AI時代，如何有效驗收學生的學習成效?

現在老師上課出「作業」給學生或是「筆試 」，能夠有效辨識學生的學習成效嗎? 答案很清楚 : 不行。

為何「作業」無法有效辨識學生的學習成效呢? 因為任何作業題目都可以透過 ChatGPT 或是 Google Gemini 等工具互相驗證得到水準以上的作業內容。這個作業內容再經過人類的修飾之後，AI 的味道就會逐漸淡化，最後就很難分辨到底是人寫的還是 AI 寫的?

為何「筆試」無法有效辨識學生的學習成效呢? 因為學生習慣使用 AI 工具，已經不太記憶一些基礎的東西。就像計算機用習慣了，加減乘除的能力自然會降低一樣。

Closed Book 的筆試下，大半學生寫的答案內容慘不忍睹，根本無法辨識學生程度。學生都已經習慣打字並且依賴AI協作，就算好學生也可能書寫得亂七八糟。

Open Book 的筆試下，學生寫的答案內容大多是從 AI 工具抄襲而來，根本沒有意義。就像考試時有個老師在旁邊協助，根本無法知道答案內容到底是誰寫的。

現在要有效驗收學生的學習成效，只有五種方式 : 口試、討論、即問即答、實作、不看稿報告。

以 MySQL 課程來說，因為口試、不看稿報告這兩種方式太花時間，大多不太可能施行。討論的方式對於工科的學生來說像是凌虐，因此透過工具「即問即答」或是「實作」，就是比較可行的方式了。





透過工具「即問即答」:

例如在每次上課後透過 Kahoot 來進行測驗，就是一個即問即答的好方法。也許你會質疑，即問即答中會不會作弊? 當然無可避免，但是如果分數一翻兩瞪眼，同學間也是競爭關係，作弊的機率就不會太高。

例如以下題目，在30秒內要回答問題，你就必須知道 :

MySQL 的 MyISAM 儲存引擎的鎖定是屬於 Table-Level Lock，而且最新的預設儲存引擎是 InnoDB，並且 MyISAM 並不支援交易 (Transaction) 也不支援外來鍵約束。







以完成「實作」的順序給分 : 就算即問即答作弊，還能靠實作來補強。讓同學在固定時間內把要求的實作做出來，然後依照做出結果的時間快慢給分數，例如最快做出來的滿分，依序遞減，如此就能降低作弊影響學生程度的鑑別度。 例如，給個實作要求把這個網站 https://books.toscrape.com/ 的內容全部爬取下來，然後餵進 MySQL 做成一個線上書店網站。

要完成這樣的工作，就無法完全依賴 AI 工具，或至少需要具備更多整合能力才能與 AI 協作。然後可以要求取得哪些報表數據，請同學用 MySQL 語法得到。 要完成這樣的工作，就無法完全依賴 AI 工具，或至少需要具備更多整合能力才能與 AI 協作。然後可以要求取得哪些報表數據，請同學用 MySQL 語法得到。 如此一來，AI 工具就不能只是一個嘴巴說說的角色，同學就必須與 AI 工具互動，請 AI 想辦法把資料抓下來，是要寫程式做爬蟲? 還是 AI 工具有辦法直接抓取? 在 AI 時代，老師如果善用 AI 工具，其實會越來越輕鬆，而且教學品質不會打折扣。但是如果還是以老方法教學，不僅學生痛苦而且還學不到東西。

