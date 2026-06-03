MySQL Lock 的搶票實作練習

在這篇"MySQL Lock : Table Lock與Row Lock"，我們在兩個連線中，用指令展示了各種類型的鎖定，但是似乎還是有點不夠白話。

因此寫了一個演唱會搶票實作練習，來看看不同的鎖定，會造成什麼結果?

先看結論，如下圖 :

(2) 「使用 Select ... Lock in share mode 鎖定」的售票，一陣搶票中大家鎖成一團，結果票沒有賣完。

(3) 「使用 Select ... For Update 鎖定」的售票，雖然搶票，但是門票很正常的完全售完。

再來看看搶票的成功與失敗的統計，如下圖 :

在使用 Select ... Lock in share mode 中，搶到鎖定權的順利買到票，但是有人成為 Deadlock。而其他兩種情況 : 不使用鎖定與使用 Select ... for update 鎖定，搶票都沒有出現錯誤。

這個搶票實作練習，可以看到幾個很重要的結論。

(1) 不使用鎖定的搶票，容易產生「競爭條件 Race Condition」。

所謂競爭條件，不是指資料庫壞掉，也不是指 SQL 寫錯，而是多個使用者幾乎在同一時間操作同一筆資料，導致每個人都根據「自己當下看到的狀態」做判斷。

例如剩下 1 張票時，A 使用者讀到還有 1 張票，B 使用者也在幾乎同一時間讀到還有 1 張票。兩個人都認為「我可以買」，於是都進入扣票流程。

問題不在於他們能不能讀到票數，而是讀完票數之後，到真正扣票完成之前，中間有一段空窗期。在這段時間內，別人也可能讀到同一份舊資料，並且也開始執行扣票。

結果就可能出現「超賣 overselling」。

這裡要特別注意，這不是「髒讀 Dirty Read」。髒讀是指一個交易讀到另一個尚未 commit 的交易資料。而搶票超賣更精準來說，是「競爭條件 Race Condition」，也可能進一步造成「遺失更新 Lost Update」或「訂單成功數大於實際票數」的問題。

更白話地說：

大家不是讀到髒資料，而是大家太快、太同時，讀到了同一份尚未被正確保護的舊狀態。

(2) 使用 SELECT ... LOCK IN SHARE MODE 共享鎖，在搶票流程中容易產生「死鎖 Deadlock」。

共享鎖 Shared Lock 的意思是：「我可以讀這筆資料，也允許其他人一起讀，但暫時不希望別人修改它。」

所以當多個使用者同時執行：

SELECT tickets FROM events WHERE event_id = 1 LOCK IN SHARE MODE;

A 使用者可以取得共享鎖，B 使用者也可以取得共享鎖。因為共享鎖和共享鎖彼此相容，所以大家都可以同時讀到票數。

問題出現在下一步。

搶票流程不是只有讀資料，讀完之後還要扣票。也就是接著會執行：

UPDATE events SET tickets = tickets - 1 WHERE event_id = 1;

但是 UPDATE 需要的是「獨佔鎖 Exclusive Lock」。獨佔鎖的意思是：「我要修改這筆資料，其他人不能同時讀取並鎖定它，也不能同時修改它。」

這時候就麻煩了。

A 已經拿到共享鎖，B 也已經拿到共享鎖。

A 想把共享鎖升級成獨佔鎖，但它必須等 B 釋放共享鎖。

B 也想把共享鎖升級成獨佔鎖，但它也必須等 A 釋放共享鎖。

於是 A 等 B，B 等 A，兩邊互相等待，這就形成死鎖 Deadlock。

資料庫不會讓它們永遠等下去。像 InnoDB 通常會偵測到死鎖，然後選其中一個交易當「犧牲者 victim」，把它 rollback，讓另一個交易可以繼續完成。

所以 LOCK IN SHARE MODE 並不是完全不能用，而是不適合「讀完馬上要更新同一筆資料」的搶票流程。

它比較適合這種情境：

「我要讀這筆資料，而且在我讀取與檢查期間，不希望別人修改它。」

例如檢查某筆主資料是否存在、確認某個狀態不要被別人更改，但自己不一定要立刻更新這筆資料。可是搶票不是單純讀取，搶票的本質是「讀完之後立刻扣庫存」，所以共享鎖就不是最理想的選擇。

(3) 使用 SELECT ... FOR UPDATE 獨佔鎖，才比較符合搶票流程。

SELECT ... FOR UPDATE 的意思是：「我現在要讀這筆資料，而且我接下來準備修改它，所以請先幫我把它鎖起來。」

例如：

SELECT tickets FROM events WHERE event_id = 1 FOR UPDATE;

當 A 使用者先執行這段 SQL，A 會取得這筆資料的獨佔鎖。只要 A 的交易還沒有 commit 或 rollback，其他人就不能再對同一筆資料取得更新鎖定。

這時候 B 使用者也想搶票，B 也執行 SELECT ... FOR UPDATE ，但 B 不會立刻讀到同一份舊票數，而是會進入等待狀態。

等 A 完成扣票並 commit 之後，B 才能繼續執行。這時候 B 讀到的票數，已經是 A 扣完之後的最新結果。

所以流程會變成：

A 先鎖定票數。

A 檢查還有票。

A 建立訂單。

A 扣票。

A commit。

B 才能繼續讀取最新票數。

B 看到票數已經變少，甚至可能看到已經沒有票。

B 再根據最新狀態決定是否可以購票。

這樣就不會發生大家同時看到同一張票、然後大家都以為自己買得到的問題。

也就是說， SELECT ... FOR UPDATE 把搶票流程從「大家同時看，同時搶」變成「排隊處理，先搶先贏」。

搶票真正要保護的，不只是「讀取票數」這個動作，而是整個區間：

從讀取票數開始，

到判斷是否有票，

到建立訂單，

到扣除票數，

最後 commit 完成。

這整段過程必須被包在同一個交易 Transaction 裡面，而且必須用正確的鎖定方式保護。

比較合理的流程應該是：

BEGIN;

先用 SELECT ... FOR UPDATE 鎖定該場次的票數。

接著檢查票數是否大於 0。

如果有票，就建立訂單，並且扣除票數。

最後 COMMIT; 。

如果沒有票，就不建立訂單，直接 ROLLBACK; 或結束交易。

所以搶票的核心不是「能不能讀到票數」。

真正的核心是：

「讀到票數之後，到扣票完成之前，有沒有人可以插隊修改同一筆資料。」

如果這段期間沒有鎖好，就會超賣。

如果用共享鎖，可能大家都讀得到，但更新時互相卡住，造成死鎖。

如果用獨佔鎖，資料庫會讓使用者依序處理，每個人看到的都是前一個交易完成後的最新票數。

因此，在搶票、庫存扣除、限量商品購買、名額報名這類場景中，SELECT ... FOR UPDATE 通常會比 LOCK IN SHARE MODE 更適合。