ChatGPT 答覆說可以一起練習，但這個對話環境無法直接啟動 MySQL 伺服器來「真的」執行 SQL指令。

再向 Gemini 詢問 : 「 能否在此練習MySQL? 」 獲得以下的答覆 :



Gemini也是說無法直接在這個聊天室介面中「實際操作」或執行即時的 MySQL 指令。 我們向 ChatGPT 詢問 : 「能否在此練習MySQL?」 獲得以下的答覆 :





但是向 Manus 詢問 : 「能否在此練習MySQL?」 獲得以下的答覆 :









Manus竟然說 : 「好的，我將為您準備一個可以練習 MySQL 的環境。」

這是真的還是假的? 我們繼續看下去。

我們要求建立一個資料表如下 :

CREATE TABLE customer (

customer_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,

name VARCHAR(100) NOT NULL,

grade ENUM('A','B','C') NOT NULL,

created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP );

我們從 Manus 的終端機看到如下畫面 :



果然真的建立了一個 customer 資料表。

我們試著插入資料，再來看看結果如下 :

除此之外，還能夠給予提示時，同時看到 Manus 的終端機執行的狀況如下 :







Manus 是什麼? 為何可以提供虛擬電腦讓使用者直接執行MySQL?





Manus 是一個通用的 AI 代理，他具有沙盒化虛擬環境 (Sandboxed Virtual Machine)，是一個隔離且安全的虛擬電腦環境，可以執行使用者交付的任務。這個環境就像一台真實的電腦，擁有自己的作業系統 (Ubuntu Linux)、文件系統和網路連線，但與底層主機系統完全隔離。這確保了執行的任何程式碼或安裝的任何軟體都不會影響到外部系統，提供了高度的安全性與隱私保護。



