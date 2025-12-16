WordPress 加上 Woocommerce 電子商務，如何從後台撈出訂單資料?

12月 16, 2025


在學校課堂練習時，訂單資料表可能只有 order_head、order_body 兩張而已。但到了職場上，老闆叫你「從後台撈訂單資料做報表」，你會發現 WooCommerce 的訂單資料被拆在一堆 WordPress 核心資料表裡面，再加上一些 WooCommerce 自己的資料表，結構跟你熟悉的「訂單表頭／表身」完全不一樣。

我們在"WordPress 加上 Woocommerce 電子商務，如何從後台撈出商品資料?"，已經知道如何從後台撈出商品資料，現在我們來看看如何從後台撈出[訂單資料]。

首先要確定你的 Woocommerce 是舊的還是 HPOS (High Performance Order Storage 高效能訂單儲存) 的結構。

HPOS 高效能訂單儲存是什麼? 它是 WooCommerce 把「訂單」從 WordPress 的 posts/postmeta 架構搬出去，改用專用訂單資料表來儲存的一套機制（以前叫做 Custom Order Tables）。它採用 WooCommerce 的 CRUD（Create, Read, Update, Delete） 設計，讓訂單查詢更符合電商需求、也更好擴充與最佳化效能。

以往 WooCommerce 會把訂單當成一種自訂文章類型，存在 _posts、細節存在 _postmeta。當訂單量逐漸增大時，postmeta 會變成超肥的大表，查詢與寫入都容易變慢、也會拖累整個網站（因為很多外掛與功能也在用同一套 posts 架構）。HPOS 透過「拆成訂單專用表＋專用索引（index）」來減少讀寫負擔、降低擁塞，提升可擴充性與穩定性。

使用以下指令來確認是否為 HPOS : 

SELECT option_name, option_value
FROM wpdp_options
WHERE option_name IN (
  'woocommerce_custom_orders_table_enabled',
  'woocommerce_custom_orders_table_data_sync_enabled'
);

以上的 wpdp_options 需要依照你的環境來修改，可能是 wp_options ，也可能是其他前置詞。

如果沒發生錯誤，可以看到以下結果 : 


如上圖，option_value 如果是 true 或是 yes，表示你的 Woocommerce 是 HPOS 的。

舊式的還是 HPOS 有何差別呢 ?

舊式 ：把「訂單」當成 WordPress 的自訂文章類型，主要落在 _posts、_postmeta。  
在 _posts 中會看到 post_type = 'shop_order' 的資料就是訂單。訂單很多欄位(例如 Email、地址、付款方式、金額等)分散在 _postmeta，所以常見查詢會需要把 posts + postmeta JOIN 好幾次。

HPOS (High-Performance Order Storage)：把「訂單」改存到 WooCommerce 的專用訂單資料表(例如 _wc_orders 等)，用更適合電商查詢的欄位與索引，減少對 postmeta 的依賴。把原本散在 _posts、_postmeta 的「訂單常用欄位」搬到真正的欄位，並拆成多張表單 : _wc_orders、_wc_order_addresses、_wc_order_operational_data、_wc_orders_meta，再加上舊式就在使用的_woocommerce_order_items、_woocommerce_order_itemmeta。

如果使用 HPOS 並相容模式開啟，訂單資料就會放在[舊式+HPOS]的表單，新舊會維持同步；如果使用 HPOS 並相容模式關閉，訂單主要資料就會放在 HPOS 的表單 (如_wc_orders 資料表)，而 _posts 則「不再放完整訂單資料」。

如上圖，瀏覽 _wc_orders 資料表，可以看到訂單資訊。

在 WordPress 後台看到的訂單資訊，如下圖 : 

_wc_orders 訂單主檔常用欄位： 
id：order_id 訂單編號
status：訂單狀態，例如 wc-pending、wc-processing、wc-completed… 
currency：錢幣單位
type：shop_order / shop_order_refund（退款會用到） 
tax_amount： 稅額
total_amount： 總額
customer_id：對應 _users.ID (訪客可能是 0) 
billing_email： 帳單地址
date_created_gmt、date_updated_gmt：建立更新日期 
parent_order_id：退款指向原始訂單 
payment_method、payment_method_title： 付款方式
ip_address、user_agent： IP地址 瀏覽器類型
customer_note：客戶備註

可以從資料表 _wc_orders 列出資料，如下圖 : 


可以從資料表 _wc_order_addresses：帳單/收貨地址 列出資料，如下圖 : 





