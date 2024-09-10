如何使用PHP連接Excel資料表單?

Excel是不是資料庫? 在談這個問題之前，我們先實際試著使用PHP連接Excel資料表單，再來討論Excel與資料庫的關係。

PHP連接Excel資料表單，可以用以下步驟來達成 :

(1) 先透過ODBC來定義資料來源。

以前在Windows介面可以由控制台透過ODBC來定義資料來源，但是到了Windows 11就找不到了，但是其實那個程式還是在Windows 11的系統裡面。

我們可以從 windows/system32/ 目錄下找到 odbcad32.exe 檔案 :





















接著輸入資料來源名稱，這個名稱由你自己定義，這裡我輸入了 myexcel，然後按下「選取活頁簿」。

















(2) 再來要讓PHP知道怎麼連接這個ODBC定義好的資料來源。





打開PHP的設定檔 php.ini，找到以下設定 :





;extension=odbc





把註解符號去掉，變成





extension=odbc





再重新啟動PHP，這樣PHP就帶入了ODBC的驅動程式了。





(3) 寫一個測試的PHP程式，並準備好Excel檔案。





測試的PHP程式 test.php 如下 :





<?php

$conn = odbc_connect('myexcel','','');

$query = 'select * from [test$]';

$rs = odbc_exec($conn, $query);

while (odbc_fetch_row($rs)) {

$myname = odbc_result($rs, 'myname');

$myphone = odbc_result($rs, 'myphone');

echo "MyName : $myname Myphone : $myphone <P>";

}

?>





因為剛剛定義了一個 myexcel 的資料來源，所以使用 $conn = odbc_connect('myexcel','',''); 來連接，後面兩個空白原本是使用者帳號跟密碼，因為Excel檔案沒有帳號跟密碼，所以空白即可。





$query = 'select * from [test$]'; 的意思是從 test 這個活頁簿來存取資料。





$myname = odbc_result($rs, 'myname'); 的意思則是test 這個活頁簿有個myname的欄位。





















再回到最開頭的問題 : Excel是不是資料庫?





因為Excel可以「模擬」為資料庫，因此你可以說「Excel是資料庫」，但是可以被存取，具備「資料表單」特性，具備「欄位」跟「資料列」，就是資料庫嗎?





資料庫（Database）是一種系統化的資料儲存方式，用來有效管理、檢索和操作資料。要被稱為資料庫，看起來 Excel 似乎是這麼回事，但是就嚴謹的資料庫定義來說，Excel缺乏了以下特性 :





(A) 資料的安全性 : 沒有使用者權限管理機制。

(B) 資料的一致性與完整性 : 無法透過主鍵、外鍵等約束來關聯資料。

(C) 資料的並行控制 : 無法處理鎖定等需求。

(D) 支援交易管理 : 沒有回復(rollback)功能。

(E) 資料的可擴展性 : 無法因應資料增加而擴展。

(F) 資料索引 : 沒有索引功能。









結論 :

Excel雖然可以模擬資料庫的部分特性，但是並不具備資料庫所有的特性。因此廣義來說，Excel可以稱為資料庫，但是狹義來說，Excel並不是資料庫。





另外，從以上的練習，看起來似乎可以將 $query = 'select * from [test$]'; 修改為其他的SQL指令。





例如

$query = 'delete from [test$]';

或是

$query = "delete from [test$] where myname='John'";





但是都會產生錯誤訊息，因為ODBC對於PHP連接Excel，只有讀取的功能，並沒有刪除/修改/插入。如果需要額外的功能，必須使用其他程式庫。













執行這個檔案之後，就會出現ODBC定義資料來源的介面了，如下圖，接著按下「新增」，開始來定義資料來源。然後，就會看到如下畫面，選擇Microsoft Excel Driver，並按下「完成」。再來選取要連接的Excel檔案，這裡我選擇了一個測試檔案 test.xlsx。(4) 最後就可以執行這個 test.php了，如下圖 :在這個練習中，我們可以看到 Excel的「活頁簿」像是一個「資料表單」，而活頁簿的第一列可以定義為資料表單的「欄位」，第二列以下就是「資料列」。