使用 Perplexity + Comet 瀏覽器，自動規劃 MySQL 資料庫

兩年前這篇"ChatGPT會不會寫MySQL指令?"，還在觀望ChatGPT是否真的可以寫MySQL指令，現在這些生成式AI的功能已經超乎想像了。

現在來使用 Perplexity + Comet 瀏覽器，嘗試讓他去規劃 MySQL 資料庫。

Perplexity 網址 : https://www.perplexity.ai/

Comet 瀏覽器網址 : https://www.perplexity.ai/comet/

Perplexity 是一家AI服務公司，他本身並沒有真正開發生成式AI，而是使用開源的大語言模型再去進行後續的微調和增強。此外，Perplexity 也整合了包括OpenAI的GPT-5、Claude、Llama 3等主流模型，並將這些模型與即時搜尋和多種技術結合，打造其AI搜尋產品和服務。

並且 Perplexity 推出 Comet 瀏覽器，將AI代理的功能整合在瀏覽器內，讓使用者可以直接讓AI代理自動處理瀏覽過程。

我們現在就來測試使用 Perplexity + Comet 瀏覽器，是否能夠自動規劃 MySQL 資料庫。

(1) 先下載 XAMPP 使用他的 MySQL 以及 phpMyAdmin。

XAMPP 網址 : https://www.apachefriends.org/zh_tw/download.html

選用 XAMPP 的原因是 Perplexity + Comet 瀏覽器的AI代理只能自動處理瀏覽器上的活動，因此可以讓AI代理使用 phpMyAdmin 進行規劃 MySQL 資料庫。

下載安裝後，啟用了 Apache 及 MySQL 如下 :





(2) 開啟 Comet 並登入 Perplexity。





使用 Comet 打開 phpMyAdmin 如下 :









「請接管瀏覽器，新建一個 mydb 後，規劃電子商務網站該有的資料表單，要可以使用中文繁體資料，並插入範例資料。」





如下圖 :























我們來看看他建立了哪些資料表 : 我們來看看他建立了哪些資料表 :





1. members（會員資料表）包含欄位 member_id、username、password、email、full_name、phone、address、created_at、updated_at 。





2. categories（商品分類資料表）包含欄位 category_id、category_name、description、parent_id、created_at 支援階層式分類（parent_id 外鍵連結自己)。





3. products（商品資料表）包含欄位 product_id、category_id、product_name、description、price、stock_quantity、image_url、is_active、created_at、updated_at。





4. orders（訂單資料表）包含欄位 order_id、member_id、order_date、total_amount、status（pending/processing/shipped/delivered/cancelled）、shipping_address、payment_method、notes。





5. order_items（訂單明細資料表）包含欄位 item_id、order_id、product_id、quantity、unit_price、subtotal。





以上的資料表，只差了購物車資料表，不過給他的任務沒有說是「線上」電子商務網站，因此不算是錯誤，其他的資料表都算是中規中矩。

















就像一家公司，老闆什麼都不懂，但是請了一個跟ChatGPT一樣能幹的助理，這個助理完全看老闆交代什麼才做什麼，並且這個助理給的答案，老闆完全看不懂的情況下，你覺得這家公司能存活下來嗎?





生成式AI應該用來節省你的時間，或是提升你的效率，而不是用來完全取代你，如此才是真正的善用生成式AI。





生成式AI能做，不代表你也會做，如果你一味地依賴生成式AI幫你搞定所有的細節，當他有一天出錯的時候，你不會察覺，或是你也無法更正他的錯誤，很可能會造成很大的損失。