一張訂單通常會有兩筆：因此在上圖中可以看到 address_type='billing' 與 address_type='shipping'。

可以從資料表 _wc_order_operational_data：內部狀態/旗標/部分金額  列出資料，如下圖 : 



_wc_order_operational_data 偏「系統內部運作」資料：訂單來源、版本、是否含稅、是否已寄新訂單信、是否已扣庫存、付款/完成時間、運費/折扣金額等。 

可以從資料表 _wc_orders_meta：訂單 meta 列出資料，如下圖 : 


以下是使用 HPOS 常用撈訂單資料的指令範本 : 

(1) 撈訂單列表 (主檔 + 帳單地址 + operational)

SELECT
  o.id,
  o.date_created_gmt,
  o.date_updated_gmt,
  o.status,
  o.type,
  o.currency,
  o.total_amount,
  o.tax_amount,
  o.payment_method,
  o.payment_method_title,
  o.billing_email,

  op.created_via,
  op.date_paid_gmt,
  op.date_completed_gmt,
  op.shipping_total_amount,
  op.shipping_tax_amount,
  op.discount_total_amount,
  op.discount_tax_amount,

  b.first_name AS billing_first_name,
  b.last_name  AS billing_last_name,
  b.company    AS billing_company,
  b.phone      AS billing_phone,
  b.address_1  AS billing_address_1,
  b.address_2  AS billing_address_2,
  b.city       AS billing_city,
  b.state      AS billing_state,
  b.postcode   AS billing_postcode,
  b.country    AS billing_country,

  s.first_name AS shipping_first_name,
  s.last_name  AS shipping_last_name,
  s.company    AS shipping_company,
  s.phone      AS shipping_phone,
  s.address_1  AS shipping_address_1,
  s.address_2  AS shipping_address_2,
  s.city       AS shipping_city,
  s.state      AS shipping_state,
  s.postcode   AS shipping_postcode,
  s.country    AS shipping_country
FROM wpdp_wc_orders o
LEFT JOIN wpdp_wc_order_operational_data op
  ON op.order_id = o.id
LEFT JOIN wpdp_wc_order_addresses b
  ON b.order_id = o.id AND b.address_type = 'billing'
LEFT JOIN wpdp_wc_order_addresses s
  ON s.order_id = o.id AND s.address_type = 'shipping'
WHERE o.type = 'shop_order'
ORDER BY o.id DESC
LIMIT 100;

撈出訂單列表，如下圖 : 


(2) 撈「等待 BACS 付款」的訂單

SELECT
  o.id,
  o.date_created_gmt,
  o.status,
  o.total_amount,
  o.currency,
  o.payment_method,
  o.payment_method_title,
  o.billing_email
FROM wpdp_wc_orders o
WHERE o.type = 'shop_order'
  AND o.payment_method = 'bacs'
  AND o.status IN ('wc-on-hold', 'wc-pending')
ORDER BY o.id DESC
LIMIT 200;

撈「等待 BACS 付款」的訂單，如下圖 : 


(3) 撈某張訂單的「商品明細」(line_item：商品ID、數量、金額)

SELECT
  oi.order_item_id,
  oi.order_item_name,
  CAST(MAX(CASE WHEN oim.meta_key = '_product_id'   THEN oim.meta_value END) AS UNSIGNED) AS product_id,
  CAST(MAX(CASE WHEN oim.meta_key = '_variation_id' THEN oim.meta_value END) AS UNSIGNED) AS variation_id,
  CAST(MAX(CASE WHEN oim.meta_key = '_qty'          THEN oim.meta_value END) AS DECIMAL(18,2)) AS qty,
  CAST(MAX(CASE WHEN oim.meta_key = '_line_total'   THEN oim.meta_value END) AS DECIMAL(18,2)) AS line_total,
  CAST(MAX(CASE WHEN oim.meta_key = '_line_tax'     THEN oim.meta_value END) AS DECIMAL(18,2)) AS line_tax
FROM wpdp_woocommerce_order_items oi
JOIN wpdp_woocommerce_order_itemmeta oim
  ON oim.order_item_id = oi.order_item_id
WHERE oi.order_id = 77
  AND oi.order_item_type = 'line_item'
GROUP BY oi.order_item_id, oi.order_item_name
ORDER BY oi.order_item_id;

撈出特定訂單 (#77) 的「商品明細」，如下圖 : 


(4) 撈退款 (refund) 與原訂單關聯

SELECT
  r.id              AS refund_id,
  r.parent_order_id AS order_id,
  r.status          AS refund_status,
  r.currency,
  r.total_amount    AS refund_amount,
  r.date_created_gmt
FROM wpdp_wc_orders r
WHERE r.type = 'shop_order_refund'
  AND r.parent_order_id = 12345
ORDER BY r.id DESC;


