在網站或應用程式開發過程中，規劃一個完善且高效的MySQL資料庫結構是至關重要的一環。資料庫結構的設計質量直接影響了系統的性能、可擴展性和維護成本。然而，對於許多開發者來說，設計一個優秀的資料庫結構並非易事，特別是在面對複雜系統時。

近年來，人工智慧技術的快速發展為資料庫設計提供了新的思路。大型語言模型如GPT-4、GPT-3.5、Claude 3 Opus和Claude-3-Sonnet等，以其強大的自然語言理解和生成能力，在協助資料庫設計方面展現出了巨大的潛力。這些AI助理可以根據用戶提供的需求和場景，快速生成符合最佳實踐的資料庫結構方案，大大提高了設計效率和質量。

先大致介紹一下GPT-4、GPT-3.5、Claude 3 Opus、Claude-3-Sonnet這四個大型語言模型。

GPT網址 https://chat.openai.com/

Claude網址 https://claude.ai/

GPT-4是由OpenAI開發的第四代生成式預訓練轉換器（Generative Pre-trained Transformer），屬於付費工具。它在自然語言處理（NLP）領域表現卓越，能夠進行文本生成、摘要、翻譯、問答等多種任務。相較於前一代，GPT-4在理解更複雜的語境和生成更自然、更準確的文本上有顯著改進，並且在多種語言和專業領域中的應用表現也更為出色。GPT-3.5是GPT-4的前身，是大眾可以免費使用的工具，雖然生成速度快，但是當然表現上沒有GPT-4出色。

Claude是由Anthropic開發的語言模型，有三種模型 : Haiku、Sonnet、Opus，其中Opus是付費工具。Claude 3 Opus設計之初就重視安全性和可靠性，致力於減少錯誤信息的生成和提升對不同類型文本的處理能力。這款模型在對話理解、知識提取和文本生成等方面展現出了卓越的性能。Sonnet與Haiku是大眾可以免費使用的工具，也是生成速度快，但是表現上沒有Claude 3 Opus出色。

為了更直觀地了解這些AI助理在實際應用中的表現，我們以一個網路書店的MySQL資料庫設計為例，分別使用GPT-4、GPT-3.5、Claude 3 Opus和Claude-3-Sonnet進行輔助設計，並對結果進行對比分析。

評估結果顯示，四種AI助理生成的方案在整體上都能滿足網路書店的基本需求，但在細節處理和設計優化方面，它們的表現還是有一些差異的。

以下我們將評比四種熱門的AI模型在協助規劃MySQL資料庫時的表現:





GPT-4:

GPT-4是OpenAI最新推出的大型語言模型，在自然語言理解、推理和問題解決等方面有了顯著提升。在規劃MySQL數據庫時，GPT-4能深入分析業務需求，提出合理的數據表結構和關係設計。它對SQL語法和數據庫原理有深刻理解，能確保數據庫設計合規範。

我們提問的問題是 : 根據你的認知，完整的網路書店的MySQL資料庫應該如何規劃?

以下是GPT-4的答覆 :

網路書店的MySQL資料庫規劃應該著重於多個重要的實體（如書籍、客戶、訂單等）以及這些實體之間的關係。一個好的資料庫設計不僅能提高資料存取效率，還能確保資料的一致性和完整性。以下是一個基本的網路書店MySQL資料庫設計方案，包括幾個關鍵的資料表及其可能的欄位：

1. 書籍(Books)

- 書籍ID (BookID, 主鍵)

- ISBN (國際標準書號)

- 書名 (Title)

- 作者 (Author)

- 出版社 (Publisher)

- 出版日期 (PublishDate)

- 價格 (Price)

- 庫存數量 (Stock)

- 分類 (Category)

- 書籍介紹 (Description)

2. 客戶(Customers)

- 客戶ID (CustomerID, 主鍵)

- 姓名 (Name)

- 電子郵件 (Email)

- 密碼 (Password, 加密儲存)

- 聯絡電話 (Phone)

- 配送地址 (Address)

3. 訂單(Orders)

- 訂單ID (OrderID, 主鍵)

- 客戶ID (CustomerID, 外鍵)

- 訂單日期 (OrderDate)

- 總金額 (TotalAmount)

- 配送狀態 (ShippingStatus)

- 配送地址 (ShippingAddress)

4. 訂單明細(OrderDetails)

- 訂單明細ID (OrderDetailID, 主鍵)

- 訂單ID (OrderID, 外鍵)

- 書籍ID (BookID, 外鍵)

- 數量 (Quantity)

- 單價 (UnitPrice)

5. 書籍評論(BookReviews)

