ChatGPT與著作權的疑問 : AI生成內容誰擁有著作權?

(上圖是人工智慧工具 https://www.midjourney.com/ 生成的)

ChatGPT所產生的內容是透過大量的資料經過訓練而來，那麼生成的內容誰該擁有著作權? 這是一個不太容易回答的問題，我們來探討看看。

前面文章提到學生會透過ChatGPT來做作業、應付考試，當然也就可能用來撰寫論文。作業跟考試比較沒有著作權的問題，但是當使用來產生論文，或是將論文出版，就必須了解衍生的著作權法律相關問題。

這篇"ChatGPT Creator Faces Multiple Lawsuits Over Copyright & Privacy Violations"提到，OpenAI 面臨侵權訴訟，指控其未經授權使用有版權的書籍訓練其人工智慧系統，該訴訟在舊金山聯邦法院提起。另外OpenAI 還面臨其他侵權和隱私訴訟，指控其機器學習模型非法收集個人資訊，可能對AI、版權和個人隱私法規產生重要的先例影響。

這篇"AI創作踩侵權紅線，智慧局籲莫商用"則更嚴重的警告，民眾先不要有做相關「商業利用」，否則可能有侵權問題。不過智財權專家對AI創作是否構成侵權則態度保留。

何種情況使用ChatGPT所產生的內容會侵權? 何種情況不會侵權? 完全看你如何產生內容、以及如何使用所產生的內容。

如果你單純的下簡單的指令，然後獲得ChatGPT所產生的內容，你就把這個內容原封不動地拿來使用，那麼侵權的機率就會很高，因為ChatGPT的概念跟內容很可能是從某些訓練材料而來，如果你沒有再消化後用你的想法寫出來，這些內容就很可能跟原始訓練材料很雷同。

也就是「下指令」不算是「創作」的行為，你不可以把「下指令」後產生的東西當成你的智財權。當然如果有人對你的內容提出侵權訴訟，他就必須「舉證責任」哪些部分侵權。

雖然舉證侵權並不是很容易，但是使用ChatGPT產生內容，還是必須注意應該遵守的規範。

歐盟的這篇"Intellectual Property in ChatGPT"則提到，把ChatGPT所產生內容放在公開傳播上，有可能會引發版權問題，說法跟上述也是大同小異。

所以把ChatGPT所產生的內容拿來撰寫論文或是出版，應該注意哪些事項呢?

(1) 使用簡單的指令或是問答得到的內容，應避免直接使用。

(2) 若提供他人著作權的參考資料給ChatGPT而產生的內容，應避免直接使用。

(3) 可以使用ChatGPT進行對話討論，並提供自己擁有著作權的參考資料給ChatGPT來產生內容，然後再經過自己的潤飾後使用。

(4) 不管使用哪種方式，由ChatGPT產生的內容都應該進行正確性的確認及再次潤飾。

也就是說，ChatGPT可以作為一種輔助工具，幫助我們整理思緒、產生靈感，或者編寫初稿等。當我們在論文或出版物中使用ChatGPT產生內容時，應該明確標註這一點。讀者有權知道他們正在閱讀的內容是否由AI產生，並且了解這可能對內容的準確性和可信度有何影響。

結論就是，ChatGPT是一個助理的角色，不要讓他取代你，避免直接使用ChatGPT產生的內容，在我們使用AI工具時，應始終以人類的價值觀和需求為中心，並尊重倫理和法律規定，如此就能夠確認不會造成著作權的問題。

(以上內容部分詞句由ChatGPT產生，但是已經由作者修飾並確認)



