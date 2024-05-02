InfinityFree上執行PHP程式都不會顯示錯誤訊息?

如果你使用InfinityFree的空間寫PHP程式，你會發現程式再怎麼錯誤，都看不到錯誤訊息。

因為InfinityFree的預設，PHP的錯誤是不顯示的。

但是如果不顯示錯誤訊息，將會造成除錯的困難，因此我們需要將預設修改，修改方式如下 :









以上這個畫面的進入點是 : 到你的InfinityFree Home，點選你的帳號後，由 Account Options 的 Domains 進入，再由 PHP Options 進入，即可看到以上畫面。





為何InfinityFree的Display Errors要預設為 Off 呢? 通常系統開發完成之後，會不希望執行時出現編譯錯誤的訊息，而希望所有的錯誤都由程式系統自己處理，因為有時候產生錯誤後，並不需要暫停執行程式，而是由程式自行處理。





但是在程式的開發階段，錯誤訊息就很重要了，因為可以進行除錯。





另外，InfinityFree中還有一個最讓人搞不清楚的就是系統時間。





InfinityFree的MySQL/MariaDB有自己的時區設定 (設定為SYSTEM，比台灣時間慢12小時)，PHP也有自己的時區設定。





使用者因為權限不足，無法更改MySQL/MariaDB的時區設定，但是可以修改PHP的時區設定。





因此當你需要正確的日期時間寫回資料庫時，如果用MySQL的Now()，就會把SYSTEM的時區寫進去，因此你必須先在PHP處理正確的日期時間，再寫回資料庫。





例如 :





我們先修改PHP的時區為 Asia/Taipei，然後由PHP獲得正確的日期時間





$dateTime = new DateTime();

$newdateTime = $dateTime->format('Y-m-d H:i:s');





然後再把 $newdateTime 寫回去資料庫 :





$order_query = "INSERT INTO mytable (myid, mytime) VALUES ($myid, '$newdateTime')";

$conn->query($order_query);





這樣資料表中的日期時間，就是Asia/Taipei的正確時間了。





我們只需要將 Display Errors 改為 On，順便將PHP Time Zone 改為 Asia/Taipei。