史丹佛教授吳恩達：AI拿來學習很糟 ?

都在告訴大家 :

不要讓 AI 取代你的思考

標題「AI 拿來學習很糟」基本上就錯了，因為把 AI 當成學習工具，本身並沒有錯誤，是否錯誤完全看「學習的方法」對不對。

如果在學習過程中，把 AI 當成「答案產生器」，那麼就是錯誤的；如果在學習過程中，把 AI 當成「學習助理」，那麼就不算錯誤。

把 AI 當成「答案產生器」，你就不用思考，而把 AI 當成「學習助理」，你才會持續思考。前者是 AI 讓你失能，後者你會因為 AI 而賦能。

因此，是否正確使用 AI，一個很重要的判斷標準，就是你有沒有把原本應該由自己完成的「認知」過程外包給 AI。

看過有人問說 : 「現在 Junior 工程師還找得到工作嗎? 」

答案應該是 :

傳統 Junior 工程師所負責的許多入門工作，正在快速被 AI 壓縮。如果 Junior 工程師仍然只停留在「把 Code 寫出來」的能力，而沒有利用 AI 加速學習 Requirement、System Analysis、System Design 等更多 Senior 工程師應該具備的能力、以及判斷系統設計是否合理的能力，那麼未來的發展空間確實會受到很大的影響。

舉個簡單的例子。

我碰到不懂的問題，有時候偷懶會直接問 AI，然後得到答案後把問題解決了。但是如果你問我為何這樣解決? 我可能答不上來，連剛剛用了哪些指令，可能都忘了。

如此使用 AI 的方式就是錯誤的。

因此我現在使用 AI 只會用在兩個情境 :

第一個就是我已經會的事情，讓 AI 幫我節省時間把事情做好。

第二個就是利用 AI 教我原本不會的事情，並且 AI 告訴我的資訊，我不會照單全收，而是多方證實給我的資訊是否正確。

再舉個跟 MySQL 有關的例子。

如果你必須與 AI 協同去設計資料庫及系統，你應該怎麼做 ? 以下是應該把握的重點 :

(1) 你必須很清楚如何定義需求，以及這樣定義需求的原因。

需求（Requirement）就是「系統必須完成什麼事情」或「系統必須具備什麼能力」。

例如：

使用者可以註冊會員。

系統可以讓會員登入。

管理員可以停用會員帳號。

系統必須記錄訂單資料。

使用者可以查詢自己的訂單。

你要先了解哪些需求是必要的? 為何必要? 把這些需求經過系統分析 (System Analysis) 的程序釐清楚，也就是是運用科學方法來研究如何將使用者的業務需求轉化為具體的系統規格。

(2) 要滿足這些需求會需要很多資料表，這些表單結構的原因。

例如，定義一個會員資料，需要幾個資料表?

你可以只用一個會員資料表 user，裡面就有會員基本資料跟帳號、密碼。

你也可以用兩個資料表 : user 存帳號、密碼，另外一個 user_profile 存會員基本資料。

你也可以再加上 role、user_role 來定義會員角色。

以上資料表結構的原因跟適用狀況，你都必須自己思考過。

如果只用一個 user 資料表，就要把使用者帳號、密碼、各種使用者的資訊都放在一個資料表中，當使用者數量很多的時候，雖然登入驗證只需要使用者的帳號、密碼，但是系統必須在一個龐大的資料表擷取出來，效能勢必會受到影響。

因此雖然都可以運作，但是如果有其他的資料表結構，你就必須思考哪個更適合?

(3) 未來這些資料表是否能夠順應需求改變而順利修正?

假如 AI 建議你某個資料表結構，你必須要能夠判斷 : 這樣的結構下，哪些需求可以滿足? 哪些需求無法滿足? 在未來是否需求會改變到讓某個資料表結構無法滿足需要?

例如，如果會員資料表只有 user、user_profile，要定義修改會員的權限，就不那麼彈性。

目前的會員資料表如果只有 user、user_profile，現有的資料模型就無法直接表達「一個會員具有多重角色」這個需求。如果未來新增這項需求，就必須重新調整 Schema，例如增加 role 與 user_role。

(4) 以前學習 MySQL 很在意的指令語法，AI 時代不需要再把大量學習時間花在背誦 SQL 語法了。

以上的 (2)(3) 就是在系統設計 (System Design) 的過程需要思考的，最後才進入程式設計與部署。

過去學習程式設計，重點是「如何把系統寫出來」；AI 時代學系統開發，重點會逐漸變成「知道系統應該做什麼、怎麼設計，以及怎麼判斷 AI 做得對不對」。

換句話說，開發工作的重心正在從 Implementation 往 Decision 移動。 Requirement 決定「做什麼」，System Analysis 釐清「問題到底是什麼」，System Design 決定「怎麼做」，AI 可以大量負責 Implementation，而人最後還必須負責 Verification。

AI 時代，人類不再需要把大量時間花在「手工生產程式碼」，AI 時代反而會讓「讀懂、判斷、測試、Debug、驗證 AI 產出的程式碼」變得更重要。也就是親手撰寫 Coding 的相對重要性下降，但理解系統與判斷 Coding 正不正確的重要性上升。

MySQL 指令，你必須知道"SQL的四種類型DDL/DML/DCL/TCL"， 但是詳細的 Select 指令該怎麼寫? 反而不是那麼重要了。你必須知道"什麼是Inner Join、Outer Join、Union ?"，但是 INNER JOIN 的寫法有哪些? 就不是那麼重要了。

結論

你什麼都會、什麼都可以自己做，當然很好。但是一天時間就只有24小時，人類該做的事情是決定該做什麼? 該怎麼做? 然後利用 AI 在人類監控下去完成任務。多出來的時間，就該利用 AI 讓人類學習更多原本不知道的知識，幫你進入原本不會的領域。

AI 拿來學習並不糟糕，只是要把方法先弄對。