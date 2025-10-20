善用ChatGPT來教學MySQL : 教導模式而非單純知識

學生用了ChaGPT，他就可以獲得最複雜的MySQL指令，那麼老師應該怎麼教學MySQL呢?

老師出了再困難的資料庫作業，學生用了ChaGPT，每個人的作業都洋洋灑灑的，那麼老師應該怎麼評分呢?

不止是MySQL教學，這是很多老師都需要面對的問題。

根據我的經驗，老師授課應該「教導模式而非單純知識」。

以MySQL為例，知識就是指令，模式就是解決問題的方法，也可以說是解決問題的經驗。

學習MySQL時，指令當然還是很重要，但它是可以外掛的，也就是知道就好了，而不需要能夠默寫出來，需要的時候去Copilot或是ChatGPT一下就可以得到。因此，這個部分就不是MySQL教學的重點。

那麼MySQL教學的重點是什麼? 就是「模式」，碰到一個問題時，解決問題的方法或是經驗，這個部分就需要老師來引導。

舉個最簡單的例子，有了AI工具，大家都可以變成作家、畫家、動畫家、作曲家，但是困難的是在於要使用什麼工具? 要下什麼指令? 要做哪些設定? 也就是你要如何驅使AI工具去完成你想要的成果? 當成果不符合時，你應該如何與AI工具溝通?

這篇文章"實作練習 : 使用ChatGPT協同設計MySQL資料表單，以及撰寫PHP程式"，就告訴大家一件重要的事情 : ChatGPT給你正確的答案，但是你可能還是無法使用這個正確的答案去解決問題。

為何有了正確的答案，還是無法解決問題? 原因就在於你沒有告訴ChatGPT整個「context」，也就是整個「情境」。所以不是ChatGPT給了你錯誤的答案，而是你沒有把完整的問題告訴ChatGPT。

另外一篇文章"MySQL達人筆記 : 有了生成式AI，老師應該怎麼教MySQL資料庫知識?"，也提到傳統上課傳授知識的模式已經過時，老師應該提供的不再只是「知識」才對，而是「模式」。老師應該告訴學生的不能只有WHAT，而應該是WHY跟HOW TO。

老師應該從「問題」講起，告訴學生現在要解決什麼問題，應該要如何得到「解答」? 「模式」就是從「問題」到「解答」的過程，在這個過程中使用AI工具，再帶入觀念。

舉個對照的例子 :

(1) 傳統教學

傳統教學時，我們要講「鎖定」，我們會告訴同學 :

~ 鎖定的功能會因「儲存引擎」的不同而有所差異。

~ 鎖定分成「表鎖定」跟「行鎖定」。

~ 鎖定還能分成「悲觀鎖定」跟「樂觀鎖定」。

~ 鎖定還能分成「排它鎖」跟「共享鎖」。

~ 鎖定沒有弄好會造成「死鎖」。

好的，講完之後，這些內容加上跟Lock相關的指令就有許多考試的材料。

但是，這些東西怎麼用? 可以用在什麼地方? 學生完全不知道 !

這也就是學生經常講的「老師都教一些沒有用的東西」。

其實不是沒有用，而是老師只講「解決問題會用到的東西」，但是卻沒講清楚「解決什麼實際問題」。

(2) 現代教學

現在有了AI工具，就不應該開始就講觀念，應該先談問題。

不是以上的觀念不重要，而是要讓學生實際了解哪些觀念很重要的時候，再帶入觀念。

例如我們要談上面的「鎖定」，我們先從網路上的「搶票問題」談起。

像今天奇美博物館的埃及展開放早鳥購票，結果許多人所有通路幾乎都無法連上，發生什麼問題? 當大家在同一個時間進入一個網站購買演唱會門票，發生整個流程當機，到底是發生什麼事情?

當機的原因有很多，例如頻寬不足、伺服器容量不夠、程式設計考慮不周等等問題。再加上客戶端的狀況，例如有人是高速網路，有人使用手機，在同時進入網路時，就可能網路速度較快的用戶能夠先馳得點。

其中程式設計考慮不周，沒有做好鎖定的設計，就可能引起整個流程當機。

因為我在等你，而你也在等我。這不是纏綿悱惻的愛情故事，而是大家都在空等的悲慘故事。

沒有做好鎖定的設計，就算有再大的頻寬、再強的伺服器都沒用，就是當機給你看。

有了這樣的「搶票問題」，學生才知道原來「鎖定」是要解決這樣的問題，讓同時大量進入的需求可以依序的完成作業。

然後，在「搶票問題」中可能有哪些資料表會跟「鎖定」有關? 我們再請同學跟ChatGPT之類的工具討論如何解決問題。這就牽涉到你怎麼清楚的敘述需求，要求ChatGPT提供什麼結果。然後透過不同的鎖定，實際了解有那些不同的作用。

我在文章"實作 : 工讀生薪資管理系統"，也提過ChatGPT給了多次錯誤的答案，如果我們自己不知道錯誤在哪裡，也無法指出錯誤讓ChatGPT去修改。

在這個情況下，我可能不會寫stored procedure，但是我可以叫ChatGPT幫我寫，而前提是我必須看懂ChatGPT寫了什麼? 也必須知道它哪裡寫錯了，這樣才能把問題解決。

因此在解決問題的過程中，讓學生知道哪些是ChatGPT可以幫忙的? 哪些是自己應該要知道的，如果你什麼都不知道，你是無法驅使ChatGPT完成工作的。

[結論]

ChatGPT 等生成式工具出現以後，部分學生更容易忽視課堂學習，誤以為「需要的時候再問 ChatGPT 就好了」，因此對上課內容不加留意。

然而能夠有效運用 ChatGPT 解題，本身就需要「定義問題、提示工程、結果驗證」等能力的訓練；若缺乏判讀正確性的素養，只是把解題交給運氣罷了。

教師若能跳脫傳統講授，將重心放在「解決問題的流程」與「判準」上，並把 ChatGPT 定位為助教，引導學生練習：如何提出可操作的問題、如何拆解與比對回覆、如何以證據驗證與修正結論，如此不僅不會被工具瓦解教學，反而能讓生成式工具成為學習的助力，讓學生真正掌握實用的能力。