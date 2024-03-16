有了人工智慧生成工具之後，MySQL教學型態會產生什麼變化?

這些先進的AI工具在基礎模型架構、訓練資料集規模和模型參數量級方面不斷進步，使其在自然語言理解和生成方面的能力愈發強大，對MySQL相關領域的影響也越來越顯著。

這些AI工具不僅改變了知識傳授和吸收的方式，還為資料庫設計開闢了嶄新的途徑。讓我們分別從學生學習、教師教學和資料庫規劃三個面向來探討AI工具帶來的影響。





一、學生學習面向





傳統的MySQL學習模式通常依賴於課堂講解、課本知識點和範例程式碼。學生需要手動編寫SQL語句，透過反覆練習來熟悉語法和概念。這種模式雖然歷史悠久，但存在著諸多局限性。





例如，學生在課後遇到不懂的概念，需要等待下一次課程或課後諮詢教師才能得到解答；練習題目也局限於課本和教材，無法全面覆蓋實際應用中的各種場景。





然而，隨著ChatGPT等大型語言模型的出現，學習模式發生了巨大變化。學生可以隨時隨地向AI助手提問，獲得即時的解答和說明。





舉個例子，學生在撰寫一個複雜的SQL查詢語句時遇到了困難，他可以直接把問題描述給AI，AI不僅會給出對應的SQL程式碼，還會詳細解釋每個關鍵字和語法結構的含義，並提供可能的優化建議。





範例問題 : 要從網路書店的資料庫中，找出本月各類型的熱銷書籍排行前十名，應該如何下MySQL語法?





詢問ChatGPT-4就得到以下的答覆 :









詢問Claude 3 Opus就得到以下的答覆 :









但是這兩個答覆，完全不一樣，到底哪個才是對的? 因為我們沒有給網路書店資料庫的細節，所以ChatGPT-4與Claude 3 Opus就自己假設了一些條件，然後給予答案。





因此想要得到正確的答案，就必須再持續跟AI來回修正。





這種互動式的學習體驗，大大提高了學習效率和興趣。 此外，AI工具還能實現個性化的自主學習。學生可以根據自己的學習進度，隨時向AI提問、練習，獲得類似一對一教學的體驗。比如，一個初學者可以讓AI生成大量簡單的SELECT語句練習，而一個進階學習者則可以讓AI生成包含JOIN、子查詢、事務等複雜概念的練習題。這種個性化的學習方式，能夠最大限度地滿足不同學生的需求。





二、教師教學面向





對於教師而言，AI工具如同一位得力助手，能夠顯著提升教學效率和品質。傳統的教學模式中，教師需要花費大量時間準備課程內容、設計練習題和批改作業。而現在，教師可以利用AI工具快速生成豐富多樣的教學資源。





舉個例子，教師可以讓AI生成一套關於資料庫正規化的練習題，每道題都包含詳細的解題思路和程式碼實現。教師只需要審核和篩選這些題目，就能得到一套高品質的練習題。





例如下圖 :









同時，AI生成的解答也可以作為批改作業的參考答案，大大減輕了教師的工作量。 另一個例子是，教師可以利用AI工具快速生成教學案例和專案。比如，教師可以讓AI根據特定的業務場景，自動生成一個完整的資料庫設計方案，包括需求分析、概念設計、邏輯設計、實體設計等各個階段的文件和程式碼。





這些案例和專案可以直接用於教學，幫助學生更好地理解資料庫設計的完整流程。 透過使用AI工具，教師可以將更多精力投入到教學創新和學生的個別指導上。例如，教師可以設計更多互動式、探索式的教學活動，激發學生的學習興趣；也可以針對不同學生的學習情況，提供更有針對性的指導和幫助。這些舉措都有助於全面提升教學品質。





三、資料庫規劃面向





在資料庫規劃領域，AI工具同樣帶來了顯著變革。傳統的資料庫設計流程包括需求分析、概念設計、邏輯設計、實體設計等階段，需要設計者具備豐富的經驗和技能，並使用手工或繪圖工具建立各種模型，如ER圖(Entity Relationship Diagram)、資料流圖(Data Flow Diagram)、類別圖(Class Diagram)等。這個過程不僅耗時耗力，還容易出現遺漏或錯誤。 而利用AI生成工具，設計者只需輸入對資料庫的需求描述，AI即可自動生成對應的SQL語句、關係模型和各種設計文件。













舉個例子，設計者可以描述一個簡單的圖書管理系統：「系統需要儲存書籍的資訊，包括書名、作者、出版社、出版日期、ISBN等。每本書可以有多個作者，每個作者也可以寫多本書。出版社有名稱、地址、電話等資訊。」





根據這些需求描述，AI可以自動設計出合適的資料表結構，生成CREATE TABLE的SQL語句；繪製出表示實體和關係的ER圖；給出常用的CRUD操作（增刪改查）的SQL語句範例。設計者可以直接使用或修改這些生成的內容，大大簡化了設計流程，提高了設計效率。





此外，AI還可以對設計方案進行自動化的驗證和優化。例如，檢查資料表結構是否滿足範式要求，是否存在冗餘或異常；根據預估的資料量和查詢模式，推薦合適的索引設計；對複雜的SQL查詢語句進行效能分析和優化建議。





這些智慧化的輔助工具，可以顯著提高資料庫設計的品質和效能。 除了設計階段，AI在資料庫的維護和優化方面也大有可為。例如，DBA可以利用AI工具實現智慧化的資料庫監控和故障診斷。當資料庫出現效能瓶頸或異常時，AI可以自動分析系統日誌和指標，快速定位問題的根源，並給出優化建議，如調整記憶體參數、新增索引、SQL重寫等。這些建議可以幫助DBA及時採取措施，確保資料庫的穩定運行。





但是很重要的注意事項是 : AI工具給的答案，都必須經過驗證，因為答案未必是正確的。





例如我們給了一個不合邏輯的問題 : 小明的爸爸十年前是小明當時年紀的2倍，現在小明12歲，請問小明的爸爸現在幾歲? 依照數字來算，答案是14歲，但是這是一個不合理的情境，因為小明與爸爸差2歲是啥米情形?





Gemini給的答案是48歲 ~ 完全錯誤的答案 !!





ChatGPT-4給的答案是 18歲，不知道是怎麼理解的?









Claude 3 Opus給的答案是 14歲，完全正確，並且還質疑這是不合理的。但是並不代表Claude 3 Opus就一定在各方面贏過GPT-4或是Gemini 1.5，因為各模型各有優缺點。









總的來說，人工智慧生成工具為MySQL的學習、教學和資料庫規劃帶來了全方位的影響，但是需要大家理解如何善用這些工具。如此，學生可以享受到更加智慧化、個性化的學習體驗；教師可以更高效地備課和授課，有更多精力投入到教學創新中；資料庫設計者和管理者可以利用AI工具簡化工作流程，提高工作品質和效率。





當然，我們在享受AI帶來便利的同時，也要警惕過度依賴AI而忽視基本功訓練的風險。AI是輔助工具，而非思考的替代品。對於學生來說，要學會利用AI工具來強化學習，但更要通過大量的實踐來鞏固知識；對於教師來說，要學會利用AI工具來豐富教學資源，但更要通過深入鑽研來提升自身的專業水準；對於資料庫設計者和管理者來說，要學會利用AI工具來提高工作效率，但更要通過不斷學習來跟上技術的發展。