(5) 撈訂單 meta (外掛/金流自訂資料)

SELECT
  m.id,
  m.meta_key,
  m.meta_value
FROM wpdp_wc_orders_meta m
WHERE m.order_id = 77
ORDER BY m.id;

撈訂單 meta ，如下圖 : 




(6) 撈訂單備註 (Order Notes)

SELECT
  c.comment_ID,
  c.comment_date_gmt,
  c.comment_author,
  c.comment_content
FROM wpdp_comments c
WHERE c.comment_post_ID = 12345
  AND c.comment_type = 'order_note'
ORDER BY c.comment_ID DESC;

撈訂單備註 ，如下圖 : 


以下是使用 HPOS 常用報表的指令範本 : 

先設定報表期間
-- 近 30 天 (UTC) 
SET @start := DATE_SUB(UTC_DATE(), INTERVAL 30 DAY); 
SET @end   := DATE_ADD(UTC_DATE(), INTERVAL 1 DAY);

通常會計入：wc-processing, wc-completed 
通常不計入：wc-pending, wc-on-hold, wc-cancelled, wc-failed, wc-refunded

(1) 訂單清單 (老闆最常要：最近 100 筆含金額、付款、客戶、地址)

SELECT
  o.id,
  o.date_created_gmt,
  o.status,
  o.currency,
  o.total_amount,
  o.tax_amount,
  o.payment_method,
  o.payment_method_title,
  o.billing_email,
  b.first_name AS billing_first_name,
  b.last_name  AS billing_last_name,
  b.phone      AS billing_phone,
  s.city       AS shipping_city,
  s.postcode   AS shipping_postcode
FROM wpdp_wc_orders o
LEFT JOIN wpdp_wc_order_addresses b
  ON b.order_id = o.id AND b.address_type = 'billing'
LEFT JOIN wpdp_wc_order_addresses s
  ON s.order_id = o.id AND s.address_type = 'shipping'
WHERE o.type = 'shop_order'
ORDER BY o.id DESC
LIMIT 100;


(2) 每日訂單數、每日營收、客單價 AOV (近 30 天)

SELECT
  DATE(o.date_created_gmt) AS day_utc,
  COUNT(*) AS order_count,
  SUM(o.total_amount) AS revenue,
  AVG(o.total_amount) AS aov
FROM wpdp_wc_orders o
WHERE o.type = 'shop_order'
  AND o.status IN ('wc-processing','wc-completed')
  AND o.date_created_gmt >= @start AND o.date_created_gmt < @end
GROUP BY DATE(o.date_created_gmt)
ORDER BY day_utc DESC;


(3) 每月訂單數、每月營收 (近 12 個月)

SELECT
  DATE_FORMAT(o.date_created_gmt, '%Y-%m') AS ym,
  COUNT(*) AS order_count,
  SUM(o.total_amount) AS revenue,
  AVG(o.total_amount) AS aov
FROM wpdp_wc_orders o
WHERE o.type = 'shop_order'
  AND o.status IN ('wc-processing','wc-completed')
  AND o.date_created_gmt >= DATE_SUB(UTC_DATE(), INTERVAL 12 MONTH)
GROUP BY DATE_FORMAT(o.date_created_gmt, '%Y-%m')
ORDER BY ym DESC;


(4) 訂單狀態分布 (近 30 天)

SELECT
  o.status,
  COUNT(*) AS cnt,
  SUM(o.total_amount) AS total_amount
FROM wpdp_wc_orders o
WHERE o.type = 'shop_order'
  AND o.date_created_gmt >= @start AND o.date_created_gmt < @end
GROUP BY o.status
ORDER BY cnt DESC;


(5) 付款方式分布 (近 30 天，含 BACS)

SELECT
  o.payment_method,
  o.payment_method_title,
  COUNT(*) AS cnt,
  SUM(o.total_amount) AS revenue
FROM wpdp_wc_orders o
WHERE o.type = 'shop_order'
  AND o.date_created_gmt >= @start AND o.date_created_gmt < @end
GROUP BY o.payment_method, o.payment_method_title
ORDER BY revenue DESC;


(6)「等待 BACS 付款」清單 (對帳用)

SELECT
  o.id,
  o.date_created_gmt,
  o.status,
  o.total_amount,
  o.billing_email
FROM wpdp_wc_orders o
WHERE o.type = 'shop_order'
  AND o.payment_method = 'bacs'
  AND o.status IN ('wc-on-hold','wc-pending')
ORDER BY o.id DESC;


