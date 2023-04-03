MySQL忘記密碼該怎麼辦? 應該如何重置?

忘記密碼是常有的事情，但是如果你忘記的是最高權限的密碼，是比較麻煩的事情。在維運MySQL/MariaDB的過程中，如果忘記密碼，有幾種情況可以幫你找回來。

使用MySQL/MariaDB有兩大類使用情境 :

(1) 你的資料庫是跟著網站一起代管，例如000Webhost、Bluehost之類的。

這類情況有三個方式取得或是重置密碼，敘述如下 :

第一種方式 : 在你的網站程式中，會有設定root的帳號密碼，找到設定檔即可取回帳號密碼。

不過當然你要記得代管登入的帳號密碼，才有辦法這麼做。

如下圖 : 在WordPress的WP-config.php會記載帳號密碼。

上圖的DB_USER及DB_PASSWORD就以明碼寫在WP-config.php檔案上。不同類型的網站會有不同的設定檔，大多都會紀錄帳號密碼。但是如果不是明碼，就無法用這個方式取回帳號密碼。

第二種方式 : 在代管系統中會有直接進入資料庫的介面，可以透過代管介面去更改密碼。

不過當然也是你要記得代管登入的帳號密碼，才有辦法這麼做。

如下圖 : 以000Webhost為例，可以點選Database Manager。





進入Database Manager之後，大多就可以如下圖去更改密碼 :













第三種方式 : 在代管系統中以PhpMyAdmin去更改密碼。

當然也是你要記得代管登入的帳號密碼，才有辦法這麼做。

如下圖 : 以000Webhost為例，可以點選PhpMyAdmin。

進入PhpMyAdmin後，找到紀錄帳密的資料表，這個例子是wp-users表單，如下圖 :

在密碼欄位的函式選擇MD5，然後值的欄位填入你要的密碼 (明碼)，然後按下執行。

如此密碼就會更改了。

(2) 你的資料庫是在自己機器架設的，例如以XAMPP，或是以MySQL/MariaDB的Installer安裝在自己的電腦。

因為是自己架設的資料庫，因此如果已經有架設類似WordPress網站，一樣可以如上去尋找設定檔案來尋回帳密。

如果沒有的話，可以依照以下方式 (以XAMPP為例) :

步驟一 : 先停止MySQL服務。

步驟二 : 修改My.ini

按下XAMPP控制面板上的config，編輯my.ini 把 key_buffer 改為 key_buffer_size (如果已經是就不用改) ，在[mysqld]下加上一行 skip-grant-tables

步驟三 : 啟動MySQL服務。

步驟四 : 執行下列指令

mysql -u root FLUSH PRIVILEGES;

如果你的資料庫是 MySQL 5.7.6 或是 MariaDB 10.1.20 更新的版本，則使用以下方式

ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'new_password';

如果你的資料庫是 MySQL 5.7.5 或是 MariaDB 10.1.20 更舊的版本，則使用以下方式

SET PASSWORD FOR 'root'@'localhost' = PASSWORD('new_password');

步驟五 : 最後修改 My.ini 並重新啟動MySQL服務。

把 My.ini 的 skip-grant-tables 這行刪除並儲存， 重新啟動MySQL服務即可。