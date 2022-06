如何在乙太坊區塊鏈 (Ethereum Blockchain) 上以 Remix 撰寫智能合約 (Smart Contract)，使用 ERC-20 發行加密貨幣並進行 ICO

上文"如何在區塊鏈 (Blockchain) 上使用 Remix 部署智能合約 (Smart Contract)",說明了在乙太坊區塊鏈上以Remix撰寫智能合約,也使用ERC-20發行加密貨幣,但是尚缺乏一個功能,就是以乙太幣購買該加密貨幣。

尋找了很多資源,終於找到這篇"Minting Your Own ERC-20 Tokens in Ethereum",裡面談到了Initial Coin Offering (ICO)。

ICO的意思是「首次代幣發行」,也就是讓大家可以用乙太幣來購買我發行的加密貨幣,為何是乙太幣? 因為我們使用乙太坊區塊鏈,當然是先跟乙太幣做兌換。

以下是發行加密貨幣的合約內容 :

// SPDX-License-Identifier: MIT

pragma solidity ^ 0.8.11 ;

import "@openzeppelin/contracts/token/ERC20/ERC20.sol" ;

import "@openzeppelin/contracts/access/Ownable.sol" ;

contract MyToken is ERC20 , Ownable {

uint256 public unitsOneEthCanBuy = 10 ;

address public tokenOwner ;

constructor () ERC20 ( "MyToken" , "MTK" ) {

tokenOwner = msg . sender ; // address of the token owner

uint256 n = 1000 ;

// mint the tokens

_mint ( msg . sender , n * 10 ** uint ( decimals ()));

}

function mint ( address to , uint256 amount ) public onlyOwner {

_mint ( to , amount );

}

receive () external payable {

// msg.value (in Wei) is the ether sent to the

// token contract

// msg.sender is the account that sends the ether to the

// token contract

// amount is the token bought by the sender

uint256 amount = msg . value * unitsOneEthCanBuy ;

// ensure you have enough tokens to sell

require ( balanceOf ( tokenOwner ) >= amount ,

"Not enough tokens" );

// transfer the token to the buyer

_transfer ( tokenOwner , msg . sender , amount );

// emit an event to inform of the transfer

emit Transfer ( tokenOwner , msg . sender , amount );

// send the ether earned to the token owner

payable ( tokenOwner ). transfer ( msg . value );

}