(7) 客戶貢獻度 TOP 20 (會員 + 訪客用 Email 合併)

SELECT
  CASE
    WHEN o.customer_id IS NULL OR o.customer_id = 0 THEN CONCAT('guest:', o.billing_email)
    ELSE CONCAT('user:', o.customer_id)
  END AS customer_key,
  COUNT(*) AS orders,
  SUM(o.total_amount) AS revenue,
  MAX(o.date_created_gmt) AS last_order_gmt
FROM wpdp_wc_orders o
WHERE o.type = 'shop_order'
  AND o.status IN ('wc-processing','wc-completed')
  AND o.date_created_gmt >= @start AND o.date_created_gmt < @end
GROUP BY customer_key
ORDER BY revenue DESC
LIMIT 20;


(8) 新客 vs 回購 (近 30 天)

WITH base AS (
  SELECT
    o.id,
    o.date_created_gmt,
    o.total_amount,
    CASE
      WHEN o.customer_id IS NULL OR o.customer_id = 0 THEN CONCAT('guest:', o.billing_email)
      ELSE CONCAT('user:', o.customer_id)
    END AS customer_key
  FROM wpdp_wc_orders o
  WHERE o.type = 'shop_order'
    AND o.status IN ('wc-processing','wc-completed')
),
first_order AS (
  SELECT customer_key, MIN(date_created_gmt) AS first_date_gmt
  FROM base
  GROUP BY customer_key
)
SELECT
  DATE(b.date_created_gmt) AS day_utc,
  SUM(CASE WHEN b.date_created_gmt = f.first_date_gmt THEN 1 ELSE 0 END) AS new_customers_orders,
  SUM(CASE WHEN b.date_created_gmt > f.first_date_gmt THEN 1 ELSE 0 END) AS returning_orders,
  SUM(b.total_amount) AS revenue
FROM base b
JOIN first_order f ON f.customer_key = b.customer_key
WHERE b.date_created_gmt >= @start AND b.date_created_gmt < @end
GROUP BY DATE(b.date_created_gmt)
ORDER BY day_utc DESC;


(9) 熱賣商品 TOP 10 (數量、營收)

WITH line_items AS (
  SELECT
    oi.order_id,
    CAST(MAX(CASE WHEN oim.meta_key = '_product_id' THEN oim.meta_value END) AS UNSIGNED) AS product_id,
    CAST(MAX(CASE WHEN oim.meta_key = '_qty' THEN oim.meta_value END) AS DECIMAL(18,2)) AS qty,
    CAST(MAX(CASE WHEN oim.meta_key = '_line_total' THEN oim.meta_value END) AS DECIMAL(18,2)) AS line_total
  FROM wpdp_woocommerce_order_items oi
  JOIN wpdp_woocommerce_order_itemmeta oim
    ON oim.order_item_id = oi.order_item_id
  WHERE oi.order_item_type = 'line_item'
  GROUP BY oi.order_id, oi.order_item_id
)
SELECT
  li.product_id,
  p.post_title AS product_title,
  SUM(li.qty) AS total_qty,
  SUM(li.line_total) AS revenue
FROM line_items li
JOIN wpdp_wc_orders o ON o.id = li.order_id
LEFT JOIN wpdp_posts p ON p.ID = li.product_id
WHERE o.type = 'shop_order'
  AND o.status IN ('wc-processing','wc-completed')
  AND o.date_created_gmt >= @start AND o.date_created_gmt < @end
GROUP BY li.product_id, p.post_title
ORDER BY revenue DESC
LIMIT 10;


(10) 城市別營收 (用收貨地址 shipping city)

SELECT
  COALESCE(s.city, '(unknown)') AS shipping_city,
  COUNT(*) AS order_count,
  SUM(o.total_amount) AS revenue
FROM wpdp_wc_orders o
LEFT JOIN wpdp_wc_order_addresses s
  ON s.order_id = o.id AND s.address_type = 'shipping'
WHERE o.type = 'shop_order'
  AND o.status IN ('wc-processing','wc-completed')
  AND o.date_created_gmt >= @start AND o.date_created_gmt < @end
GROUP BY shipping_city
ORDER BY revenue DESC;


(11) 優惠券使用統計 (coupon code、使用次數、帶來的訂單營收)