- 評論ID (ReviewID, 主鍵)

- 書籍ID (BookID, 外鍵)

- 客戶ID (CustomerID, 外鍵)

- 評分 (Rating)

- 評論 (Comment)

- 評論日期 (ReviewDate)

6. 書籍分類(Categories)

- 分類ID (CategoryID, 主鍵)

- 分類名稱 (CategoryName)

- 分類描述 (Description)

這個基本模型可以根據網路書店的具體需求進行擴展。例如，如果需要支援電子書和實體書的銷售，可能需要在書籍表中添加相關的欄位或者創建一個新的表格來專門存儲電子書的特定信息。此外，如果需要支援促銷活動，還可能需要添加表格來追蹤促銷活動的信息以及與書籍的關聯。

重要的是要注意資料庫的正規化，以避免資料冗餘和維護資料一致性。資料庫索引的設計也很重要，可以提高查詢效率。安全性方面，應該確保敏感資料（如客戶密碼）進行加密，並實施適當的存取控制措施。

^^ 以上是GPT-4的答覆。





GPT-3.5:

GPT-3.5是GPT-4的前身，在廣泛的自然語言任務中表現出色。它能根據業務描述，提出初步的數據庫設計方案，但在處理複雜的數據關係時可能會出現瑕疵。對於大型項目的數據庫設計，GPT-3.5的建議可作為參考，但仍需要人工審核和完善。

我們提問相同的問題，以下是GPT-3.5的答覆 :

一個完整的網路書店的MySQL資料庫應該包含多個表格（或稱為資料表），每個表格負責存儲特定類型的資訊。以下是可能的表格和其對應的資訊：

1. 書籍表格（Books）：

- 書籍編號（BookID）：主鍵

- 書籍名稱（Title）

- 作者（Author）

- 出版商（Publisher）

- 出版日期（Publication Date）

- ISBN（International Standard Book Number）

- 價格（Price）

- 庫存量（Stock Quantity）

- 分類（Category）

- 評分（Rating）

2. 顧客表格（Customers）：

- 顧客編號（CustomerID）：主鍵

- 姓名（Name）

- 電子郵件（Email）

- 地址（Address）

- 電話（Phone）

3. 訂單表格（Orders）：

- 訂單編號（OrderID）：主鍵

- 顧客編號（CustomerID）：外鍵

- 訂單日期（Order Date）

- 總金額（Total Amount）

4. 訂單明細表格（OrderDetails）：

- 訂單明細編號（OrderDetailID）：主鍵

- 訂單編號（OrderID）：外鍵

- 書籍編號（BookID）：外鍵

- 數量（Quantity）

- 單價（Unit Price）

- 小計（Subtotal）

5. 支付表格（Payments）：

- 支付編號（PaymentID）：主鍵

- 訂單編號（OrderID）：外鍵

- 付款日期（Payment Date）

- 付款方式（Payment Method）

- 金額（Amount）

這只是一個基本的資料庫架構示例，實際上可能會因為網站功能的不同而有所調整或擴展。此外，還應該考慮添加索引、觸發器、外鍵約束等來確保資料庫的完整性和效率。

^^ 以上是GPT-3.5的答覆。





Claude 3 Opus:

Claude 3 Opus是Anthropic最新推出的對話式AI助理。在規劃MySQL數據庫方面，它表現平穩，能夠理解基本的業務需求，提出簡單的表結構和字段設計。但在處理複雜的多對多關係或高級SQL語句時，Claude 3 Opus可能會感到力有未足，它更適合於初學者快速搭建簡單數據庫。

我們提問相同的問題，以下是Claude 3 Opus的答覆 :

以下是我對一個完整的網路書店MySQL資料庫的規劃建議,包含了主要的資料表及其重要欄位:

1. 書籍資料表(books):

- book_id (主鍵)

- title (書名)

- author (作者)

- ISBN (國際標準書號)

- publisher (出版社)

- publication_date (出版日期)

- price (價格)

- description (書籍簡介)

- stock (庫存量)

- category_id (外鍵,關聯分類表)

2. 用戶資料表(users):

- user_id (主鍵)

- username (用戶名)

- email (電子郵件)

- password (密碼,加密存儲)

- first_name (名字)

- last_name (姓氏)

- address (地址)

- phone (電話)

- registration_date (註冊日期)

3. 訂單資料表(orders):

- order_id (主鍵)

- user_id (外鍵,關聯用戶表)

- order_date (下單日期)

- total_amount (總金額)

- status (訂單狀態)

- shipping_address (送貨地址)

4. 訂單明細資料表(order_details):

- order_detail_id (主鍵)

