什麼是區塊鏈 (Blockchain)? 可以取代資料庫嗎?

區塊鏈 (Blockchain) 是近幾年來很熱門的話題,似乎沒有跟區塊鏈扯上關係就太落伍了。但是也因為太熱門了,所以很多奇怪的說法就出現了,變成為了區塊鏈而區塊鏈。

到底什麼是區塊鏈? 他可以做什麼? 他不是什麼? 區塊鏈是否可以取代資料庫? 我們將仔細的來解析。

什麼是區塊鏈 (Blockchain) ?

根據維基百科,區塊鏈是藉由密碼學與共識機制等技術建立與儲存龐大交易資料區塊串鏈的點對點網路系統。

以上的說明對於不了解區塊鏈的人來說,肯定聽了還是不會理解什麼是區塊鏈。

什麼是區塊鏈? 簡單來說,區塊鏈就是符合以下幾個特色的網路系統 :

(1) 把資料儲存在一個儲存單位中,然後各儲存單位再串聯起來。

(2) 這個儲存單位就稱為區塊,串聯各區塊的方式就是透過密碼學與共識機制等技術。

(3) 資料儲存的方式不是集中儲存在資料中心,而是分散在網路系統的各個節點,屬於去中心化(Decentralized)的網路系統。

雖然已經將維基百科的解釋用比較白話的方式來表示,但是似乎仍舊還不夠白話。

我們舉個例子來說明 : 假設朋友向你借了$10,000元,寫了一張借據,如果這張借據不見了,朋友向你借了$10,000元的事實就消失了。但是如果這張借據複製了100份,分別給100個朋友持有,借據會消失或是被竄改的機率就降低很多。

以上的方式,就是把借據去中心化了,不再只儲存於一個地方,而是分散到很多地方。如果你借錢出去的借據很多張,就把各個借據串聯起來,並把串聯起來的借據複製很多份,分散給各個朋友保存。

但是以上借據的處理方式,還是有漏洞,如果朋友幫你保存的借據,被竄改了怎麼辦? 朋友幫你保存的借據怎麼知道是經過你確認的借據? 要解決這個問題的方法,就是密碼學與共識機制。

因此要了解什麼是區塊鏈,需要先知道幾個名詞 : 密碼學、共識機制、去中心化、點對點。

點對點 (Peer-to-Peer) : 簡稱P2P,是無中心服務器,依靠用户羣(peers)交換訊息的互聯網體系,它的作用在於減低以往網路傳輸中的節點,以降低資料遺失的風險。點對點就是不再需要中間人的方式,例如傳統購物是工廠先送貨到商店,然後消費者到商店購買,商店的角色就是中間人,點對點的方式就是消費者直接對工廠,捨去商店這個中間人。

去中心化 (Decentralization) : 相對於「中心化」而言的新型態架構。去中心化就是資料不再集中於資料中心,而是分散到各個網路的節點。

密碼學 (Cryptography) : 透過數學將訊息進行處理,以確保訊息安全的科學。區塊鏈會用到的密碼學技術有兩大類,非對稱式加密(Asymmetric cryptography)以及哈希函數(Hash)。

共識機制 (Consensus) : 在短時間內完成對交易的驗證和確認的機制。區塊鏈的共識機制也有兩大類,Proof-of-Work(POW)與Proof-of-Stake(POS)。

以下影片解釋[共識機制] :

如果還不是很清楚,來看看這個解釋[區塊鏈]的影片說明 :

所以什麼是區塊鏈? 區塊鏈就是一個去中心化的分散式網路系統,以密碼學及共識機制來確保資料的安全性、不可竄改性、及可信賴性。

還有匿名性呢? 當然匿名性也是目前其中之一的特性,但是當某個區塊鏈的應用不需要匿名性,其實也是可以的。所以匿名性並不算是區塊鏈的必要條件。

區塊鏈的比特幣不是可以匿名交易嗎?

在比特幣官網上這篇 Protect your privacy ,就提到「Bitcoin is often perceived as an anonymous payment network. But in reality, Bitcoin is probably the most transparent payment network in the world. At the same time, Bitcoin can provide acceptable levels of privacy when used correctly.」