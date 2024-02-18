SELECT CASE 語句的用法

在 MySQL 中，CASE 語句是一種非常靈活的條件式運算子，可用於在 SELECT 查詢中實現條件邏輯。CASE 可以在資料選取時提供類似於「如果這樣，則那樣」的邏輯判斷，來根據某些條件改變顯示的結果。CASE 語句可以用在 SELECT 列表、WHERE 子句、ORDER BY 子句中，以及其他可以進行運算的地方。
CASE 語句有兩種基本形式：簡單 CASE 和搜尋 CASE。
簡單 CASE :
CASE 表達式
WHEN 值1 THEN 結果1
WHEN 值2 THEN 結果2
...
ELSE 預設結果
END
以上的語法，CASE 會將表達式的結果與每個 WHEN 子句中的值進行比較，如果相等，則返回對應的 THEN 中的結果。
假設有一個名為 orders 的資料表，其中包含訂單的狀態代碼，每個代碼都代表不同的訂單狀態。下表列出了可能的狀態代碼及其意義：
1 : 已下訂
2 : 運送中
3 : 已送達
4 : 已取消
如果想在查詢結果中將這些狀態代碼轉換為更具可讀性的狀態描述，可以使用簡單的 CASE 語句來實現：
SELECT order_id,
CASE status
WHEN 1 THEN '已下訂'
WHEN 2 THEN '運送中'
WHEN 3 THEN '已送達'
WHEN 4 THEN '已取消'
ELSE '未知狀態'
END AS 訂單狀態
FROM orders;
在以上這個例子中，CASE 語句檢查 status 欄位的值，並根據該值返回對應的狀態描述。如果 status 的值不是 1、2、3 或 4 中的任何一個，CASE 語句將返回 '未知狀態' 作為預設情況。每個訂單的 order_id 和計算後的訂單狀態，將會在查詢結果中顯示，這樣查詢結果就更容易理解和閱讀了。
搜尋 CASE :
CASE
WHEN 條件1 THEN 結果1
WHEN 條件2 THEN 結果2
...
ELSE 預設結果
END
以上的語法，在搜尋 CASE 形式中，每個 WHEN 子句包含一個布林條件，當條件為真時，返回對應的 THEN 中的結果。
搜尋 CASE 語句在 MySQL 中用於基於一組較複雜的條件來變更查詢結果的輸出，而不僅僅是基於單一欄位的值。
這裡提供一個使用搜尋 CASE 語句的範例：
假設有一個名為 employees 的資料表，包含員工的姓名（name）、部門（department）和月薪（salary）。我們想要根據員工的部門和薪資來給予他們不同的評級。
範例查詢如下：
SELECT name, department, salary,
CASE
WHEN department = 'IT' AND salary >= 8000 THEN 'A級'
WHEN department = 'IT' AND salary < 8000 THEN 'B級'
WHEN department = 'HR' AND salary >= 6000 THEN 'A級'
WHEN department = 'HR' AND salary < 6000 THEN 'B級'
ELSE '未評級'
END AS 評級
FROM employees;
與 WHERE 子句一起使用
CASE
WHEN salary > 10000 THEN '高級'
WHEN salary > 5000 THEN '中級'
ELSE '初級'
END AS 評級
FROM employees
WHERE department = 'IT';
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