SELECT
  oi.order_item_name AS coupon_code,
  COUNT(DISTINCT oi.order_id) AS used_orders,
  SUM(o.total_amount) AS revenue
FROM wpdp_woocommerce_order_items oi
JOIN wpdp_wc_orders o ON o.id = oi.order_id
WHERE oi.order_item_type = 'coupon'
  AND o.type = 'shop_order'
  AND o.status IN ('wc-processing','wc-completed')
  AND o.date_created_gmt >= @start AND o.date_created_gmt < @end
GROUP BY oi.order_item_name
ORDER BY used_orders DESC, revenue DESC;


(12) 運送方式與運費統計 (shipping method、運費總額)

SELECT
  oi.order_item_name AS shipping_method,
  COUNT(DISTINCT oi.order_id) AS orders,
  SUM(CAST(oim.meta_value AS DECIMAL(18,2))) AS shipping_cost
FROM wpdp_woocommerce_order_items oi
JOIN wpdp_woocommerce_order_itemmeta oim
  ON oim.order_item_id = oi.order_item_id
JOIN wpdp_wc_orders o
  ON o.id = oi.order_id
WHERE oi.order_item_type = 'shipping'
  AND oim.meta_key = 'cost'
  AND o.type = 'shop_order'
  AND o.status IN ('wc-processing','wc-completed')
  AND o.date_created_gmt >= @start AND o.date_created_gmt < @end
GROUP BY oi.order_item_name
ORDER BY shipping_cost DESC;


(13) 稅額統計 (商品稅 + 運費稅)

SELECT
  DATE(o.date_created_gmt) AS day_utc,
  SUM(o.tax_amount) AS items_tax,
  SUM(op.shipping_tax_amount) AS shipping_tax,
  SUM(o.tax_amount + COALESCE(op.shipping_tax_amount,0)) AS total_tax
FROM wpdp_wc_orders o
LEFT JOIN wpdp_wc_order_operational_data op
  ON op.order_id = o.id
WHERE o.type = 'shop_order'
  AND o.status IN ('wc-processing','wc-completed')
  AND o.date_created_gmt >= @start AND o.date_created_gmt < @end
GROUP BY DATE(o.date_created_gmt)
ORDER BY day_utc DESC;


(14) 退款統計 (refund 數、退款金額)

SELECT
  DATE_FORMAT(r.date_created_gmt, '%Y-%m') AS ym,
  COUNT(*) AS refund_count,
  SUM(r.total_amount) AS refund_amount
FROM wpdp_wc_orders r
WHERE r.type = 'shop_order_refund'
  AND r.date_created_gmt >= DATE_SUB(UTC_DATE(), INTERVAL 12 MONTH)
GROUP BY DATE_FORMAT(r.date_created_gmt, '%Y-%m')
ORDER BY ym DESC;


(15) 指定商品在近 30 天被買了多少、賣了多少 (老闆點名款)

SET @pid := 123;

WITH line_items AS (
  SELECT
    oi.order_id,
    CAST(MAX(CASE WHEN oim.meta_key = '_product_id' THEN oim.meta_value END) AS UNSIGNED) AS product_id,
    CAST(MAX(CASE WHEN oim.meta_key = '_qty' THEN oim.meta_value END) AS DECIMAL(18,2)) AS qty,
    CAST(MAX(CASE WHEN oim.meta_key = '_line_total' THEN oim.meta_value END) AS DECIMAL(18,2)) AS line_total
  FROM wpdp_woocommerce_order_items oi
  JOIN wpdp_woocommerce_order_itemmeta oim
    ON oim.order_item_id = oi.order_item_id
  WHERE oi.order_item_type = 'line_item'
  GROUP BY oi.order_id, oi.order_item_id
)
SELECT
  SUM(li.qty) AS total_qty,
  SUM(li.line_total) AS revenue
FROM line_items li
JOIN wpdp_wc_orders o ON o.id = li.order_id
WHERE li.product_id = @pid
  AND o.type = 'shop_order'
  AND o.status IN ('wc-processing','wc-completed')
  AND o.date_created_gmt >= @start AND o.date_created_gmt < @end;


結論 : 完整 WooCommerce 訂單資料表如下

訂單本體 (HPOS) :
wp_wc_orders
wp_wc_order_addresses
wp_wc_order_operational_data
wp_wc_orders_meta

訂單項目 (Items) :
woocommerce_order_items
woocommerce_order_itemmeta

歷史與備註 (Notes) :
wp_comments
wp_commentmeta

報表索引 (Analytics) :
wc_order_product_lookup
wc_order_stats
wc_customer_lookup

附上訂單相關的關係圖如下，後續再來詳細說明，如何從後台撈出更多的訂單資料。