- order_id (外鍵,關聯訂單表)

- book_id (外鍵,關聯書籍表)

- quantity (數量)

- price (單價)

5. 書籍分類資料表(categories):

- category_id (主鍵)

- name (分類名稱)

- description (分類描述)

6. 評論資料表(reviews):

- review_id (主鍵)

- book_id (外鍵,關聯書籍表)

- user_id (外鍵,關聯用戶表)

- rating (評分)

- comment (評論內容)

- review_date (評論日期)

7. 購物車資料表(shopping_cart):

- cart_id (主鍵)

- user_id (外鍵,關聯用戶表)

- book_id (外鍵,關聯書籍表)

- quantity (數量)

- added_date (加入購物車日期)

8. 付款資料表(payments):

- payment_id (主鍵)

- order_id (外鍵,關聯訂單表)

- payment_method (付款方式)

- amount (付款金額)

- payment_date (付款日期)

- status (付款狀態)

9. 優惠券資料表(coupons):

- coupon_id (主鍵)

- code (優惠碼)

- discount (折扣金額或百分比)

- expiry_date (到期日)

以上是我對網路書店資料庫的基本規劃,各表之間透過外鍵(Foreign Key)建立關聯。實際設計時,可以根據具體需求進一步細化或擴充表結構。此外,還需要考慮索引、資料庫優化、資料備份等方面,以確保系統的效能與資料安全。

^^ 以上是Claude 3 Opus的答覆。





Claude-3-Sonnet:

Claude-3-Sonnet是一個相對落後的模型，在專業的數據庫設計任務中存在明顯的缺陷。它對複雜業務需求和高級數據庫原理的理解力有限，給出的建議通常較為簡單。

我們提問相同的問題，以下是Claude 3 Sonnet的答覆 :

規劃一個完整的網路書店MySQL資料庫需要考慮幾個主要方面:

1. 使用者相關資料表

- 使用者資料表(users)儲存使用者基本資訊,如姓名、電郵、密碼等。

- 使用者地址表(user_addresses)存放使用者多個地址。

- 使用者訂單表(orders)存放使用者訂單記錄。

2. 產品相關資料表

- 書籍資料表(books)存放書籍基本資訊,如書名、作者、出版社等。

- 分類資料表(categories)存放書籍分類資訊。

- 庫存資料表(inventory)記錄每本書的庫存數量。

3. 訂單相關資料表

- 訂單明細表(order_items)存放每筆訂單所購買的書籍清單。

- 付款資料表(payments)記錄付款方式和狀態。

- 發貨資料表(shipments)記錄發貨資訊。

4. 其他支援性資料表

- 作者資料表(authors)存放作者資訊。

- 出版社資料表(publishers)存放出版社資訊。

關聯關係建立:

- 使用者與訂單是一對多關係

- 書籍與訂單明細是一對多關係

- 書籍與分類是多對多關係

- 書籍與作者是多對多關係

- 書籍與出版社是多對一關係

此外還需設計合適的索引、約束條件等,以確保資料完整性和查詢效能。規劃時也須考量未來可能的擴充需求。

^^ 以上是Claude 3 Sonnet的答覆。





我們可以看到，GPT-4跟Claude 3 Opus規劃的差異是，Claude 3 Opus有考慮到「付款」與「優惠」，其他就沒有太大差異。GPT-3.5則有提到「付款」但是沒有提到「評論」，而Claude 3 Sonnet就更懶了，雖然沒有錯誤，但是沒有詳細的資料庫結構。

總的來說，這四種AI助理在協助MySQL資料庫設計方面都展現出了還算不錯的能力，都能夠根據需求快速生成符合基本要求的方案，差異只在於細節。

其中如果GPT-4搭配Claude 3 Opus，其表現可能最為全面和深入，而GPT-3.5和Claude 3 Sonnet則稍微差了一些，但是GPT-3.5的完整度還比Claude 3 Sonnet高出一些。因此開發者可以根據自己的具體需求和偏好，選擇合適的AI助理來輔助資料庫設計。

同時，也要注意到這些AI生成的方案畢竟是基於通用模型和有限的場景理解，在實際應用中還需要開發者根據自己的業務特點和性能要求進行必要的修改和優化。 AI助理在資料庫設計領域的應用，為開發者提供了一種高效、智能的輔助方式。如果開發者再提供更多需求細節，這些模型當然就能夠提供更優秀的規畫建議。

隨著大型語言模型的不斷進步，它們在這一領域的作用也將越來越大。開發者如果能夠合理利用這一技術，將能極大提升資料庫設計的效率和品質，更好地支撐各類系統的開發和運營。