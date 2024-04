實作練習 : 使用ChatGPT協同設計MySQL資料表單，以及撰寫PHP程式

<!DOCTYPE html >

< html lang = "zh-Hant" >

< head >

< meta charset = "UTF-8" >

< meta name = "viewport" content = "width=device-width, initial-scale=1.0" >

< title > 登入 </ title >

</ head >

< body >

< h2 > 登入 </ h2 >

< form action = "login.php" method = "post" >

< label for = "username" > 帳號: </ label >< br >

< input type = "text" id = "username" name = "username" >< br >

< label for = "password" > 密碼: </ label >< br >

< input type = "password" id = "password" name = "password" >< br >< br >

< input type = "submit" value = "登入" >

</ form >

</ body >

</ html >

<?php

if ( $_SERVER [ "REQUEST_METHOD" ] == "POST" ) {

include "conn.inc.php" ;

// 從 POST 請求中取得使用者輸入的帳號密碼

$username = $_POST [ 'username' ];

$password = $_POST [ 'password' ];

// 使用預備陳述式來防止 SQL 注入攻擊

$stmt = $conn ->prepare( "SELECT * FROM users WHERE username=? AND password=?" );

$stmt ->bind_param( "ss" , $username , $password );

// 執行查詢

$stmt ->execute();

// 獲取結果集

$result = $stmt ->get_result();

// 檢查是否有符合的帳號密碼

if ( $result ->num_rows > 0 ) {

// 登入成功

//echo "<p>登入成功</p>";

ob_start(); session_start();

$_SESSION [ 'login' ] = "ok" ;

header( "location:list.php" );

} else {

// 登入失敗

echo "<p>帳號或密碼錯誤</p>" ;

}

// 關閉資料庫連線

$stmt ->close();

$conn ->close();

}