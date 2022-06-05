如何在乙太坊區塊鏈 (Ethereum Blockchain) 上以 Remix 撰寫智能合約 (Smart Contract)，使用 ERC-20 發行加密貨幣並進行 ICO

上文"如何在區塊鏈 (Blockchain) 上使用 Remix 部署智能合約 (Smart Contract)"，說明了在乙太坊區塊鏈上以Remix撰寫智能合約，也使用ERC-20發行加密貨幣，但是尚缺乏一個功能，就是以乙太幣購買該加密貨幣。

尋找了很多資源，終於找到這篇"Minting Your Own ERC-20 Tokens in Ethereum"，裡面談到了Initial Coin Offering (ICO)。

ICO的意思是「首次代幣發行」，也就是讓大家可以用乙太幣來購買我發行的加密貨幣，為何是乙太幣? 因為我們使用乙太坊區塊鏈，當然是先跟乙太幣做兌換。

以下是發行加密貨幣的合約內容 :

// SPDX-License-Identifier: MIT pragma solidity ^ 0.8.11 ;

import "@openzeppelin/contracts/token/ERC20/ERC20.sol" ; import "@openzeppelin/contracts/access/Ownable.sol" ;

contract MyToken is ERC20 , Ownable { uint256 public unitsOneEthCanBuy = 10 ; address public tokenOwner ;

constructor () ERC20 ( "MyToken" , "MTK" ) { tokenOwner = msg . sender ; // address of the token owner uint256 n = 1000 ; // mint the tokens _mint ( msg . sender , n * 10 ** uint ( decimals ())); }

function mint ( address to , uint256 amount ) public onlyOwner { _mint ( to , amount ); }

receive () external payable { // msg.value (in Wei) is the ether sent to the // token contract // msg.sender is the account that sends the ether to the // token contract // amount is the token bought by the sender uint256 amount = msg . value * unitsOneEthCanBuy ; // ensure you have enough tokens to sell require ( balanceOf ( tokenOwner ) >= amount , "Not enough tokens" ); // transfer the token to the buyer _transfer ( tokenOwner , msg . sender , amount ); // emit an event to inform of the transfer emit Transfer ( tokenOwner , msg . sender , amount ); // send the ether earned to the token owner payable ( tokenOwner ). transfer ( msg . value ); } }





上鏈後的資料如下 : https://rinkeby.etherscan.io/address/0x2c72A65f7716471Ff0D90317ced648E8fB3e861D













由於這個合約呼叫外部檔案，所以如果要在鏈上做verify的動作，必須先做Flattener，如下圖 :









確認之後，在contract旁邊就會多出綠色的勾勾了。













在操作以上的過程中，其實不會很順利，會碰到以下的問題 :





(1) solidity版本的問題 : 合約內的版本跟編譯時選擇的版本不同時，有時會有問題，有時不會。

(2) 編譯及部署時會選錯檔案。

(3) 使用Flattener時，版權宣告會沒有加入，可能需要自己加入。

(4) 上鏈後要做Verify時，bycode是要用Flattener前或是後的版本? 後來發現Flattener後再上鏈比較好。





也許你會碰到更多的問題，把智能合約上鏈問題比較小，但是智能合約要做Verify就會碰到較多的問題，大多的問題會在ABI的部分，因此我們上面智能合約程式沒有使用constructor帶參數，因此做Verify應該會比較順利。





以下是操作過程的影片 :





Rinkeby測試網路，上鏈後的資料如下 :





Ropsten測試網路，上鏈後的資料如下 :













以上操作過程可以看到，把智能合約做Verify時，會有一些狀況，有時候不一定是你的問題，需要看給你的錯誤訊息是什麼。不過，重點是多操作幾個不同的智能合約，就會掌握到如何正確的編譯、部署、確認智能合約的一些眉角。





目前為止，我們都在 Rinkeby 測試網路上，那麼其他測試網路呢? 以下是四個測試網路的資源 :













Kovan測試網路

Goerli測試網路

[後記]





近期寫了幾篇跟區塊鏈有關的文章，從區塊鏈與資料庫的關係、區塊鏈與企業系統的關係、談到在乙太坊區塊鏈上如何部署智能合約，文章列表如下 :





什麼是區塊鏈 (Blockchain)? 可以取代資料庫嗎?





區塊鏈 (Blockchain) 在供應鏈 (Supply Chain) 與企業資源規劃 (ERP) 系統扮演什麼角色?





如何在區塊鏈 (Blockchain) 上使用 Remix 部署智能合約 (Smart Contract)





之所以會談這麼多區塊鏈的內容，實在是因為未來資料庫肯定跟區塊鏈綁在一起，企業系統也無法獨立於區塊鏈之外了。









這些例子都說明企業系統、資料庫、區塊鏈三者密不可分的關係，因此學習區塊鏈技術以及各種協定，是非常重要的。





但是要理解區塊鏈應該怎麼學習? 最重要的就是 不斷的實作 ，因為光是知道區塊鏈是區塊串起來，沒有從程式碼去理解雜湊函數的運作，會無法真正理解區塊鏈。因此前文用Python來實現區塊鏈，才知道原來要找到正確的隨機數(Nonce)這麼不容易。





然後從雜湊函數才讓區塊鏈具有不可竄改性 (immutability)，從數位錢包的位址了解可追蹤性 (trackability) 與無須信賴性 (trustlessness) ，然後從實做 NFT (非同質性代幣，ERC-721) 到加密貨幣 (同質性代幣，ERC-20)，才算把乙太坊區塊鏈的基本技術走過一遍 (只是一點基本技術，而非全部喔)。





很多人會覺得這些好複雜，光是打開 Remix IDE 就不知道從何下手了。其實問題都在兩個點 : 實作太少、疑問太多 。





需要多多實作還可以理解，為何「疑問太多」不好呢? 以 Remix IDE 為例，你不可能把 Remix IDE 裡面的每個項目都理解之後，再往下一站去進行。只要跟著實作跑過一次，成功了之後再閉著眼睛再跑一遍，都成功了再去挑出疑問去找答案。





在跟著實作的過程，會有很多疑問，為何 Environment 要選 Injected Web3? 為何不是 Web3 provider 或是其他 (答案在 這裡 )? 當你已經都會操作後，再回去找答案，而不是一開始就因為某個小東西不懂而無法前進。而且跑過一遍之後，再回去找答案，體驗會比較深刻。為何這樣會比較深刻? 這個就只能意會而無法言傳了，自己去感受吧。





通常「疑問太多」的人，都源自於「實作太少」。實作多了之後，不會因為小疑問卡著而無法前進，而會在實作成功之後，再回來補強疑問的地方。





簡單來說，就是先模仿別人的步驟成功之後，再回頭來搞清楚疑問，這樣會比較看得到全貌。









然後，如果我們發送0.01 ETH到以上的合約地址，就可以購買這個加密貨幣 0.1 MTK，如下圖 :