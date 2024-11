ChatGPT、GPT-4o、GPT-4o mini 哪個比較適合協助資料表設計?

ChatGPT的 GPT-4o是ChatGPT的最新版本,GPT-4o mini則是GPT-4o較為有效率的版本。

我們來比較一下ChatGPT、GPT-4o、GPT-4o mini 這些版本在資料表設計上,哪個表現比較好?

先準備好固定的問題 :

(1)需要設計一個線上購物的資料表結構,應該有哪些表單?

(2)給我建立表單 以及插入範例資料的語法

(3)給我planttext UML 來建立 ER diagram

(4)我想知道今年哪個產品銷售最好,應該怎麼寫MySQL指令?

(5)我想知道A級客戶,今年最喜歡哪類產品,應該怎麼寫MySQL指令?

一、首先來看看GPT-4o的回答

以下是針對您的需求提供的設計建議和SQL範例:

一般的線上購物系統通常包含以下資料表:

(2) 建立表單及插入範例資料的SQL語法 建立表單

插入範例資料

(3) PlantUML ER 圖表

(4) 查詢今年銷售額最好的產品

(5) 查詢A級客戶今年最喜歡的產品類型

二、接著來看看GPT-4o mini的回答

以下是針對你的需求的詳細解答:

(1) 線上購物的資料表結構

在設計線上購物的資料表結構時,建議包括以下表單:

顧客表 (customers) 產品表 (products) 訂單表 (orders) 訂單項目表 (order_items) 產品類別表 (categories)

(2) 建立表單及插入範例資料的語法

以下是建立上述表單及插入範例資料的 SQL 語法:

-- 顧客表

CREATE TABLE customers (

customer_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

name VARCHAR(100),

email VARCHAR(100),

phone VARCHAR(20),

grade ENUM('A級', 'B級', 'C級')

);

INSERT INTO customers (name, email, phone, grade) VALUES

('陳小明', '[email protected]', '0912345678', 'A級'),

('李小華', '[email protected]', '0987654321', 'B級');





-- 產品表

CREATE TABLE products (

product_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

name VARCHAR(100),

price DECIMAL(10, 2),

category_id INT,

stock INT,

FOREIGN KEY (category_id) REFERENCES categories(category_id)

);

INSERT INTO products (name, price, category_id, stock) VALUES

('產品A', 100.00, 1, 50),

('產品B', 150.00, 1, 30),

('產品C', 200.00, 2, 20);





-- 訂單表

CREATE TABLE orders (

order_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

customer_id INT,

order_date DATE,

total DECIMAL(10, 2),

FOREIGN KEY (customer_id) REFERENCES customers(customer_id)

);

INSERT INTO orders (customer_id, order_date, total) VALUES

(1, '2024-01-10', 300.00),

(2, '2024-02-15', 150.00);





-- 訂單項目表

CREATE TABLE order_items (

order_item_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

order_id INT,

product_id INT,

quantity INT,

FOREIGN KEY (order_id) REFERENCES orders(order_id),

FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES products(product_id)

);

INSERT INTO order_items (order_id, product_id, quantity) VALUES

(1, 1, 2), -- 訂單1中有2個產品A

(1, 2, 1), -- 訂單1中有1個產品B

(2, 2, 1); -- 訂單2中有1個產品B





-- 產品類別表

CREATE TABLE categories (

category_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

name VARCHAR(100)

);

INSERT INTO categories (name) VALUES

('類別1'),

('類別2');





(3) PlantUML UML 來建立 ER Diagram 以下是用 PlantUML 語法來建立 ER diagram 的代碼: @startuml

entity "顧客" as customers {

+customer_id : INT

name : VARCHAR

email : VARCHAR

phone : VARCHAR

grade : ENUM

} entity "產品" as products {

+product_id : INT

name : VARCHAR

price : DECIMAL

stock : INT

} entity "訂單" as orders {

+order_id : INT

order_date : DATE

total : DECIMAL

} entity "訂單項目" as order_items {

+order_item_id : INT

quantity : INT

} entity "產品類別" as categories {

+category_id : INT

name : VARCHAR

} customers ||--o{ orders : has

orders ||--o{ order_items : contains

order_items }o--|| products : includes

products ||--|| categories : belongs to

@enduml



(4) 查詢今年銷售額最高的產品 要查詢今年銷售額最高的產品,可以使用以下的 MySQL 指令: SELECT p.name, SUM(oi.quantity * p.price) AS total_sales

FROM order_items oi

JOIN products p ON oi.product_id = p.product_id

JOIN orders o ON oi.order_id = o.order_id

WHERE YEAR(o.order_date) = YEAR(CURDATE())

GROUP BY p.product_id

ORDER BY total_sales DESC

LIMIT 1;

(5) 查詢 A級客戶今年最喜歡哪類產品 以下是查詢 A級客戶今年最喜歡的產品類別的 MySQL 指令:

SELECT c.grade, p.category_id, COUNT(oi.product_id) AS preference_count

FROM customers c

JOIN orders o ON c.customer_id = o.customer_id

JOIN order_items oi ON o.order_id = oi.order_id

JOIN products p ON oi.product_id = p.product_id

WHERE c.grade = 'A級' AND YEAR(o.order_date) = YEAR(CURDATE())

GROUP BY p.category_id

ORDER BY preference_count DESC

LIMIT 1;





三、最後來看看GPT的回答