MySQL如何使用View(視圖)?

View (視圖、檢視) 是一種虛擬表單,使用時就像是一個資料表單 (Table),可以用來保存一段你指定的查詢敘述。因為有些表單是結合許多資料表單而成,如果經常用到都要用複雜的語法再叫出資料,會顯得很麻煩,因此View就是一個方便的方式。

View的建立

建立View的語法如下 :

CREATE [or REPLACE] VIEW view_name [(column_list)]

AS SELECT_statement

例如有前面文章提到的選課結構,我們就可以把幾個資料表單結合起來如下 :

select c.id as 課程編號,c.cname as 課程,d.dname as 開課科系 from courses c

join departments d on d.id=c.department_id;

以上結合了課程 (courses) 與科系 (departments) 兩個資料表,執行結果如下 :

使用View來做,就可以建立檢視表單如下 :

CREATE VIEW course_department (course_id, course_name, department_name)

AS

select c.id as 課程編號,c.cname as 課程,d.dname as 開課科系 from courses c

join departments d on d.id=c.department_id;

然後我們就可以把course_department當成資料表單來,做以下的執行 :

select * from course_department;

執行結果如下 :

select * from course_department where course_name like "%數學%";

執行結果如下 :

如果我們結合更多資料表單如下 :

select c.cname as 課程,c.id as 課程編號, oc.id as 開課編號,d.dname as 開課科系,t.tname as 開課老師, cs.slot as 開課時段 from courses c

join departments d on c.department_id=d.id

join open_courses oc on oc.course_id=c.id

join teachers t on t.id=oc.teacher_id

join courses_schedule2 cs on cs.oc_id=oc.id;

執行結果如下 :

我們使用View來做的話

CREATE VIEW all_course (course_name, course_id, open_course_id, department_name, teacher_name, course_slot)

AS

select c.cname as 課程,c.id as 課程編號, oc.id as 開課編號,d.dname as 開課科系,t.tname as 開課老師, cs.slot as 開課時段 from courses c

join departments d on c.department_id=d.id

join open_courses oc on oc.course_id=c.id

join teachers t on t.id=oc.teacher_id

join courses_schedule2 cs on cs.oc_id=oc.id;

就可以用來執行

select * from all_course;

執行結果如下 :

select * from all_course where course_name like "%數學%";

執行結果如下 :

以View的方式,是不是把擷取資料的語法簡化了許多呢?

原本是這樣的語法

select c.cname as 課程,c.id as 課程編號, oc.id as 開課編號,d.dname as 開課科系,t.tname as 開課老師, cs.slot as 開課時段 from courses c

join departments d on c.department_id=d.id

join open_courses oc on oc.course_id=c.id

join teachers t on t.id=oc.teacher_id

join courses_schedule2 cs on cs.oc_id=oc.id;

使用View的方式直接變成

select * from all_course;

並且當原始結合的資料表有變更時,View (檢視資料表)當然的就會跟著變更。

例如我們再插入一個教師,並讓他開某門課程 :

insert into teachers (department_id, tname) values (2, "孫五");

insert into open_courses (teacher_id, course_id, classroom) values (5, 8, "Room010");

insert into courses_schedule2 (oc_id, slot) values (10, 5);

insert into courses_schedule2 (oc_id, slot) values (10, 6);

再來執行

select * from all_course;

執行結果如下 :





刪除View

Drop view view_name;

Drop view if exists view_name;





更新View的結構

假如我要變動View的結構,可以執行如下

CREATE or REPLACE VIEW course_department (cid, cname, dname)

AS

select c.id as 課程編號,c.cname as 課程,d.dname as 開課科系 from courses c

join departments d on d.id=c.department_id;

這個View的欄位就變成了 cid, cname, dname 執行結果如下 :





也可以使用ALTER的方式,來變動View的結構 :

ALTER VIEW course_department (c_id, c_name, d_name)

AS

select c.id as 課程編號,c.cname as 課程,d.dname as 開課科系 from courses c

join departments d on d.id=c.department_id;

這個View的欄位就變成了 c_id, c_name, d_name 執行結果如下 :

View是否可以使用INSERT、UPDATE、DELETE指令

至於View能否使用INSERT、UPDATE、DELETE指令呢? 要看View的定義,如上面的View,大都不能使用INSERT、UPDATE、DELETE指令。

那什麼樣子的View可以使用INSERT、UPDATE、DELETE指令?

假設有一個資料表 quot,結構如下 :

CREATE TABLE quot (

product varchar(20),

quantity INT,

unit_price INT);

現在建立一個View,結構如下 :

CREATE VIEW quot_view

AS

select product, quantity, unit_price, quantity*unit_price as total from quot;

先插入幾筆資料到quot

insert into quot values ("產品1", 10, 50), ("產品2", 20, 10), ("產品3", 5, 5);





如果抓出quot_view

select * from quot_view;

執行結果如下 :





如果我去更新View,是否可以呢?

update quot_view set quantity=100 where product="產品1";

我再 select * from quot_view 看看

執行結果如下 :

顯然View也是可以更新的,但是有一些條件。

如果我執行指令去更新course_department

update course_department set d_name="資訊管理系" where d_name="資管系";

select * from course_department;

執行結果如下 :

但是如果你要插入資料

insert into course_department values (11,'邏輯工程學','電機系');

執行結果如下 :

為何同樣針對course_department ,可以update卻不能insert呢? 主要是因為這個View的情況下

update不會破壞資料的一致性,但是insert會破壞資料的一致性。

至於什麼是資料的一致性? 何時會破壞? 何時不會破壞? 應該如何判斷呢? 你自己思考看看吧。

思考看看以下的指令 :

(1)

CREATE VIEW course_department (course_id, course_name, department_name)

AS

select c.id as 課程編號,c.cname as 課程,d.dname as 開課科系 from courses c

join departments d on d.id=c.department_id;

是否可以使用以下的指令 :

INSERT INTO course_department (course_id, course_name, department_name)

VALUES (11, "資管概論", "資管系");

UPDATE course_department SET course_name="測試" WHERE course_id=1;

DELETE FROM course_department WHERE course_id=1;

(2)

CREATE VIEW all_course (course_name, course_id, open_course_id, department_name, teacher_name, course_slot)

AS

select c.cname as 課程,c.id as 課程編號, oc.id as 開課編號,d.dname as 開課科系,t.tname as 開課老師, cs.slot as 開課時段 from courses c

join departments d on c.department_id=d.id

join open_courses oc on oc.course_id=c.id

join teachers t on t.id=oc.teacher_id

join courses_schedule2 cs on cs.oc_id=oc.id;

是否可以使用以下的指令 :

INSERT INTO all_course (course_name, course_id, open_course_id, department_name, teacher_name, course_slot)

values ("測試", 20, 20, "電機系", "李三", 30);

UPDATE all_course SET course_name="更改的課程名稱" WHERE course_id=10;

DELETE FROM all_course WHERE course_id=5;