我們在 Data Flow Diagram (DFD) 與 Entity Relationship Diagram (ERD) 實作練習 操作了進貨單的練習，如果使用Bing Chat的協助來做，會有什麼不同呢?

我先問 : 進貨單要畫data flow diagram，會有什麼external entity? 會有什麼process?

Bing Chat回答 : 資料流程圖 (Data Flow Diagram，DFD) 是一種描述系統中數據流程的圖形工具，它標誌了一個系統的邏輯輸入和邏輯輸出，以及把邏輯輸入轉換邏輯輸出所需的加工處理(參考#1)。 進貨單是一種用來記錄從供應商運送到公司的產品的文件，它通常是由採購單轉換而來，並且會與供應商的發票進行核對(參考#2)。

如果要畫進貨單的資料流程圖，會有以下幾個步驟：

◎ 先確定整個系統的範圍和功能，繪製頂層的DFD。頂層DFD通常用來表示系統與外界的關係，因此大多只會有系統與實體 (External Entity)，而不表現資料儲存 (Data Store)。例如，可以把整個系統稱為「進銷存管理系統」，實體有「負責人員」和「供應商」。

◎ 繪製出頂層DFD之後，然後逐層分解頂層DFD，獲得若干中間層DFD。中間層DFD可以細分出不同的程序 (Process)，並且加入資料儲存。例如，在「進銷存管理系統」中可以分出「採購程序」、「進貨程序」、「銷售程序」等子程序。

◎ 根據獲得的中間層DFD繪製各個底層DFD。底層DFD可以更詳細地描述各個程序和資料儲存之間的數據流動。例如，在「進貨程序」中可以有以下幾個步驟：

「負責人員」根據採購單向「供應商」發出訂單。

「供應商」根據訂單安排出貨並發送發票。

「負責人員」收到發票後將採購單轉換為進貨單並儲存在「進貨記錄表」中。

「負責人員」對比發票和進貨單是否相符，如果有差異則通知「供應商」修改或退換。

「負責人員」確認無誤後將發票儲存在「應付帳款表」中。

以上就是一種可能的方法來畫進貨單的資料流程圖。當然，不同的公司或系統可能會有不同的作業流程或細節，因此在畫資料流程圖時要先了解清楚需求和規格。希望我的回答能夠對您有所幫助！

如下圖所示 :

我再問 : 因此會有哪些process? 哪些data store?

Bing Chat回答 : 根據我上一個回答，如果只考慮進貨單的資料流程圖，那麼會有以下的程序 (Process) 和資料儲存 (Data Store)：

程序：

發出訂單

安排出貨

轉換進貨單

對比發票和進貨單

確認無誤

資料儲存：

進貨記錄表

應付帳款表

當然，這只是一種簡化的示例，實際上可能還有其他的程序和資料儲存，例如庫存管理、付款管理、退換貨管理等。您可以根據您的具體需求和規格來調整或擴充您的資料流程圖。

如下圖所示 :

我再問 : 除了進貨記錄表，應付帳款表, 還有哪些data store?

Bing Chat回答 : 除了進貨記錄表和應付帳款表，還有可能有以下的資料儲存：

產品表：儲存公司的產品資訊，例如產品編號、名稱、價格等。

供應商表：儲存供應商的資訊，例如供應商編號、名稱、聯絡人、地址、電話等。

員工表：儲存公司的員工資訊，例如員工編號、姓名、電話等。

採購單表：儲存採購單的資訊，例如採購單編號、供應商編號、員工編號、採購日期、稅別等。

採購明細表：儲存採購單中每個產品的詳細資訊，例如採購單編號、項目編號、產品編號、單價、數量等。

以上是一些常見的與進貨相關的資料儲存，您可以根據您的實際情況來增加或減少您需要的欄位或表格。

如下圖所示 :

Bing Chat說的資料儲存有 : 產品表 (product)、供應商表 (supplier)、員工表 (staff)、採購單表、採購明細表。

其實採購單表、採購明細表，跟我們說的進貨表單跟進貨明細表意思差不多。

我只問了三個問題，Bing Chat確實已經理解並提供我有用的參考了。如果要打分數的話，Bing Chat在這個作業上應該可以得到90分的成績了。



