實作練習 : 交易 (事務) 操作 commit 以及 rollback

什麼是交易(Transaction 很多人稱為事務)功能? 交易(或事務)指的是一連串的指令,並且把它們作為一個單一的工作單位執行。這些操作要嘛全部執行,要嘛全部取消。

交易主要用於保證資料的一致性和完整性,特別是在多用戶環境中,其中多個操作可能同時對相同的資料進行讀寫。

例如一個訂單的完成,包含「將庫存資料表的數量更新」,然後「將訂購的商品資料寫入訂單資料表」。

這兩個動作如果不是都完成,就會產生問題。例如庫存資料表的數量已經-1,但是訂單資料沒有寫入,那麼庫存數量就發生錯誤了;或是訂單資料已經寫入,但是庫存的數量-1發生錯誤,這樣也會發生資料一致性的問題。

例如以下的PHP程式 :

<?php include 'conn.inc.php' ; // 引入連線設定檔

// 從 myproducts 表抓取產品 $query = "SELECT pid, pname FROM myproducts" ; $result = $conn ->query( $query );

// 檢查訂購按鈕是否被點擊 if ( $_SERVER [ "REQUEST_METHOD" ] == "POST" && isset ( $_POST [ 'submit' ])) { $pid = $_POST [ 'product_id' ];



// 開始 交易( 事務) $conn ->begin_transaction();

// 檢查庫存 $stock_query = "SELECT qty FROM myproducts_stock WHERE pid = $pid FOR UPDATE" ; $stock_result = $conn ->query( $stock_query ); $stock_row = $stock_result ->fetch_assoc(); if ( $stock_row [ 'qty' ] > 0 ) { try { // 有庫存,庫存量-1 $update_stock = "UPDATE myproducts_stock SET qty = qty - 1 WHERE pid = $pid" ; $conn ->query( $update_stock ); $dateTime = new DateTime(); $new = $dateTime ->format( 'Y-m-d H:i:s' );

// 插入新訂單資料

$order_query = "INSERT INTO myorders (pid, otime, oip) VALUES ($pid, '$new', '{$_SERVER['REMOTE_ADDR']}')" ; $conn ->query( $order_query );

echo "產品 (編號 " . $pid . ") 訂購完成!" ;

} catch (Exception $e ) { $conn ->rollback(); echo "訂購錯誤:" . $e ->getMessage(); } } else { // 無庫存 echo "<font color=red>抱歉,此產品 (編號 " . $pid . ") 目前沒有庫存。</font>" ; } // 提交事務 $conn ->commit(); } $conn ->close(); ?>

<!DOCTYPE html > < html > < head > < title > 產品訂購 </ title > < meta name = "viewport" content = "width=device-width, initial-scale=1.0" > < style > body { font-family: Arial , sans-serif ; padding: 20px ; margin: 0 ; background: #f4f4f4 ; } form { background: white ; padding: 20px ; border-radius: 5px ; } label , select , button { display: block ; width: 100% ; margin-top: 10px ; } button { padding: 10px ; background: #007BFF ; color: white ; border: none ; border-radius: 5px ; cursor: pointer ; } button:hover { background: #0056b3 ; } </ style > </ head > < body > < h1 > 選擇產品並訂購 </ h1 > < form method = "post" > < label for = "product_id" > 選擇產品: </ label > < select name = "product_id" id = "product_id" > <?php if ( $result ->num_rows > 0 ) { // 輸出每一行資料 while ( $row = $result ->fetch_assoc()) { echo "<option value='" . $row [ "pid" ] . "'>" . $row [ "pname" ] . "</option>" ; } } else { echo "<option>無可用產品</option>" ; } ?> </ select > < button type = "submit" name = "submit" > 訂購 </ button > </ form > </ body > </ html >

以上的程式就是一個交易 (事務) 的操作 : 以上的程式就是一個交易 (事務) 的操作 :





(1) 根據產品編號,去myproducts_stock查詢是否有庫存 (qty是否大於1),查詢時為了避免其他連線更新庫存數量,因此使用select for update來做row lock。





思考 : 什麼情況下不lock會出錯?





(2) 如果有庫存,則該產品庫存數量-1。





(2-1) 如果沒有庫存,則commit 並跳到(5)。





(3) 把訂購資料插入myorders資料表。





(4) 如果發生錯誤則rollback,如果都正常則commit。





(5) 關閉連線並結束程式。









關於交易需要知道的重點









以上的操作有幾個問題需要了解 :





(A) 上面例子中,應該先庫存-1 ? 還是應該先成立訂單?

在一個交易中的多個操作,要決定誰先誰後,並沒有特別別的規定。

例如轉帳交易,應該先從轉帳方扣款? 還是應該先把款項存入轉帳目的帳戶?





但是如果沒有處理好鎖定,程序的先後其實蠻重要的。





如果在交易中先執行庫存-1,再執行成立訂單,會比較好。但是如果有處理鎖定,程序的先後就比較沒有關係。





思考 : 為什麼?









