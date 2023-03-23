之前練習過了進貨單的DFD及ERD，也練習過了線上商店的UML，現在來看看B2B網站的Data Flow Diagram跟線上商店有何差異。

先問Bing Chat，來看看他會不會回答這個問題。

我問 : b2b 網站的 data flow diagram 會有哪些entity? 哪些 process? 哪些 data store?

Bing Chat回答 : 資料流程圖（Data Flow Diagram，縮寫為DFD）是描述系統中數據流程的一種圖形工具，它標誌了一個系統的邏輯輸入和邏輯輸出，以及把邏輯輸入轉換邏輯輸出所需的加工處理。數據流圖有四種基本圖形符號：箭頭表示數據流；圓或橢圓表示加工；雙槓或者單槓表示數據儲存；矩形框表示數據的源點或終點，即外部實體1。 然而，我無法找到有關B2B網站的具體DFD實例。您可以提供更多信息嗎？

如下圖 :

顯然網路上沒有相關訊息，而Bing也不懂該怎麼做。

所以先把問題切開，問他是否知道 : b2b跟b2c網站，會有什麼不同的entity?

Bing Chat回答 : B2B（企業對企業）和B2C（企業對消費者）網站的不同之處在於它們的目標客戶群。 B2B網站旨在促進企業之間的交易，而B2C網站則旨在促進企業與消費者之間的交易1。 然而，我無法找到有關您問題中提到的具體實體（entity）信息。您可以提供更多信息嗎？

如下圖 :

顯然Bing也不知道我在問什麼。

再換另外一個方式問 : 電商網站在繪製data flow diagram時，會有哪些entity? 哪些 process? 哪些 data store?

Bing Chat回答 : 資料流程圖（Data Flow Diagram，縮寫為DFD）是描述系統中數據流程的一種圖形工具，它標誌了一個系統的邏輯輸入和邏輯輸出，以及把邏輯輸入轉換邏輯輸出所需的加工處理。數據流圖有四種基本圖形符號：箭頭表示數據流；圓或橢圓表示加工；雙槓或者單槓表示數據儲存；矩形框表示數據的源點或終點，即外部實體。 然而，我無法找到有關電子商務網站DFD中具體實體（entity）、過程（process）和數據存儲（data store）的信息。您可以提供更多信息嗎？

如下圖 :

很意外的，他可以回答進貨單的Data Flow Diagram，但是卻無法回答電商網站的Data Flow Diagram問題。

我再換一個方式詢問 : b2c網站要畫data flow diagram，會有什麼external entity? 會有什麼process?

Bing Chat回答 : 在B2C網站的資料流程圖中，外部實體（external entity）通常是消費者或客戶。過程（process）可能包括訂單處理、付款、庫存管理、發貨和退貨等。但是，具體的實體和過程取決於您要描述的系統或流程。

如下圖 :

狀況有好一些了，但是還是無法套用在B2B網站上。

你有沒有辦法從B2C的Data Flow Diagram，推演出B2B的Data Flow Diagram呢?