



(上圖是人工智慧工具 https://www.lasco.ai/ 生成的)

如何避免學生使用ChatGPT作弊? 這是一個目前教學環境的大考驗。

我問了ChatGPT，它也給我答案，但是最後告訴我 : 「完全杜絕學生使用ChatGPT等工具作弊可能是困難的，但通過這些措施可以減少作弊的可能性並提高學生的學習責任感。」

ChatGPT給我的建議是 :

1. 監考：在考試或測驗期間，進行監考以確保學生不使用外部幫助。這可以包括使用監考軟體或安排監考人員在現場監控學生的活動。

2. 隨機化問題：為每位學生提供不同的問題組合，從一個大型的問題庫中隨機選擇問題。這樣可以降低學生之間分享答案的可能性。

3. 考試時間限制：設定考試或測驗的時間限制，以限制學生尋求外部幫助的時間。緊迫的時間壓力可以減少他們使用ChatGPT等工具的可能性。

4. 開放式問題：設計開放式問題，要求學生提供自己的觀點、分析和解釋，而不僅僅是簡單的答案。這樣的問題對於使用ChatGPT等工具生成答案的學生不那麼有效。

5. 組織合作項目：鼓勵學生進行合作項目，要求他們在小組中共同完成任務。這樣可以增加同儕學習的機會，並提高彼此之間的相互監督。

6. 人工評估和口頭答辯：除了書面測驗外，考慮進行人工評估或口頭答辯。這樣可以讓學生解釋和討論他們的答案，從而更好地評估他們的理解和能力。

7. 學生守則和說明：明確傳達學術誠信的期望，並解釋作弊的後果。提醒學生使用ChatGPT等工具屬於不誠實的行為，並鼓勵他們展示自己的獨立思考和學習成果。

8. 定期反饋和評估：定期提供學生的進展反饋，並評估他們的學習和理解情況。這樣可以及早發現作弊行為的跡象並採取相應的措施。

以上的方法，大概只有監考、人工評估和口頭答辯、定期反饋和評估是有點效果的。而在某些課程，例如需要記憶的課程，考試時間限制是有效果的。

但是在實際的教學場域上實施是有難度的，因為如果是Open Book、Open Internet方式的考試，監考沒有辦法阻止學生使用ChatGPT，除非有特殊設備監看學生的考試過程。而人工評估和口頭答辯、定期反饋和評估，雖然可以達到部分效果，在學生人數眾多的情況下就很難實踐，如果只詢問每個同學少許簡單的問題，評鑑的識別度就可能不夠公平。

曾經有老師說以後的考試題目都用圖形方式，這樣學生就無法複製貼上去詢問ChatGPT，但是學生可以自己打字去查詢，仍舊阻擋不了弊端。也有老師回歸紙筆方式，但是學生做搬運工把ChatGPT的回答抄寫到紙上，問題還是沒有解決。

在MySQL的教學上，有沒有可以避免學生使用ChatGPT作弊的方法?

之前曾經在這篇"如何利用ChatGPT等人工智慧工具，深入學習資料庫技能?"提到，因為ChatGPT的精準度有時還是會爆走，不能完全相信，因此在作業或是考試的設計上，可以穿插一些ChatGPT一定會出錯的問題，如果學生的答案出現同樣的錯誤，大概就知道是使用ChatGPT了。

另外，在這篇"實作 : 工讀生薪資管理系統"，可以看到ChatGPT-4在撰寫stored procedure時，雖然給足條件，但是仍舊需要互動修改了幾次，最後才得到正確的答案。

因此要避免學生使用ChatGPT作弊是可能的，但是老師必須花更多時間找出ChatGPT的盲點，然後由此去設計題目。不過當然如果ChatGPT再升級，也許原本的題目就必須再改寫了。

給個簡單的結論

避免學生使用ChatGPT作弊有以下的方法 :

(1) 設計作業或評量方式必須先經過ChatGPT檢驗，要讓ChatGPT無法一次順利產生完整的正確答案。

例如題目是 : 「請設計一個線上商店的資料庫結構」，這樣只要詢問ChatGPT就可以得到答案。

但是以上顧客資料表只能輸入一筆電話，再叫ChatGPT修改一下，允許在顧客資料表中輸入不只一筆電話。得到如下的資料表結構 :

然後詢問ChatGPT為何需要PhoneID這個欄位? 請它舉例哪個查詢會用到PhoneID，ChatGPT則開始胡言亂語顧左右而言他，這個就是ChatGPT無法清楚交代的問題。ChatGPT會回答「電話號碼ID確保每條電話號碼的記錄都具有唯一的識別標識」，雖然沒錯，但是何時會用到這個識別標識，ChatGPT則無法回答。

那這個問題的答案是什麼? 其實沒有固定的標準答案。這個方式讓老師很辛苦，因為要找到這類問題不容易。

再例如，有個問題「如果查詢的條件不是索引鍵，有無索引會影響查詢效能嗎?」

ChatGPT-3.5這樣回答





ChatGPT-4.0這樣回答

ChatGPT-3.5的回答，聽起來像是「查詢的條件不是索引鍵，有無索引會影響查詢效能」

但是ChatGPT-4.0的回答，聽起來像是「查詢的條件不是索引鍵，有無索引不會影響查詢效能」

但是其實應該了解索引並不是效能的萬靈丹，因為在某些情況下，索引對查詢是有助益，在某些情況下對查詢反而是負面的。以上的回答，ChatGPT-4.0的回答就顯然比較優秀。

(2) 將評量的問題切到最小部分，然後使用Kahoot之類的方式讓學生作答，學生必須在很短的時間內回答，當然就無法使用ChatGPT作弊。

例如詢問學生「在關聯式資料庫中，A與B資料表如果是多對多的關聯，在資料庫正規化的原則下，勢必要有一個中介的資料表來讓A與B資料表關聯」，這樣的敘述對不對?

同樣的要出這樣的題目，也很辛苦，而且未必適合所有的科目，因為把問題切到最小的部分，這樣就無法評鑑學生是否了解完整觀念。

(3) 最後，也是最好的方法，就是課程要變成跟學生用「討論」的方式來教學，而不是老師教東西給學生，然後學生交作業或考試的方式來學習。

不過這個方式真的不容易，因為長久以來，學生早就已經失去討論的能力，現在要學生熱烈討論，真的相當困難。

成人的世界沒有容易二字，在ChatGPT的世界，老師更沒有容易二字。ChatGPT取代老師的日子，已經不遠了 (哈哈，苦笑)，後續再來探討更多的想法了。