久備份一次？
- 保留多久？
- 誰可以讀？
- 能否還原？
- 多久可以還原？
- 最多損失多少資料？
- 能否恢復到指定時間？
備份的目的從來不是產生 Backup File，真正的目的只有一個：發生事故之後，可以把資料救回來。
延伸學習
- mysqldump 完整教學
- MySQL Workbench Backup 與 Restore
- Logical Backup 與 Physical Backup
- Binary Log 是什麼？
- mysqlbinlog 教學
- Point-in-Time Recovery 實作
- Full Backup 與 Incremental Backup
- RPO 與 RTO
- MySQL Disaster Recovery
- Backup Encryption
- 如何測試 Backup 是否真的可以 Restore
0 留言