(B) 在一般情況下,如果系統參數autocommit=1 (預設),表示任何SQL指令都會馬上commit,因此 start transaction (也可以用begin) 執行後表示 autocommit=0。





也就是下了start transaction之後,任何DML的SQL指令都會等commit或是rollback來決定指令要不要執行。





例如以下範例 :









但是要注意的是,並不是所有的指令都可以rollback,DDL類型的指令就無法rollback,也就是在start transaction之後,你去定義修改資料表結構,是無法回滾 (rollback)的。













(C) SELECT @@AUTOCOMMIT; 可以查詢目前AUTOCOMMIT 的值。





因此要能夠使用rollback,必須讓AUTOCOMMIT=0,當然使用start transaction就不需要再查詢AUTOCOMMIT的值。





以下三個是不一樣的

SELECT @@AUTOCOMMIT;

SELECT @AUTOCOMMIT;

SELECT AUTOCOMMIT;





以上三個有何差異? @@AUTOCOMMIT指系統變數,@AUTOCOMMIT指自訂變數,最後一個則是錯誤的指令。









(D) start transaction (或begin) 之後,並不代表會去鎖定資料表,如果需要鎖定資料表,需要額外的指令去完成。









1. SELECT ... LOCK IN SHARE MODE

這個語句用於在選定的數據行上放置一個共享鎖。共享鎖允許多個交易讀取同一數據行,但阻止其他交易對這些被鎖定的行進行修改,直到鎖定的交易完成。這主要用於需要讀取但不修改數據的情況,並且需要確保在讀取操作進行時,這些數據不會被其他交易修改。





例如 :

SELECT * FROM inventory WHERE product_id = 101 LOCK IN SHARE MODE ;





2. SELECT ... FOR UPDATE

這個語句用於在選定的數據行上放置一個排他鎖(exclusive lock)。排他鎖阻止其他所有交易讀取或修改這些被鎖定的行,直到當前交易完成。這是一種更嚴格的鎖定方式,常用於你需要在讀取數據後進行修改的情況。





例如 :

SELECT balance FROM accounts WHERE account_id = 456 FOR UPDATE ;





3. Table Lock for READ/WRITE (資料表鎖定)

表級鎖定 (Table Level Lock) 可以分為兩種類型:讀鎖定(READ LOCK)和寫鎖定(WRITE LOCK)。這些鎖定通常用於更簡單的存取控制策略,通常在較少競爭或者不需要高度並行的環境下使用。





讀鎖定允許多個交易讀取鎖定的表,但阻止任何交易修改該表。讀鎖定是共享的,意味著多個交易可以同時對同一表進行讀取操作。





例如 :

LOCK TABLES employees READ ;

SELECT * FROM employees WHERE department = 'HR';

UNLOCK TABLES;





寫鎖定則更加嚴格,它不僅阻止其他交易修改表,還阻止其他交易讀取表。寫鎖定是排他的,只有獲得鎖定的交易才能讀取或修改表。





例如 :

LOCK TABLES employees WRITE ;

UPDATE employees SET salary = salary * 1.1 WHERE department = 'HR';

UNLOCK TABLES;









(E) MySQL 常用的兩個資料表類型:MyISAM 不支援交易功能,InnoDB則支援交易功能。因此要使用交易功能前,請先檢查你的資料表的儲存引擎是哪種。





你可以使用這個指令,把InnoDB的資料表都列出來 :





SELECT table_schema, table_name

FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES

WHERE engine = 'innodb';









你可以使用這個指令,了解預設的儲存引擎是哪種 :





SELECT @@default_storage_engine;

















(F) 交易過程中,可標示多個不同的儲存點,有需要時可 ROLLBACK 到某個儲存點。





建立儲存點:SAVEPOINT 名稱

刪除儲存點:RELEASE SAVEPOINT 名稱

ROLLBACK 到某個儲存點:ROLLBACK TO SAVEPOINT 名稱

如果建立新儲存點時,已有同名稱的舊儲存點,舊儲存點將被刪除,並建立新的儲存點。





範例 :

BEGIN;

INSERT INTO student VALUES(10, 'abc');

COMMIT;





範例 :

START TRANSACTION;

INSERT INTO student VALUES(10, 'abc');

COMMIT;





範例 :

START TRANSACTION;

SELECT @A:=SUM(salary) FROM table1 WHERE type=1;

UPDATE table2 SET summary=@A WHERE type=1;

COMMIT;





範例 :

BEGIN;

INSERT INTO testtable (id, t) VALUES(1, 10);

SAVEPOINT p1;

UPDATE student SET t=20 WHERE id=1;

ROLLBACK TO SAVEPOINT p1;

COMMIT;





總之,在多人連線的系統下,正確的處理交易以及正確的使用鎖定是很重要的事情,並且正確性與效能是同樣重要的事情。





有些系統效能比正確性還重要 (例如臉書的數據處理),有些系統正確性比效能還重要 (例如銀行的數據處理)。





效能比正確性還重要時,太多的鎖定會影響效能,就要避免不必要的鎖定,資料的正確性再用另外的方式彙整,所以你經常會看到臉書的粉絲數量忽高忽低。





正確性比效能還重要時,就要用悲觀鎖定策略,任何可能出錯的地方都要鎖定,寧可延遲也不能錯誤。